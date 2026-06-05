UPDATE O dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. Șeful DSU România: „Considerăm că situația e sub control”

O dronă maritimă a explodat vineri în Portul Constanța, puternicul suflu al deflagrației auzindu-se și în cartiere ale orașului, potrivit Agerpres.

UPDATE 11:45 Raed Arafat, șeful Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din România a susținut o conferință de presă.

„În jurul orei 06:00 dimineață s-a dat alerta de la ARSVOM. Considerăm că situația e sub control, s-e evacuat doar zona din jur, din jurul drone. Evacuarea generală pe care o facem acum este în urma riscului ca dacă mai există alte drone. Când considerăm că situația este sigură, revenim și informăm că oamenii se pot întoarce în zona de coastă. Nu pot intra în detalii tehnice despre dronă. Când a avut loc explozia, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Au fost mobilizate: 80 de cadre din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța, 8 mașini de stingere, o autoscară, o mașină de terapie intensivă, 10 ambulanțe de prim-ajutor, 2 ambulanțe de multiple victime, o unitate de chimic-biologic- radionuclear, 4 ambulanțe din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean”, a spus șeful DSU.

A fost emis mesaj RO-Alert pentru populația din Constanța și Tulcea, urmat la scurt timp de un al doilea mesaj RO-Alert.

UPDATE 11:30 Ministerul Apărării din România a transmis că drona nu face parte din dotarea Armatei române, ci este una folosită în războiul din Ucraina.

Știre inițială:

Mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe au fost văzute cum se deplasau către calea de acces 6 a portului maritim.

„Lucrători din Portul Constanța au declarat, pentru AGERPRES, că explozia s-a produs pe mare, în zona Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), iar, din primele informații, nu ar exista victime”, scrie agenția.

Digi24 scrie că, din primele informații, ar fi vorba despre o dronă ucraineană, cu zeci de kilograme de explozibil la bord. Explozia nu a fost una controlată. Nu este clar cum a ajuns drona marină în Portul Constanța.

Accesul persoanelor este interzis în Portul Constanța, iar mașinile sunt filtrate de Poliția de Frontieră, scrie G4Media.

Știrea se actualizează…