UPDATE IGP: Fragmente ale unei drone-rachetă, identificate în urma exploziei din Talmaza. „Poliția continuă investigațiile”

UPDATE 22:10 Specialiștii Secției tehnico-explozive a Poliției au examinat aparatul de zbor fără pilot identificat în extravilanul satului Talmaza, raionul Ștefan Vodă, unde a avut loc o explozie.

Potrivit IGP, aparatul a căzut pe un lan agricol cultivat cu porumb. La fața locului a fost identificat un crater cu un diametru de aproximativ doi metri și o adâncime de circa 50 de centimetri. Suflul exploziei s-a extins pe o suprafață de aproximativ 45 pe 20 de metri.

În zona afectată au fost depistate fragmente ale eleroanelor, inclusiv elemente ale sistemului de servodirecție, precum și sistemul de propulsie, reprezentat de un motor turbo-reactiv. De asemenea, polițiștii au identificat mai multe fragmente ale corpului aparatului, confecționate din fibră de sticlă, dar și blocuri electronice fragmentate, care ar putea face parte din sistemul de control.

Preliminar, componentele descoperite prezintă similitudini cu cele utilizate la aparate de zbor de tip dronă-rachetă, dotate cu sisteme de propulsie turbo-reactivă.

Totuși, Inspectoratul precizează că, la această etapă, tipul exact al aparatului nu poate fi stabilit cu certitudine, „întrucât lipsesc informațiile privind parametrii tehnico-tactici și marcajele specifice de identificare”.

„În continuare, urmează să fie efectuate mai multe expertize și investigații de specialitate, în vederea stabilirii cu exactitate a tipului aparatului, a caracteristicilor tehnice și a tuturor circumstanțelor producerii incidentului.”

Sursa: IGP Sursa: IGP

Știrea inițială…

O explozie s-a produs în satul Talmaza, raionul Ștefan Vodă în urma impactului cu solul a unui aparat de zbor la moment neidentificat. Informația a fost făcută publică de Inspectoratul General al Poliției în seara zilei de luni, 17 august. Nu au fost înregistrate victime.

Astfel, oamenii legii s-au deplasat imediat la fața locului, unde au stabilit preliminar cǎ explozia s-a produs la aproximativ 3 km de localitate, fiind incendiată și vegetația din proximitate. Victime nu au fost înregistrate.

„Zona a fost securizată, iar instituțiile abilitate au intervenit la lichidarea incendiului și stabilirea circumstanțelor. Preliminar s-a stabilit cǎ explozia s-a produs în urma impactului cu solul a unui aparat de zbor la moment neidentificat.”

Totodată, specialiștii secției tehnico-explozivă a Poliției se deplasează la fața locului pentru a examina și stabili cu certitudine originea aparatului de zbor.

IGP îndeamnă cetățenii să evite locația respectivă și să nu atingă componente de la fața locului.