Vasile Tofan, despre deschiderea clusterelor II și III: „Suntem într-o cursă contra cronometru”

Premierul Vasile Tofan a numit deschiderea clusterelor II și III, care conțin 17 capitole de negociere, „un pas important”. Totodată, acesta a subliniat că „suntem într-o cursă contra cronometru pentru a încheia negocierile de aderare până în 2028”.

Prim-ministrul a explicat de ce beneficii vor avea parte cetățenii datorită acestor două clustere.

„Cele 2 noi clustere țin de lucruri foarte concrete: oportunități de muncă în UE, recunoașterea diplomelor și a calificărilor, protejarea drepturilor la pensie pentru cei care au lucrat în mai multe țări, investiții în industrie și cercetare, servicii financiare mai sigure și un acces mai simplu al companiilor noastre pe piața europeană. Deschiderea capitolelor a fost o etapă dificilă. Urmează una și mai solicitantă: reformele, legile și instituțiile care trebuie să funcționeze la standarde europene. Însă hotărârea noastră de a merge în UE este mai puternică decât obstacolele care ne stau în față. Vrem ca cetățenii și antreprenorii din Moldova să beneficieze de aceleași drepturi și oportunități ca în orice stat membru”, a scris Tofan pe Facebook.

Acesta le-a adresat mulțumiri colegilor implicați în acest proces și a transmis „felicitări nouă, tuturor, pentru acest progres”.

Pe 13 octombrie, la Luxemburg, a avut loc cea de-a patra Conferință Interguvernamentală Moldova-UE. În cadrul evenimentului, R. Moldova a deschis negocierile oficiale de aderare la UE pe două grupuri de capitole: clusterul II, care se referă la piața internă, și clusterul III, cu privire la competitivitate și creștere incluzivă.