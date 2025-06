Ursula von der Leyen se aşteaptă la o „cooperare foarte bună” cu noul preşedinte al Poloniei, Karol Nawrocki

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni, 2 iunie, că se aşteaptă la continuarea „cooperării foarte bune” dintre UE şi Polonia sub preşedinţia lui Karol Nawrocki, transmite G4Media.

Congratulations to @NawrockiKn.



I’m confident that the EU will continue its very good cooperation with Poland.



We are all stronger together in our community of peace, democracy, and values.



So let us work to ensure the security and prosperity of our common home.