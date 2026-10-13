ULTIMA ORĂ Magistrata Tatiana Avasiloaie revine la Judecătoria Chișinău, după clasarea dosarului de îmbogățire ilicită. Decizia CSM

Tatiana Avasiloaie revine în funcția de judecătoare la Judecătoria Chișinău, după ce a fost scoasă de sub urmărire penală în cauza privind îmbogățirea ilicită. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a admis, în ședința de marți, 13 octombrie, cererea magistratei de anulare a suspendării din funcție. Astfel, Avasiloaie urmează să fie repusă, conform legii, în toate drepturile de care beneficia anterior.

Decizia a fost luată cu 11 voturi „pro” ai membrilor CSM.

„(…) Pe 8 septembrie 2026, de către Procuratura Anticorupție, a fost emisă ordonanța de scoatere de sub urmărire penală a doamnei Avasiloaie Tatiana, iar cauza penală a fost clasată din motivul că faptele nu întrunesc elementele infracțiunii. Astfel, a expirat temeiul care a stat la baza suspendării din funcție a judecătoarei (…). Propun admiterea cererii de anulare a suspendării din funcția de judecător de la Judecătoria Chișinău, sediul Central, și reîncadrarea în funcție începând cu 15 octombrie 2026 (…)”, a declarat membra CSM, Natalia Bondarenco.

Dosarul penal de îmbogățire ilicită – clasat

Tatiana Avasiloaie a fost scoasă de sub urmărire penală, iar cauza penală în care era vizată pentru îmbogățire ilicită a fost clasată la 8 septembrie 2026.

Într-un răspuns la o solicitare de informații a Ziarului de Gardă, reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) au declarat că Tatiana Avasiloaie a fost scoasă de sub urmărire penală „din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii”. Totodată, la solicitarea ZdG, aceștia au mai menționat că „alte cauze penale în privința Tatianei Avasiloaie nu au fost identificate în baza de date” a instituției.

Potrivit datelor din ordonanța de scoatere de sub urmărire penală analizate de ZdG, în cadrul urmăririi penale, procurorii au constatat că beneficiarul real al imobilului ar fi fost un prieten de familie al judecătoarei, cel care a efectuat mai multe plăți către o companie de construcții pentru a cumpăra apartamentul.

Potrivit acelorași date, bărbatul le-a spus procurorilor că a suportat atât cheltuielile pentru serviciile comunale, cât și costurile lucrărilor de reparație a imobilului, care a fost ulterior vândut.

De asemenea, conform datelor din ordonanță, Avasiloaie a folosit periodic bunurile oferite de acel bărbat, fără a fi confirmată, astfel, existența unui transfer patrimonial în beneficiul acesteia.

Totodată, potrivit acelorași surse, acuzarea a concluzionat că judecătoarea suspendată Tatiana Avasiloaie și mama sa nu ar fi acționat în scopul obținerii unui avantaj patrimonial ilicit. Astfel, procurorii au decis să o scoată pe magistrată de sub urmărire penală și să claseze dosarul de îmbogățire ilicită, pe motiv că „fapta nu întrunește elementele infracțiunii”.

ZdG a scris în februarie 2020 că imobilul în care locuia judecătoarea Tatiana Avasiloaie era înregistrat pe numele Tatianei Șevciuc, un medic într-o policlinică din stânga Nistrului, apropiată de familia Avasiloaie. La audieri, Șevciuc le-a declarat procurorilor că a aflat de la un coleg despre articolul ZdG în care se menționa că este proprietara unui apartament de lux din capitală. Acesta i-ar fi spus că persoanele care o cunoșteau au fost surprinse de această informație, întrucât știau că femeia nu dispunea de suficiente mijloace financiare pentru a cumpăra un astfel de imobil.

Tatiana Avasiloaie, anchetată de procurori, în urma unei anchete a ZdG

În februarie 2020, ZdG a publicat o anchetă în care a relatat că Tatiana Avasiloaie putea fi văzută zilnic în timp ce intra într-un penthouse de peste 150 de metri pătrați, amplasat într-un bloc din centrul capitalei. Avasiloaie declara că apartamentul aparținea unei cunoștințe de-ale familiei sale care locuia în stânga Nistrului, iar ea doar intra „să verifice… să fie în regulă apa, căldura”.

Imobilul nu se regăsea în declarațiile de avere și interese depuse de judecătoare, acolo unde ea indica o casă în Chișinău construită de părinți, dar și un automobil înregistrat pe numele tatălui său, care era funcționar și el. Potrivit investigației, deși ZdG a fotografiat mașina magistratei și seara, și dimineața, parcată în fața acestui bloc, iar ulterior a surprins-o pe Avasiloaie cum intră și iese din acel bloc, aceasta a negat că ar locui în acel penthouse. Ne-a zis că are grijă de acel apartament, pentru că proprietara ar fi plecată în străinătate. După ce i-am spus că Tatiana Șevciuc, locuiește, de fapt, în regiunea transnistreană și nu în străinătate, magistrata și-a nuanțat discursul. Detalii AICI.

În baza anchetei ZdG, pe 9 iulie 2021, ANI a emis un act de constatare pe numele magistratei, stabilind o diferență substanțială de circa 1,33 milioane de lei între averea și veniturile Tatianei Avasiloaie, manifestată prin deținerea unui penthouse situat în centrul capitalei. Ulterior, în baza acestui act, a fost pornită o cauză penală pentru îmbogățire ilicită.

La cinci luni după emiterea actului ANI, CSM a dat acordul pentru efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în privința judecătoarei. Procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul, în automobilul, la locul de muncă și într-un alt imobil al acesteia. Decizia CSM de a da acordul pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală în privința magistratei a fost însă anulată de Curtea de Apel Centru în martie 2023. Ulterior, hotărârea a fost contestată la CSJ, iar, pe 20 decembrie 2024, instanța a concluzionat că hotărârea CSM prin care a fost eliberat acordul pentru pornirea urmăririi penale în privința acesteia a fost legală.

La ședința CSM din 2 iulie 2024, Tatiana Avasiloaie, alături de alți judecători, a fost suspendată din funcție în legătură cu urmărirea penală în dosarul de îmbogățire ilicită.

În prezent, judecătoarea se află în litigiu cu ANI, cauza fiind examinată de Curtea Supremă de Justiție.