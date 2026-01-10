UPDATE Defecțiunile tehnice de la punctul de trecere Giurgiulești-Galați, remediate. Activitatea, desfășurată în regim normal

Activitatea Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiulești-Galați a fost reluată în regim normal, după ce defecțiunile tehnice ale rețelei de internet, atestate în prima parte a zilei, au fost remediate.

Ora 13:50.Poliția de Frontieră a anunțat, printr-un comunicat, că defecțiunile tehnice ale rețelei de internet, înregistrate anterior în cadrul controlului coordonat la PTF Giurgiulești-Galați, au fost remediate.

„La această oră, controlul coordonat este desfășurat pe partea română, conform procedurilor stabilite”, se mai arată în comunicat.



Ora 10:30. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, la această oră, controlul este desfășurat temporar pe sensul de intrare în Republica Moldova, atât pentru mijloacele de transport care ies, cât și pentru cele care intră în țară.

„Măsura are caracter temporar și va fi aplicată până la remedierea problemei tehnice. Echipele de specialitate întreprind toate acțiunile necesare pentru remedierea situației în cel mai scurt timp”, se mai arată în comunicat.

Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze, pentru traversarea prin punctele de trecere Leova și Cahul, pentru evita eventuale întârzieri.