Ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană: Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei a fost adoptat, iar componența actualizată

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a prezidat marți, 12 mai, ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană (CNIE). În cadrul reuniunii au fost analizate progresele în implementarea reformelor asumate pe calea aderării, stadiul de realizare a Programului Național de Aderare pentru primele luni ale anului și evoluțiile în procesul de negocieri, precizează Președinția.

Șefa statului a solicitat Biroului de Integrare Europeană să elaboreze și să publice un raport privind implementarea curentă a Programului Național de Aderare pentru perioada 2025–2029.

„Președinta a îndemnat toate instituțiile — autoritățile publice centrale și administrația publică locală — precum și societatea civilă și sectorul privat să rămână mobilizate și să-și coordoneze mai strâns eforturile pentru a menține ritmul reformelor și a valorifica fereastra de oportunitate pe care o are Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană”, comunică instituția.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost adoptat Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei și a fost actualizată componența CNIE. Următoarea raportare în cadrul CNIE este planificată pentru iulie 2026.

Regulamentul de Organizare Și Funcționare a Comisiei Naționale Pentru Integrare Europeană by Ziarul de Gardă

Comisia Națională pentru Integrare Europeană (CNIE) este principalul organism de coordonare a procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană. Instituită prin decret prezidențial, CNIE este condusă de Maia Sandu și reunește reprezentanții tuturor instituțiilor-cheie implicate în procesul de integrare europeană – Guvernul, Parlamentul, Președinția și alte autorități publice, precum și reprezentanți ai societății civile.

Comisia stabilește prioritățile strategice, monitorizează progresele și coordonează eforturile interinstituționale pentru implementarea reformelor și alinierea legislației naționale la standardele și normele Uniunii Europene.