Opinie: „R. Moldova beneficiază astăzi de un context geopolitic mult mai favorabil decât exista acum 10-15 ani pentru alte state candidate”

Declarația adoptată la Bruxelles la începutul lunii mai, privind obiectivul deschiderii tuturor clusterelor de negociere până la sfârșitul anului 2026, reprezintă un semnal politic de susținere pentru Republica Moldova. Procesul de aderare la Uniunea Europeană rămâne unul complex și de durată, chiar și pentru statele considerate avansate în negocieri, susține Daniel Vodă, expert asociat al Institutul pentru Politici și Reforme Europene.

„Exemplul Muntenegrului este foarte relevant. Deși negociază de 14 ani și este considerat cel mai avansat stat candidat din Balcanii de Vest, aderarea propriu-zisă rămâne un proces extrem de complex. Faptul că abia acum începe redactarea tratatului de aderare arată că negocierile europene sunt mai degrabă un maraton decât un sprint. Diferența este că Moldova beneficiază astăzi de un context geopolitic mult mai favorabil decât exista acum 10-15 ani pentru alte state candidate. Tocmai de aceea Bruxelles-ul vorbește despre accelerare și integrare graduală încă înainte de aderarea propriu-zisă, inclusiv pe energie, piață comună, digitalizare sau infrastructură”, punctează Vodă.

Referitor la declarația adoptată la Bruxelles privind deschiderea negocierilor pe toate clusterele până la sfârșitul anului 2026, expertul a subliniat că este important de explicat publicului un aspect esențial: documentul reprezintă în primul rând un semnal politic de susținere pentru Republica Moldova, însă nu echivalează cu deschiderea automată a tuturor capitolelor de negociere.



Ce urmează?

În primul rând, suține Daniel Vodă, Republica Moldova continuă procesul de screening, adică analiza detaliată a legislației și instituțiilor naționale în raport cu legislația Uniunii Europene. Acesta este practic „inventarul” tehnic al pregătirii țării pentru aderare. După screening, Comisia Europeană prezintă rapoarte pentru fiecare cluster și recomandă dacă acesta poate fi deschis. Însă decizia finală aparține statelor membre ale UE.

„Aici este foarte important de înțeles: fiecare pas major în negocierile de aderare necesită consensul tuturor celor 27 de state membre”, punctează Vodă.

De aceea, procesul este simultan:

▪️ tehnic – bazat pe reforme și legislație;

▪️ politic – dependent de voința capitalelor europene;

▪️ geopolitic – influențat de contextul regional și de securitate.



„În cazul Moldovei, contextul geopolitic contează foarte mult. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a schimbat modul în care UE privește extinderea. Astăzi, extinderea este văzută tot mai mult ca o investiție în securitatea europeană, nu doar ca un exercițiu birocratic”, atrage atenția expertul.

Totuși, geopolitica singură nu este suficientă. Statele membre urmăresc foarte atent:

▪️ reforma justiției;

▪️ combaterea corupției;

▪️ funcționarea instituțiilor;

▪️ capacitatea administrației de a implementa legislația europeană.

Ritmul real al procesului de aderare va depinde de două lucruri:

▪️ viteza reformelor interne de la Chișinău;

▪️ menținerea consensului politic în UE.



„Cu alte cuvinte, rezumând, astfel de declarații politice sunt binevenite, însă temele pentru acasă urmează să le facă instituțiile Republicii Moldova, ca la momentul consensului între statele membre privind deschiderea negocierile, să nu pierdem timp ci să avansăm mai departe pe acest proces”, concluzionează Daniel Vodă.

Context

Comitetul Parlamentar de Asociere R. Moldova-UE solicită deschiderea negocierilor de aderare, pe toate clusterele, până la sfârșitul anului 2026. Apelul către Consiliul Uniunii Europene se regăsește în Declarația adoptată la reuniunea desfășurată pe 5 mai la Bruxelles.

Comitetul Parlamentar de Asociere R. Moldova-U este forumul parlamentar al Acordului de Asociere UE – Republica Moldova, format din membri ai Parlamentului R. Moldova și ai Parlamentului European, care se reunesc de două ori pe an, alternativ la Chișinău și Bruxelles.

