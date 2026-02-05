LIVE TEXT Zelenski anunță o nouă întâlnire a echipelor de negociere, care probabil va avea loc în SUA. Război în Ucraina, ziua 1443

UPDATE 22:00 Alte întâlniri ale echipelor de negociere ale Ucrainei, Statelor Unite și Rusiei sunt planificate în viitorul apropiat. Acestea vor avea loc probabil în Statele Unite, a declarat președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, scrie presa locală.

„Astăzi am primit un raport de la echipa noastră de negocieri în urma a două zile de întâlniri și discuții în Emirate – cu partea americană și cu partea rusă”, a declarat Zelenski.

El a adăugat că așteaptă echipa la Kiev pentru o ședință de informare completă, menționând că „multe aspecte nu pot fi discutate în mod corespunzător la telefon”.

„Ceea ce se poate spune deja este că sunt planificate alte întâlniri în viitorul apropiat, probabil în Statele Unite”, a remarcat Zelenski.

Președintele ucrainean a mai spus că partea ucraineană este pregătită pentru toate formatele de lucru care pot aduce cu adevărat pacea mai aproape și o pot face fiabilă, durabilă și una care „lipsește Rusia de orice dorință de a continua războiul”.

„Este crucial ca acest război să se încheie într-un mod care să lase Rusia fără recompensă pentru agresiunea sa. Acesta este unul dintre principiile cheie care restabilesc și garantează o securitate reală”, a subliniat președintele Ucrainei.

În același timp, el a mulțumit tuturor partenerilor care sprijină Ucraina în acest efort.

UPDATE 20:10 În regiunea Donețk: grupul de evacuare „Phoenix” continuă să ajute populația civilă să părăsească zonele periculoase.

În orașul Drujkivka, salvatorii au evacuat 9 persoane, dintre care 6 cu mobilitate redusă, care aveau nevoie de atenție și însoțire specială.

„Bombardamentele zilnice și amenințarea unor atacuri repetate fac ca șederea într-o localitate de pe linia frontului să fie extrem de periculoasă. Salvatorii depun eforturi maxime pentru a-i ajuta pe toți cei care nu pot pleca singuri într-un loc mai sigur”, a precizat Serviciul.

UPDATE 18:00 La Sloviansk, în urma unui atac aerian rusesc, a fost avariată o unitate de pompieri-salvatori, inclusiv porțile de acces rulante, geamurile ferestrelor din termopan, ușa de la intrare, precum și elemente ale tavanului suspendat.

Serviciul pentru Situații de Urgență anunță că nu sunt victime în rândul personalului, iar tehnica nu a fost avariată.

„Acesta nu este deloc un caz izolat de lovituri țintite ale Federației Ruse asupra salvatorilor. În pofida riscurilor, echipele de intervenție rămân pe poziții și continuă să-și îndeplinească misiunea.”

UPDATE 15:28 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că la Kiev, peste 1100 de clădiri rămân fără încălzire, în urma numeroaselor bombardamente ale armatei ruse, țintite spre infrastructura energetică.

Zelenski a menționat că, în noaptea de 5 februarie, forțele ruse au lansat 183 de drone de atac împotriva Ucrainei, dintre care aproximativ 110 erau de tip „Shahed”.

„Un număr semnificativ au fost doborâte. Interceptoarele noastre au funcționat bine”, a spus Zelenski.

Ministrul Energiei al Ucrainei, Denis Șmîhal, se află la Harkiv pentru a maximiza activarea tuturor proceselor operaționale din regiune, a spus președintele Ucrainei.

De asemenea, Zelenski a mulțumit companiei naționale de energie „Naftogaz” pentru implementarea programului „Pachete de căldură” – peste 20 de mii de astfel de pachete au fost deja distribuite, iar amploarea totală a programului este așteptată să ajungă la peste 100 de mii de pachete.

„Autoritățile locale din comunități și orașe trebuie să sprijine aceste eforturi ale agențiilor guvernamentale și ale Naftogaz”, a menționat președintele.

Zelenski a subliniat, de asemenea, munca depusă de Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei și de specialiștii „Ukrhidroenergo” în eliminarea consecințelor atacurilor rusești, menționând: „Oamenii muncesc indiferent de condiții sau circumstanțe și dau rezultate. Acest lucru este extrem de tangibil.”

UPDATE 13:27 Terminalele Starlink care au fost adăugate pe „lista albă” sunt operaționale, în timp ce terminalele rusești au fost deja blocate, a declarat ministrul Apărării al Ucrainei, Mihailo Fedorov.

„Continuăm să verificăm terminalele Starlink. Primul lot de terminale care au ajuns pe «lista albă» funcționează deja”, a spus el.

Anterior, ministrul ucrainean a declarat că terminalele Starlink sunt utilizate de operatorii ruși de drone pentru a lovi infrastructura civilă. La fel, terminalele au fost utilizate pentru comunicații de către soldații ruși.

Potrivit lui Fedorov, „listele albe” sunt actualizate în prezent o dată pe zi. „Dacă ați trimis terminalul pentru înregistrare, dar acesta nu funcționează încă, ar trebui să așteptați. Acesta este un proces la scară foarte mare, care necesită timp. În același timp, lucrăm deja pentru a ne asigura că datele sunt trimise pentru verificare în timp real”, a explicat el.

Civilii din Ucraina trebuie să își verifice terminalele Starlink prin intermediul Centrelor de Servicii Administrative. Pentru persoanele juridice, serviciul relevant va fi disponibil în curând pe portalul Diia.

„Echipa noastră, împreună cu partenerii, procesează prompt toate cazurile. Le mulțumesc personalului militar și comandanților care și-au verificat rapid terminalele. Continuitatea și stabilitatea comunicațiilor pentru prima linie sunt de o importanță crucială”, a subliniat ministrul ucrainean al Apărării.

UPDATE 11:28 Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, și-a început vizita la Kiev. Tusk a fost întâmpinat de ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiha, precum și de ambasadorul Ucrainei în Polonia, Vasil Bodnar, și ambasadorul Poloniei în Ucraina, Piotr Lukasiewicz, scrie Ukrinform.

Anterior, Donald Tusk a declarat că în timpul vizitei sale la Kiev va discuta, printre alte subiecte, pregătirile pentru „Conferința de Redresare a Ucrainei”, care urmează să aibă loc la Gdansk în luna iunie. El a adăugat că va fi însoțit în această călătorie de ministrul polonez al Finanțelor și Economiei, Andrzej Domanski, care, împreună cu echipa sa, pregătește conferința.

Tusk a subliniat, de asemenea, că, „într-un moment în care lumea este concentrată pe multe probleme diferite și unii au uitat oarecum că războiul brutal al Ucrainei cu Rusia este în desfășurare, vizita ar trebui să demonstreze că Polonia este cel mai apropiat aliat și vecin al Ucrainei și este alături de Ucraina în aceste vremuri dificile”.

Sursa citată scrie că anterior, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Donald Tusk pe 19 decembrie, în timpul vizitei liderului ucrainean la Varșovia. La acea vreme, Zelenski și Tusk au discutat, printre altele, despre consolidarea proiectelor de aviație de luptă și apărare ale Ucrainei în cadrul programului european de apărare „SAFE”, inclusiv producția comună de drone.

UPDATE 9:43 Armata rusă a ucis opt locuitori din regiunea Donețk și a rănit alți 21, anunță Vadim Filașkin, șeful Administrației Regionale Donețk.

El a spus că, pe 4 februarie, armata rusă a ucis șapte persoane în localitatea Drujkivka și o persoană în Liman, în urma bombardamentelor.

Filașkin a menționat că numărul total de victime cauzate de Rusia în regiunea Donețk ajunge la 4008 morți și 8858 răniți, fără să fie incluse localitățile Mariupol și Volnovaha.

8:14 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski consideră că ocuparea Donbasului va costa Rusia cel puțin doi ani și 800 de mii de soldați, se arată într-un interviu acordat de președintele ucrainean canalului de televiziune francez France 2, citat de Le Monde.

„Rusia vrea să părăsim tot Donbasul. Nu au obținut nicio victorie de la începutul acestui război. Și noi, ucrainenii, înțelegem perfect prețul pe care îl plătește armata rusă pentru fiecare metru, fiecare kilometru din acest pământ. Ei nu numără oamenii care mor”, a subliniat Zelenski.

Președintele Ucrainei a vorbit și despre posibilitatea înghețării conflictului. El a menționat că, chiar dacă Ucraina își menține poziția actuală în astfel de circumstanțe, ar fi deja o concesie semnificativă.

„Rușii au nevoie de o pauză. Dacă vorbim despre o zonă demilitarizată, trebuie să avem control asupra părții noastre”, a spus Zelenski.