Frontiera R. Moldova, tranzitată de peste 65 de mii de ori în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 65 678 de traversări. 17 650 dintre acestea au fost efectuate pe cale aeriană, iar 48 028 – pe cale terestră, potrivit unui comunicat emis de Poliția de Frontieră a R. Moldova.

Sursă: Fb/ Poliția de Frontieră a R. Moldova

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost:

PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 17 650 de traversări;

PTF Leușeni – 13 100 de traversări;

PTF Sculeni – 8 809 de traversări;

PTF Palanca – 3 669 de traversări;

PTF Cahul – 3 199 de traversări.

Totodată, pe parcursul a 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat următoarele acțiuni ilegale:

Patru situații de folosire a documentelor false;

Două situații de nerespectare a regulilor de ședere și intrare în R. Moldova;

Șase situații de încălcare a regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat.

De asemenea, 16 persoane au primit refuz de a intra pe teritoriul R. Moldova.