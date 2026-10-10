LIVE TEXT Atacurile rusești au ucis cel puțin 19 persoane și au rănit 46 în Ucraina, în timp ce operațiunile de salvare continuă în Zaporijjea. Război în Ucraina, ziua 1690

UPDATE 18:05 Cel puțin 19 persoane au fost ucise și alte 46 au fost rănite în Ucraina în ultima zi, în timp ce Rusia a vizat intens Zaporijjea, unde oamenii rămân prinși sub dărâmături timp de peste opt ore, scrie Kiev Independent.

În Zaporijjea, cel puțin 15 persoane au fost ucise, inclusiv trei copii, în timp ce Rusia a atacat orașul cu bombe aeriene ghidate. Șaptesprezece persoane au fost rănite, printre care trei copii, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Ivan Vyhivskyi.

Operațiunile de căutare și salvare continuă, deoarece soarta a 11 persoane rămâne incertă, iar numărul morților continuă să crească. În total, 26 de clădiri rezidențiale au fost avariate.

La Kiev, Rusia a lansat o serie de rachete asupra orașului în urma unui atac cu drone efectuat dimineața asupra infrastructurii energetice. Atacul de după-amiază rănise cel puțin șapte persoane în districtul Obolon din nordul orașului până la ora 17:00, a declarat primarul Vitali Kliciko pe Telegram. Cinci persoane au fost spitalizate, trei dintre ele în stare gravă.

În Herson și regiunea Herson, atacurile rusești au ucis două persoane și au rănit alte nouă în ultima zi, a declarat administrația militară regională.

Orașul și regiunea sa au fost supuse atacurilor aeriene rusești, atacurilor cu drone și bombardamentelor de artilerie. Infrastructura critică și socială a fost vizată, precum și cartiere rezidențiale unde șase locuințe private au fost avariate.

În regiunea Sumî, administrația militară regională a raportat răniți, fără a dezvălui numărul exact de persoane afectate. Rusia a lansat până la 30 de atacuri asupra a 19 așezări din 12 comunități regionale, folosind artilerie, drone cu vedere la persoana întâi (FPV), vehicule aeriene fără pilot (UAV), bombe de artilerie ghidate și mortiere în întreaga regiune.

Administrația regională a raportat daune și distrugeri ale infrastructurii civile.

UPDATE 15:10 Numărul morților în urma atacului rusesc asupra orașului Zaporijjea a crescut la 17, inclusiv 3 copii.

„18 persoane au fost rănite, inclusiv 2 copii”, informează Serviciul de Urgență al Ucrainei.

Operațiunea de căutare și salvare este în curs de desfășurare. Informațiile sunt actualizate.

UPDATE 13:00 Doisprezece persoane au fost confirmate ucise într-un atac cu bombă ghidat de ruși asupra Zaporijjei. Potrivit Ukrinform, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat acest lucru într-o postare pe Facebook.

„Astăzi, Rusia și-a exprimat mulțumirile pentru ridicarea sancțiunilor asupra exporturilor de motorină prin lansarea a cinci bombe glisante asupra clădirilor rezidențiale din Zaporijjea. Din păcate, până în prezent, au fost confirmate douăsprezece persoane ucise, inclusiv trei copii. Condoleanțe tuturor familiilor și celor dragi”, a declarat Zelenski.

Alte 14 persoane au fost rănite, două dintre ele în stare gravă. Medicii luptă pentru viața lor. Informațiile sunt verificate despre alte 12 persoane care s-ar fi putut afla la fața locului.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat în jurul orei 5:00 că aeronavele tactice rusești au lansat bombe aeriene ghidate spre Zaporijjea.

Atacul a avut loc la o zi după ce bombe aeriene ghidate rusești au lovit zonele rezidențiale din Zaporijjea pe 9 octombrie, ucigând cel puțin o persoană și rănind alte șapte, inclusiv un copil, potrivit oficialilor regionali.

UPDATE 12:10 Un incendiu puternic a izbucnit la un terminal de încărcare petrol din Rostov-pe-Don, Rusia, în noaptea de 9 spre 10 octombrie, pe fondul unui presupus atac cu drone, conform imaginilor publicate de canalul de monitorizare Exilenova+, scrie Kyiv Independent.

Un analist OSINT de la publicația independentă rusă ASTRA a identificat instalația care ardea ca fiind terminalul de încărcare petrol Yug Rusi din districtul Zheleznodorojni din Rostov-pe-Don, pe baza imaginilor furnizate de locuitorii locali.

Terminalul gestionează produse petroliere pentru export, inclusiv transporturi de la Rafinăria de Petrol Novoshakhtinsk, care aparține grupului de companii Yug Rusi.

Videoclipurile care circulă pe mai multe conturi de pe Telegram păreau să arate flăcări mari și fum gros ridicându-se de la fața locului. Exilenova+ a relatat ulterior că terminalul încă ardea.

The Kyiv Independent nu a putut verifica independent imaginile sau determina amploarea pagubelor.

Autoritățile regionale ruse au recunoscut un incendiu și au raportat că apărarea aeriană funcționa, dar nu au confirmat pagubele aduse terminalului, iar oficialii militari ucraineni nu și-au asumat responsabilitatea pentru atacul raportat.

UPDATE 10:05 Forțele rusești au atacat infrastructura feroviară din comunitatea Korosten din regiunea Jîtomîr peste noapte, rănind un bărbat. Acest lucru a fost relatat pe Telegram de Vitalii Bunеchko, șeful Administrației Militare Regionale Jîtomîr, transmite Ukrinform.

„În această seară, Rusia a lovit infrastructura feroviară din comunitatea Korosten. Atacul cu drona a declanșat un incendiu, care a fost stins rapid de salvatorii din cadrul Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei”, a scris Bunеchko.

Potrivit acestuia, munca salvatorilor a fost complicată de amenințarea constantă a unor noi atacuri.

Un bărbat a fost rănit în atac. După ce a primit asistență medicală, acesta a refuzat spitalizarea, a declarat șeful Administrației Militare Regionale.