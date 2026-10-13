Maia Sandu, înainte de deschiderea clusterelor II și III: „În spatele acestui progres stă munca a sute de oameni”

În contextul în care R. Moldova deschide marți, 13 octombrie negocierile de aderare la UE pe încă două grupuri de capitole, președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj în care a mulțumit celor implicați în proces. Șefa statului a subliniat că în continuare mai este „mult de lucru”.

Președinta a menționat că odată cu deschiderea clusterelor II și III vom avea 24 din cele 33 de capitole deschise.

„În spatele acestui progres stă munca a sute de oameni care, de câțiva ani, lucrează neîncetat pentru a pregăti Republica Moldova de aderarea la UE. Sunt conducători și funcționari din ministere și agenții publice, sub îndrumarea echipei de la Biroul pentru Integrare Europeană, care armonizează legislația, pregătesc reformele și negociază capitolele. Munca lor nu este întotdeauna văzută și apreciată, dar mai ales datorită efortului acestor oameni am reușit să avansăm atât de mult într-un timp atât de scurt.

Am discutat cu o parte dintre ei astăzi și le-am mulțumit pentru efortul depus. Mai avem mult de lucru și contez și mai departe pe profesionalismul și perseverența tuturor celor implicați. Felicitări și continuăm cu aceeași hotărâre!”, a scris Maia Sandu.

Pe 13 octombrie, la Luxemburg, R. Moldova deschide negocierile oficiale de aderare la UE pe două grupuri de capitole: clusterul II, care se referă la piața internă, și clusterul III, cu privire la competitivitate și creștere incluzivă.

Mai multe detalii despre ce includ cele două clustere găsiți AICI.

Evoluția Republicii Moldova pe fiecare capitol poate fi vizualizată AICI.