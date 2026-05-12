Circulația transportului public, afectată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. RTEC: „Unele unități pot staționa temporar sau pot fi redirecționate”

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, circulația troleibuzelor și autobuzelor este afectată atât pe rutele urbane, cât și pe cele suburbane, anunță Regia Transport Electric Chișinău (RTEC).

Astfel, transportul public înregistrează întârzieri față de graficul stabilit, iar unele unități pot staționa temporar sau pot fi redirecționate, potrivit unui comunicat al Regiei.

„Personalul liniar este disponibil pentru a oferi informații privind staționările sau redirecționările neprevăzute. Pentru informații suplimentare despre circulația unei rute sau alta, puteți apela Linia fierbinte RTEC – 022 204 205 sau dispeceratul PUA – 022 83 73 17”, anunță reprezentanții RTEC.

În contextului codului galben de instabilitate atmosferică, autoritățile municipale îndeamnă cetățenii „să fie prudenți în trafic, dar și în alte spații publice, precum și să supravegheze copiii”.

Pe unele străzi din capitală se înregistrează ambuteiaje.

Pentru ziua de marți, 12 mai, meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) atenționează că pe arii extinse se prevăd descărcări electrice cu ploi de scurtă durată, izolat puternice, dar și alte fenomene periculoase.

Potrivit SHS, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–25 l/m²) cu grindină și vijelie în rafale de până la 15–20 m/s.

Avertizarea este valabilă în intervalul orelor 08:00-21:00, pe întreg teritoriul țării.