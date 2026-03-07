UPDATE Consilierii din Bilicenii Vechi nu au reușit să inițieze referendumului pentru revocarea primăriței. Proiectul nu a reușit să acumuleze voturile suficiente

UPDATE Consilierii din Bilicenii Vechi nu au reușit să voteze inițierea referendumul pentru demiterea actualei primărițe. Proiectul de decizie nu o întrunit numărul necesar de voturi prevăzut de legislația în vigoare.

Conform Codului Electoral al R. Moldova, referendumul local poate fi inițiat de 1/2 din numărul de consilieri aleși, iar în cazul revocării primarului prin vot secret – de 2/3 din numărul consilierilor aleși.

Astfel, pentru ca consilierii să inițieze un referendum, trebuiau să voteze nouă consilieri, însă la ședință au fost prezenți opt din 13.

Consilierii satului Bilicenii Vechi din raionul Sîngerei vor să o revoce pe primărița Natașa Bezerău. În cadrul ședinței Consiliului local de marți, 3 martie, opt aleși locali au votat pentru demiterea acesteia prin referendum.

Ziarul de Gardă a scris pe 2 martie că șapte consilierii acuză despre faptul că primarița „nu respectă interesele comunității, nu asigură executarea deciziilor Consiliului local, nu exercită atribuțiile de ales local prevăzute de lege”.

Natașa Bezerău a devenit primară a satului Bilicenii Vechi în urma alegerilor locale din noiembrie 2023. Candidată din partea Partidului Schimbării, Bezerău a învins-o după turul doi de scrutin pe reprezentanta Particului Acțiune și Solidaritate, Ala Guzun, fostă socialistă, care a deținut funcția în perioada 2015-2023.

La scurt timp, Natașa Bezerău a descoperit unele nereguli la Proiectul „Sanitație pentru Bilicenii Vechi”, finanțat prin intermediul programului „Satul European”și care are o valoare de 10,12 milioane de lei.

ZdG a scris în ianuarie 2025, că printr-o scrisoare adresată tuturor organelor de drept din țară, precum și conducerii de vârf, sunt aduse acuzații că în timpul implementării proiectului au fost plătite aproape 700 de mii de lei pentru materiale și lucrări care au fost văzute doar în acte, nu și în realitate.

Fosta conducere a primăriei, Ala Guzun, care a implementat proiectul, afirma însă că acuzațiile sunt nefondate, iar responsabilul tehnic pune acuzațiile pe seama unei răfuieli „electorale” a actualei primărițe cu fosta conducătoare a comunei.

În vara anului 2025, reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat percheziții la Bilicenii Vechi în baza unei cauze penale deschise pentru corupție. Atunci, trei persoane au ajuns să fie cercetate într-un dosar privind darea în exploatare a unui proiect de canalizare de 10 milioane de lei în satul Bilicenii Vechi, „fără verificarea calității și volumului lucrărilor”.

În prezent, Guzun este una dintre consilierele care a votat pentru inițierea unui referendum pentru demitere Natașei Bezerău.

La ședință s-au prezentat opt din cei 13 consilieri aleși, iar pe parcursul acesteia persoanele prezente au folosit replici acide la adresa fostei primărițe.

Contactată de ZdG, fosta primară, Ala Guzun, a declarat că aceasta este o persoană care „a dezvoltat comunitatea”.

„Cu mare demnitate și cu respect față de toți oamenii din Bilicenii Vechi am venit cu argumente și opt consilieri am votat pentru demiterea primăriței. Cetățenii conștientizează faptul că lucrurile nu s-au făcut pentru cetățeni pe parcursul a doi ani și urmează să vedem vocea lor. Vreau să spun cu mare sinceritatea că nu sunt coruptă, nu am furat bani, dar dacă sunt încălcări de ordin tehnic, pentru asta sunt organe care vor răspunde. Mă simt un om care am dezvoltat comunitatea, ceea ce s-a întâmplat cu Bilicenii Vechi pentru încălcările acestea tehnice la proiect vor fi sancționați de organele de drept, dar nu am fost coruptă. Mai spun odată, dacă ai venit în funcția de primar, și doi ani nu ai argumentat necesitățile oamenilor, aceștia te taxează”, a declarat pentru ZdG Ala Guzun.

De asemenea, primărița Natașa Bezereu nu a fost prezentă la ședință, fiind într-o deplasare de serviciu, a precizat pentru ZdG că se aștepta la o astfel de decizie în urma ședinței.

Procedura de revocare a primăriței a fost inițiată de doi consilieri de la PSRM, patru de la PAS și un consilier de la Partidul Schimbării pe 26 februarie. Aceștia scriu că „necesitatea proiectului de decizie este determinată de existența unor circumstanțe care afectează buna administrare a intereselor publice locale și funcționarea eficientă a autorității executive a administrației publice locale”.

„Revocarea primarului prin referendum poate fi inițiată în cazul în care acesta nu respectă interesele comunității locale, nu exercită în mod adecvat atribuțiile de ales local prevăzute de lege, încalcă normele morale și etice, fapte confirmate în modul stabilit”, se arată în Cod.

De asemenea, pentru organizarea referendumului local este necesară colectarea semnăturilor a cel puțin 10% din numărul cetățenilor cu drept de vot care domiciliază în unitatea administrativ-teritorială respectivă.