VIDEO „Satul european”: acuzații de corupție și răfuieli electorale

Un proiect din programul „Satul European”, în valoare de 10 milioane de lei, finanțat de Guvernele României și R. Moldova, aduce cu el acuzații de corupție între actuala și fosta administrație a localității în care acesta a fost implementat.

Printr-o scrisoare adresată tuturor organelor de drept din țară, precum și conducerii de vârf, sunt aduse acuzații că în timpul implementării proiectului au fost plătite aproape 700 de mii de lei pentru materiale și lucrări care au fost văzute doar în acte, nu și în realitate.

Fosta conducere a primăriei, care a implementat proiectul, afirmă însă că acuzațiile sunt nefondate, iar responsabilul tehnic pune acuzațiile pe seama unei răfuieli „electorale” a actualei primărițe cu fosta conducătoare a comunei.

În comunicatele de presă totul este bine

Proiectul „Sanitație pentru Bilicenii Vechi”, o comună din raionul Sângerei, are o valoare de 10,12 milioane de lei. El a fost inițiat la 30 iunie 2023 și urma să fie finalizat peste un an. Proiectul a fost finanțat prin intermediul programului „Satul European”. Guvernul României a contribuit cu 1,82 milioane de lei, iar restul sumei a fost plătit de Guvernul R. Moldova. Aceste lucrări reprezentau o primă etapă a unui proiect mai amplu, în valoare de peste 40 de milioane de lei, care urma să ofere întregii localități acces la sistemul de canalizare.

În iunie 2024, autoritățile anunțau că proiectul finanțat de guvernele de la Chișinău și București „a adus schimbări majore în viața comunității. Acum, aproximativ 100 de gospodării casnice, inclusiv grădinița din localitate, beneficiază de acces la rețeaua centralizată de canalizare. Prin programul național «Satul European, ediția I», în comuna Bilicenii Vechi a fost construită o rețea magistrală de canalizare cu o lungime totală de 4,2 km, care conectează satul la sistemul de canalizare al orașului Sângerei. Proiectul a inclus și construcția a aproximativ 4 km de rețele de canalizare în interiorul localității, precum și a unei stații de pompare a apelor uzate. Acum, în afară de cele 100 de gospodării casnice cu aproximativ 500 de locuitori, acces la sistemul centralizat de canalizare are grădinița și 3 agenți economici din localitate”, se menționa în comunicatul remis de Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală.

Proiectul „Sanitație pentru Bilicenii Vechi” are mai multe etape și urmărește conectarea tuturor gospodăriilor din localitate la sistemul centralizat de canalizare

Scrisoare cu acuzații adresată premierului și organelor de drept

Doar că în realitate, lucrurile nu arată așa cum se anunța în comunicatele de presă. Natașa Bezerău, primara localității Bilicenii Vechi, afirmă că în ianuarie 2025, la rețeaua de canalizare au fost conectate doar câteva gospodării, de probă, întrucât există bănuieli că lucrările au avut loc cu mai multe abateri, iar din această sistemul ar putea să cedeze atunci când va fi pus în funcțiune.

În luna decembrie 2024, Natașa Bezerău a expediat un demers în adresa premierului Dorin Recean, Centrului Național Anticorupție, Procuraturii Anticorupție și Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, prin care a adus acuzații de corupție celor care au implementat proiectul. 6-7

În scrisoare se menționează că Primăria a examinat devizul de cheltuieli pentru materiale și lucrări și „a constatat lipsa materialelor care urmau a fi folosite conform documentației de execuție pentru a menține durabilitatea acestei rețele de canalizare și anume, lipsește stratul de nisip și pietriș sub conducta de canalizare pentru 6,9 km”. În același document se punctează că în localitate, „la traseul de canalizare deja există fisuri după ploile din această toamnă”.

Examinând documentația de execuție, Primăria Bilicenii Vechi anunța constatarea faptului că „pentru stratul de nisip (conform devizului) a fost achitată suma de 207.297,201 lei; pentru stratul de piatră (conform devizului) a fost achitată suma de 170.466,388 lei, iar pentru aceste lucrări (conform devizului) s-a achitat suma de 300.263,752 lei”, iar „în total, pentru aceste materiale și servicii în cadrul Proiectului nominalizat, Primăria, cu susținerea Guvernului României (Satul European I), a achitat suma de 678.027,341 lei antreprenorului «Valdcongrup» SRL”.

Instituția, prin vocea primarei Natașa Bezerău, solicită „aportul în verificarea încălcărilor comise cu rea intenție de antreprenorul «Valdcongrup» SRL, responsabil tehnic Guzun Ghenadie și ex-primarul comunei, Guzun Ala, în gestionarea banilor publici, prin neexecutarea documentației de deviz a proiectului și delapidarea fondurilor europene destinate acestui proiect, finanțat prin programul «Satul European 1»”.

„Astăzi, când unitățile administrativ-teritoriale sunt responsabile de dezvoltarea social-economică a localității și de prestarea calitativă a serviciilor publice acordată beneficiarilor, cineva își permite să însușească ilegal banii publici, ca mai apoi acest serviciu și proiect să fie distrus, deoarece durabilitatea lui nu poate fi garantată din cauza abaterilor de la documentația de execuție”, acuză primara, care susține că ar fi fost „intimidată și amenințată direct” după ce și-a expus public intenția de a efectua expertiza acestui proiect, „pentru a mă forța să renunț la aceste acțiuni”.

„La aceste săpături, s-a demonstrat că nu este nimic”

„În luna aprilie-mai (2024, n.r.) au fost discuții cu cetățenii, chiar de aici, din preajmă, au fost doi domni care mi-au zis: «Ce fel de proiect dați voi, că acolo e spălare de bani, piatră nu-i, nisip nu-i». În luna octombrie, la insistența mea, am chemat pe toți, și pe proiectant, și pe responsabilul tehnic, și pe cei care au executat lucrările. Am insistat să venim să facem săpături. Știam că, de fapt, nu este nimic nicăieri. Nu este nisip și piatră. Și le-am zis să aleagă orice loc din localitate, săpăm oriunde, indiferent că este drum făcut sau nu, săpăm oriunde. Am făcut săpăturile și, evident, la aceste săpături, s-a demonstrat că nu este nimic. În deviz este clar stipulat patul de nisip și patul de pietriș. Locurile unde este nevoie de drenaj este piatra asta, respectiv, pe toată porțiunea este pat de nisip, ceea ce, de fapt, asta nu este nicăieri”, susține Natașa Bezerău.

Afirmațiile sale sunt confirmate de doi angajați ai primăriei care au asistat la verificări. „S-a săpat pentru canalizare și s-a depistat. S-a făcut cu tractorul săpătura, apoi cu hârlețul și acolo nu-i nimic din ceea ce ei spun – nisip și şibioncă (pietriș, n.r.). Nu se află nimic acolo, numai pământ gol. Nu știu ce era în documente, dar eu vă spun ce era și ce am găsit. Nu-i nimic absolut acolo, e pământ gol. Pământ și țevile, și gata”, menționează Emilian Fotescu, angajat al Primăriei Bilicenii Vechi. „A fost reprezentantul companiei, a fost reprezentantul de la Agenția Supraveghere Tehnică, primarul, supraveghetorul tehnic și atunci s-au făcut careva săpături într-un loc anumit, aleatoriu. Și s-a constatat că nu era perna asta de nisip…”, afirmă și Ion Ciobanu, inginer cadastral în cadrul Primăriei Bilicenii Vechi.

„Am fost anunțată că s-au aplicat amenzi de câte 30 de mii de lei”

Natașa Bezerău a devenit primară a satului Bilicenii Vechi în urma alegerilor locale din noiembrie 2023. Candidată din partea Partidului Schimbării, Bezerău a învins-o după turul doi de scrutin pe reprezentanta PAS, Ala Guzun, fostă socialistă, care a deținut funcția în perioada 2015-2023. Proiectul a fost implementat, cu efectuarea unei părți din lucrări, în timpul mandatului acesteia.

„Eu nu sunt sigură că această sistemă poate să lucreze acum, deoarece pământul anume pe drumul ăsta s-a lăsat foarte mult. Am avut diferite incidente. Am avut un caz când un cal cu o căruță a căzut în această sistemă. Eu sunt sigură că această țeavă nu mai este la starea care era inițial”, afirmă primara. Ea spune că anume din acest motiv a permis conectarea la sistemul de canalizare doar a „4-5 locuințe, pentru a vedea cum se comportă această stație, dar noi nu ne putem folosi de ea din motivul că avem situația creată”.

Pe parcursul anului 2024, primara a cerut autorităților competente să verifice calitatea lucrărilor. Printr-un răspuns din octombrie 2024, Ion Moraru, șeful Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST), o informa că lucrările „sunt executate cu abateri de la documentația de execuție și anume: nu a fost executat patul de nisip sub conducta de canalizare, deși în proiect a fost preconizat executarea stratului de nisip sub conducte”. Totuși, pentru că proiectul nu era etapizat, iar autorizația de construcție era eliberată pentru întreg volumul de lucrări (adică pentru construcția rețelei de canalizare în întregime, n.r.), instituția a anunțat că este în imposibilitatea de a face concluzii până la finalizarea lucrărilor.

„Verbal, am fost anunțată că s-au aplicat amenzi de câte 30 de mii de lei pentru antreprenor și pentru responsabilul tehnic, dar nu mi s-a oferit copia procesului- verbal, deși am solicitat-o”, afirmă Natașa Bezerău. Ion Moraru, șeful INST, a confirmat pentru ZdG că au fost aplicate amenzi „pentru abateri de la proiect”.

Comuna Bilicenii Vechi din raionul Sângerei are o populație de circa 3500 de locuitori

Natașa Bezerău susține că după ce a început să verifice calitatea lucrărilor, ar fi primit amenințări. „Prima a fost chiar dimineață, pe trei octombrie, când am ajuns la serviciu. Deja aflasem de la dna contabilă și de la specialistul din primărie că au găsit aragazul pornit cu o cratiță pe el goală. A fost o situație foarte stupidă. Noi nu ne foloseam în acea perioadă de bucătărie sau de această gazificare. Ulterior, au parvenit diferite apeluri, atât de la responsabilul tehnic, cât și de la cei care au executat lucrările – haideți să ne întâlnim, haideți să discutăm… Bani direct nu mi s-au propus, dar înțelegeri – haideți să ne înțelegem, au fost propuneri. Și cu întâlniri la Chișinău, la fel, au fost propuneri, la care eu am refuzat. Eu nu știu ce ar fi urmat mai departe, dar nu am fost”, acuză primara.

Responsabilul tehnic: „Strat de piatră nu se poate pune sub țeavă”

Acuzațiile primăriței sunt însă negate categoric de persoanele care au participat la implementarea proiectului. Ghenadie Guzun, responsabilul tehnic în cadrul proiectului, afirmă că lucrările au fost efectuate conform tuturor normelor în construcție. „Strat de piatră nu se poate pune sub țeavă. Sub țeavă se pune nisip sau pământ moale. Piatra se pune numai la suprafață. Eu am lămurit acolo dnei primar. Ea vrea piatră. Piatra se pune deasupra”, explică responsabilul tehnic, care oferă și detalii. „Piatra s-a pus pe drumul care merge de la cimitir până la șoseaua asta de la Chișcăreni. S-a făcut drum alb. În afară de asta, toată piatra care a fost după devizul de cheltuieli, după toate actele de proiect, înseamnă că s-a pus pe drumuri. Când s-au astupat tranșeele, deasupra se pune piatră, nu se pune sub țeavă. Am lămurit acolo că uite așa trebuie. Pietrișul nu se pune sub țeavă, că se fărâmă țeava. El se pune deasupra, la suprafața pământului, unde tranșeea s-a astupat, pentru ca să aducă drumurile la situația inițială, care era până la începerea construcției canalizației”, menționează Ghenadie Guzun.

El leagă acuzațiile apărute de conflictul care s-ar fi iscat între actuala și fosta primară. „Nu-i drept toată asta. Totul a fost pus. Totul conform proiectului, conform legilor în construcții, a fost efectuat tot normal. Pur și simplu, vor să arate… lupta asta electorală se prelungește mai departe. O murdărește pe fosta primară și am nimerit și noi printre vorbele acestea murdare”, acuză, la rându-i, Ghenadie Guzun. El este originar din Bilicenii Vechi, dar s-a mutat cu traiul încă în perioada sovietică la Bălți. Deși are același nume de familie cu al primarei în mandatul căreia s-a inițiat proiectul, iar familiile lor au un grad de rudenie îndepărtat, Ghenadie Guzun afirmă că nu a favorizat niciodată instituția și că a participat la acest proiect pentru a face „un bine” satului natal.

Fosta primară: „Eu spun cu toată siguranța că lucrările s-au făcut conform proiectului”

Ala Guzun, primară a comunei Bilicenii Vechi între anii 2015-2023, afirmă și ea că acuzațiile aduse de actuala administrație sunt inventate și nu corespund realității. „Este o acuzație intenționat făcută de actuala primară… proiectul s-a făcut conform necesităților. Lucrările au fost efectuate conform proiectului și cu respectarea tuturor cerințelor care au fost enumerate în proiect. Zilnic, în teritoriu, agentul economic când a lucrat, a fost cu responsabilul tehnic, a fost verificat de către finanțator. Cu mare respect pentru toți cetățenii pot să spun că în timpul mandatului Alei Guzun s-au făcut lucrări anume în folosul oamenilor, ca serviciile să ajungă aproape de cetățeni. Eu spun cu toată siguranța că lucrările s-au făcut conform proiectului”, menționează fosta primară, care este astăzi angajată în cadrul Consiliului Raional Sângerei.

Ala Guzun a condus localitatea Bilicenii Vechi în perioada 2015-2023, pentru două mandate. A reprezentat PSRM, dar în 2023 a candidat din partea PAS, dar a pierdut alegerile

„Pietrișul se punea deasupra. Cu siguranță, nu pe toate suprafețele s-a pus pietrișul. S-a pus pietrișul pe suprafețele necesare, deasupra, după ce s-a pus stratul de pământ. Cu siguranță, acest pietriș a fost adus și a fost pus. S-au făcut săpături pe un singur tronson, dar realitatea e că tronsonul este de 10 km unde s-au făcut aceste lucrări. Poate la momentul când au depistat dlor, la groapa la care au depistat dlor, probabil au nimerit în partea de cernoziom, unde nu era necesar de pus nisip. S-a făcut totul conform proiectului și e o istorie de succes a localității noastre”, afirmă fosta primăriță.

Antreprenorul general: „La canalizație nu se pune pietriș, eu nu știu de unde a luat ea asta”

„Valdcongrup” SRL, compania care a executat lucrările, a fost fondată în 2009 ca o societate cu răspundere limitată, cu sediul în orașul Chișinău. Compania are activități declarate în construcția clădirilor, instalarea rețelelor de apă, canalizare și a rețelelor de încălzire. Compania este o participantă constantă la licitațiile anunțate de instituțiile statului, iar conform datelor portalului Agenției Achiziții Publice, în perioada 2013-2025 a obținut contracte în valoare de peste 350 de milioane de lei cu diverse instituții ale statului, în special pentru construcția rețelelor inginerești. Datele publice arată că firma este deținută de Lucis și Denis Țurcan.

Anatolie Țurcan, diriginte de șantier în cadrul companiei, a declarat pentru ZdG că lucrările au fost efectuate în conformitate cu normele în construcție din R. Moldova. El consideră că la mijloc, cel mai probabil, sunt reglări de conturi între actuala și fosta primară. „Ea a luat și a săpat într-un loc acolo și nu a găsit nisipul acela care trebuia să fie. La canalizație nu se pune pietriș, eu nu știu de unde a luat ea asta, dar obiectul a fost primit de dânsa în exploatare, nu de altcineva, dar de dna primar, Natalia. Ce-o vrut ea, cum a vrut ea, că aceea i-o pus niște piedici cu finanțările, nu știu cu ce, eu idee nu am ce au ele între dânsele și cum au, dar obiectul a fost primit și sunt toate avizurile, totul lucrează…. Ea mi-a spus mie, un cuvânt mi-a spus: să-i spun mulțumesc dnei Guzun că ea o să scrie la corupție”, susține reprezentantul companiei.

Anatolie Țurcan menționează că este gata pentru verificări din partea tuturor instituțiilor responsabile, pentru că este sigur că lucrările au fost efectuate calitativ. El admite că firma a fost amendată cu 30 de mii de lei pentru că nu a fost depistat nisip în locul unde au fost efectuate săpături, dar spune că acest caz a fost unul izolat. A achitat amenda în 72 de ore, plătind jumătate din sumă.

„Pietriș se pune la drumuri, nu se pune la canalizație sub țeavă. Dacă ea a săpat acolo într-un loc și nu a găsit nisip, nu înseamnă că el nu-i acolo. La canalizare nisipul se pune acolo unde trebuie de pus. Dacă este pământul moale, el nu se pune. Sunt niște normative”, a conchis dirigintele de șantier din cadrul „Valdcongrup” SRL. Ulterior, acesta ne-a remis un extras din legislație în care este specificat că „patul de fundare sub conducte se stabilește în funcție de capacitatea portantă a terenului și sarcinile exterioare care acționează asupra conductelor”.

La sfârșitul lunii ianuarie 2025, la o lună de la solicitarea către organele de drept și conducerea țării de a se implica în verificarea proiectului, primara Natașa Bezerău afirmă că nu a primit niciun răspuns, iar plângerile sale au fost direcționate către Centrul Național Anticorupție, fără a fi informată despre măsurile întreprinse. Ea susține că nu va accepta punerea în funcțiune a sistemului de canalizare până când nu va avea garanții de la toate instituțiile și companiile implicate în proiect că acesta poate funcționa la capacitate maximă.

În 2024, primăria Bilicenii Vechi a depus dosarul în cadrul programului „Satul European, ediția a II-a” pentru a obține finanțare pentru „modernizarea și extinderea infrastructurii de canalizare”. Proiectul însă nu a fost avizat pentru finanțare, clasându-se după punctaj pe locul 282 din cele 314 proiecte depuse, în timp ce pentru finanțare au fost disponibile 223 de proiecte. Deși primăria a contestat concluziile pentru care proiectul nu a primit finanțare, decizia nu a fost modificată.

Miercuri, 29 ianuarie, Centrul Național Anticorupție a anunțat-o pe Natașa Bezerău că investighează circumstanțele implementării proiectului din comuna Bilicenii Vechi și că „având în vedere gradul înalt de complexitate al cazului”, a prelungit termenul de furnizare a unui răspuns la cererea sa depusă la sfârșitul lunii decembrie.