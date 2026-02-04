Axios: SUA refuză să poarte negocieri cu Iranul, după ce Teheranul a propus mutarea întâlnirii. „Vrem să ajungem rapid la un acord real, altfel oamenii vor începe să ia în considerare alte opțiuni”

Oficialii americani au refuzat să poarte negocieri cu Iranul, programate pentru 6 februarie, scrie Axios, citând oficiali americani. Acest lucru s-a întâmplat după ce Iranul a propus mutarea întâlnirii de la Istanbul în Oman, pentru a se concentra exclusiv pe programul nuclear al Iranului. Oficialii americani au respins această cerere, astăzi, 4 februarie.

Un oficial american a declarat pentru Axios că dacă reprezentanții Teheranului sunt dispuși să revină la formatul inițial, SUA sunt pregătite să se întâlnească săptămâna aceasta sau viitoare.

„Vrem să ajungem rapid la un acord real, altfel oamenii vor începe să ia în considerare alte opțiuni”, a declarat oficialul de rang înalt, făcând aluzie la amenințările repetate ale lui Trump de a folosi forța militară, relatează Axios.

Sursa citată scrie că președintele american Donald Trump a luat în considerare lansarea unui atac militar împotriva Iranului, dar la sfârșitul lunii ianuarie a anunțat că Teheranul și Washingtonul au început negocierile. Trump a spus că va decide ce va face mai departe pe baza rezultatului discuțiilor.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că SUA doresc să discute despre programele de rachete și nucleare ale Iranului, sprijinul acordat de Teheran grupărilor teroriste din Orientul Mijlociu și tratamentul acordat cetățenilor săi de către guvernul iranian. Iranul a răspuns că este dispus să discute doar despre programul nuclear.

Armata SUA a doborât o dronă iraniană lângă portavionul Abraham Lincoln

Armata SUA a doborât marți, 3 februarie, o dronă iraniană care s-a apropiat „agresiv” de portavionul Abraham Lincoln în Marea Arabiei, a anunțat armata americană. Incidentul a avut loc în timp ce diplomații încercau să aranjeze negocieri nucleare între Iran și Statele Unite, iar președintele SUA, Donald Trump, a avertizat că, în contextul în care navele de război americane se îndreaptă spre Iran, „lucruri rele” s-ar putea întâmpla dacă nu se ajunge la un acord, scrie agenția britanică de știri Reuters.

Prețurile futures ale petrolului au crescut cu peste 1 dolar pe baril după apariția informației privind doborârea dronei. Potrivit armatei SUA, drona iraniană Shahed-139 zbura spre portavion „cu intenții neclare” și a fost doborâtă de un avion de vânătoare american F-35.

„Un avion de vânătoare F-35C de pe Abraham Lincoln a doborât drona iraniană în legitimă apărare și pentru a proteja portavionul și personalul aflat la bord”, a declarat căpitanul de marină Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al armatei SUA.

Misiunea Iranului la ONU a refuzat să comenteze incidentul. Agenția de știri iraniană Tasnim a declarat că s-a pierdut legătura cu o dronă aflată în ape internaționale, însă motivul este necunoscut.

Hawkins a adăugat că niciun militar american nu a fost rănit în incident și că nu au existat pagube ale echipamentelor SUA.