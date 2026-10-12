Motivele pentru care judecătoarea „cu penthouse-ul nedeclarat din capitală” a scăpat de dosarul de îmbogățire ilicită

Tatiana Avasiloaie, magistrata suspendată a Judecătoriei Chișinău, a fost scoasă de sub urmărire penală pentru îmbogățire ilicită, iar dosarul a fost clasat pe motiv că „fapta nu întrunește elementele infracțiunii”. Potrivit datelor din ordonanța de scoatere de sub urmărire penală analizate de ZdG, în cadrul urmăririi penale, procurorii au constatat că beneficiarul real al imobilului ar fi fost un prieten de familie al judecătoarei, cel care a efectuat mai multe plăți către o companie de construcții pentru a cumpăra apartamentul.

Potrivit acelorași date, bărbatul le-a spus procurorilor că a suportat atât cheltuielile pentru serviciile comunale, cât și costurile lucrărilor de reparație a imobilului, care a fost ulterior vândut.

De asemenea, conform datelor din ordonanță, Avasiloaie a folosit periodic bunurile oferite de acel bărbat, fără a fi confirmată, astfel, existența unui transfer patrimonial în beneficiul acesteia.

Totodată, potrivit acelorași surse, acuzarea a concluzionat că judecătoarea suspendată Tatiana Avasiloaie și mama sa nu ar fi acționat în scopul obținerii unui avantaj patrimonial ilicit. Astfel, procurorii au decis să o scoată pe magistrată de sub urmărire penală și să claseze dosarul de îmbogățire ilicită, pe motiv că „fapta nu întrunește elementele infracțiunii”.

ZdG a scris în februarie 2020 că imobilul în care locuia judecătoarea Tatiana Avasiloaie era înregistrat pe numele Tatianei Șevciuc, un medic într-o policlinică din stânga Nistrului, apropiată de familia Avasiloaie. La audieri, Șevciuc le-a declarat procurorilor că a aflat de la un coleg despre articolul ZdG în care se menționa că este proprietara unui apartament de lux din capitală. Acesta i-ar fi spus că persoanele care o cunoșteau au fost surprinse de această informație, întrucât știau că femeia nu dispunea de suficiente mijloace financiare pentru a cumpăra un astfel de imobil.

Dosarul penal de îmbogățire ilicită – clasat

Tatiana Avasiloaie a fost scoasă de sub urmărire penală, iar cauza penală în care era vizată pentru îmbogățire ilicită a fost clasată la 8 septembrie 2026. Între timp, aceasta a depus la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) o cerere prin care solicită reîncadrarea în funcție, subiectul fiind inclus pe ordinea de zi a ședinței de mâine, 13 octombrie. În cazul în care CSM va anula suspendarea, judecătoarea va fi repusă, conform legislației, în toate drepturile avute anterior.

Într-un răspuns la o solicitare de informații a Ziarului de Gardă, reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) au declarat că Tatiana Avasiloaie a fost scoasă de sub urmărire penală „din motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii”.

Totodată, la solicitarea ZdG, aceștia au mai menționat că „alte cauze penale în privința Tatianei Avasiloaie nu au fost identificate în baza de date” a instituției.

Tatiana Avasiloaie – anchetată de procurori în urma unei anchete ale ZdG

În februarie 2020, ZdG a publicat o anchetă în care a relatat că Tatiana Avasiloaie putea fi văzută zilnic în timp ce intra într-un penthouse de peste 150 de metri pătrați, amplasat într-un bloc din centrul capitalei. Avasiloaie declara că apartamentul aparținea unei cunoștințe de-ale familiei sale care locuia în stânga Nistrului, iar ea doar intra „să verifice… să fie în regulă apa, căldura”.

Imobilul nu se regăsea în declarațiile de avere și interese depuse de judecătoare, acolo unde ea indica o casă în Chișinău construită de părinți, dar și un automobil înregistrat pe numele tatălui său, care era funcționar și el. Potrivit investigației, deși ZdG a fotografiat mașina magistratei și seara, și dimineața, parcată în fața acestui bloc, iar ulterior a surprins-o pe Avasiloaie cum intră și iese din acel bloc, aceasta a negat că ar locui în acel penthouse. Ne-a zis că are grijă de acel apartament, pentru că proprietara ar fi plecată în străinătate. După ce i-am spus că Tatiana Șevciuc, locuiește, de fapt, în regiunea transnistreană și nu în străinătate, magistrata și-a nuanțat discursul. Detalii AICI.

În baza anchetei ZdG, pe 9 iulie 2021, ANI a emis un act de constatare pe numele magistratei, stabilind o diferență substanțială de circa 1,33 milioane de lei între averea și veniturile Tatianei Avasiloaie, manifestată prin deținerea unui penthouse situat în centrul capitalei. Ulterior, în baza acestui act, a fost pornită o cauză penală pentru îmbogățire ilicită.

La cinci luni după emiterea actului ANI, CSM a dat acordul pentru efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în privința judecătoarei. Procurorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul, în automobilul, la locul de muncă și într-un alt imobil al acesteia. Decizia CSM de a da acordul pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală în privința magistratei a fost însă anulată de Curtea de Apel Centru în martie 2023. Ulterior, hotărârea a fost contestată la CSJ, iar, pe 20 decembrie 2024, instanța a concluzionat că hotărârea CSM prin care a fost eliberat acordul pentru pornirea urmăririi penale în privința acesteia a fost legală.

La ședința CSM din 2 iulie 2024, Tatiana Avasiloaie, alături de alți judecători, a fost suspendată din funcție în legătură cu urmărirea penală în dosarul de îmbogățire ilicită.

Detalii despre activitatea Tatianei Avasiloaie

Tatiana Avasiloaie a acces în sistemul judecătoresc în martie 2012, când a fost numită în funcția de judecătoare la Judecătoria Căușeni, pentru un termen de cinci ani. Potrivit magistrat.md, în 2004 aceasta a activat în calitate de juristă. În decembrie 2014, a fost transferată temporar în funcția de judecătoare la Judecătoria Botanica, municipiul Chișinău, pentru un termen de șase luni, începând cu 2 ianuarie 2015. Câteva luni mai târziu, a fost numită, prin transfer, în funcția de judecătoare la aceeași instanță. Pe 22 martie 2017, Avasiloaie a fost numită în funcția de judecătoare până la atingerea plafonului de vârstă. Pe 1 ianuarie 2019, aceasta a fost desemnată judecătoare specializată în materie de contencios administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani.