UPDATE MAI confirmă perchezițiile la Damir și Orheianu. ZdG dezvăluia, în 2018, cum a fost preluată compania Pro Imobil

Dorin Damir și Octavian Orheianu sunt vizați de percheziții ale organelor de drept. Surse ale ZdG afirmă că miercuri, 5 noiembrie, Inspectoratul Național de Investigații și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) efectuează mai multe percheziții la cei doi în cazul a două dosare penale deschise pentru evaziune fiscală și preluarea, în 2017, a afacerii Pro Imobil de către un grup de persoane afiliat celor doi.

UPDATE 11:51 Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin a confirmat informațiile ZdG despre perchezițiile desfășurate de oamenii legii la Dorin Damir și Octavian Orheianu. Ministra a precizat că PCCOCS gestionează cauza.

La fel, ministra a punctat că au loc „20 de percheziții în cinci locații diferite și că este vorba despre un dosar de spălare a banilor, evaziune fiscală și șantaj”, a declarat aceasta în fața presei după ședința Guvernului.

Octavian Orheianu a fost vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F) din R. Moldova, condusă anterior de Dorin Damir, finul ex-președintelui PD, Vladimir Plahotniuc. Dorin Damir este președintele FEA (Fighting & Entertainment Association).

Orheianu este fondatorul clubului sportiv LION Academy și companiei imobiliare ClassImobil.

În 2018 ZdG a scris despre compania imobiliară Pro Imobil, vizată într-un dosar penal, care a suportat mai multe schimbări în perioada în care fondatorul afacerii era anunțat în căutare internațională, angajații fiind interogați. Business-ul a trecut pe o altă companie, de pe „Pro Imobil Grup” SRL pe „Pro Imobil Company”, care, în noiembrie 2017, fusese cumpărată de alt SRL, la care unul dintre fondatori este un sportiv de nici 30 de ani.

Atunci, „Immobile Consulting” SRL, noua proprietară a „Pro Imobil Company”, în numele căreia acționau agenții Pro Imobil, a fost înregistrată pe 9 octombrie 2017, cu sediul juridic pe str. Armenească, 28, și cu un capital social de 200 de lei. Fondatori, cu câte 50%, sunt Victoria Condratiuc (administratoare) și Alexandr Petcoglo, un sportiv originar din Basarabeasca. Acesta provine dintr-o familie modestă, tatăl său fiind atunci șofer la primăria din localitate. Până în octombrie 2017, când a devenit fondator la „Immobile Consulting”, Alexandr Petcoglo nu a avut vreo tangență cu domeniul afacerilor, fiind antrenor la o sală de sport și una de lupte – Clubul Sportiv „Lion Muay Thai”. Președintele clubului era Octavian Orheianu, tot el a fost și vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F) din R. Moldova, condusă atunci de Dorin Damir, finul președintelui PD, Vladimir Plahotniuc. Dorin Damir este și președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), asociație care a organizat la Chișinău mai multe gale KOK și turnee internaționale de arte marțiale mixte (MMA) la care participă și sportivi antrenați de Alexandr Petcoglo. De altfel, acesta apare în mai multe fotografii comune cu șefii WAK-1F.

