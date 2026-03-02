O primăriță care a reclamat nereguli într-un proiect din „Satul European” ar putea pierde funcția după ce fosta primară și unii consilieri cer demiterea ei

Șapte consilierii locali din satul Bilicenii Vechi, din raionul Sângerei, au inițiat demiterea primăriței din localitate, Natașa Bezerău. Aceștia acuză faptul că primarița „nu respectă interesele comunității, nu asigură executarea deciziilor Consiliului local, nu exercită atribuțiile de ales local prevăzute de lege”.

ZdG a scris anterior că Bezerău a depus o plângere în adresa organelor de drept prin care reclama nereguli în implementarea unui proiect prin intermediul programului „Satul European” de către fosta conducere a localității.

În vara anului 2025, reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat percheziții la Bilicenii Vechi în baza unei cauze penale deschise pentru corupție. Atunci, trei persoane au ajuns să fie cercetate într-un dosar privind darea în exploatare a unui proiect de canalizare de 10 milioane de lei în satul Bilicenii Vechi, „fără verificarea calității și volumului lucrărilor”.

Natașa Bezerău a devenit primară a satului Bilicenii Vechi în urma alegerilor locale din noiembrie 2023. Candidată din partea Partidului Schimbării, Bezerău a învins-o după turul doi de scrutin pe reprezentanta Particului Acțiune și Solidaritate, Ala Guzun, fostă socialistă, care a deținut funcția în perioada 2015-2023. Proiectul a fost implementat, cu efectuarea unei părți din lucrări, în timpul mandatului acesteia. Astăzi, Ala Guzun este una dintre consilierele care a semnat pentru inițierea procedurii de demitere a Natașei Bezerău.

Ștefan Gligor, liderul Partidului Schimbării acuză că actualei primarițe „în discuții neformale i se spune în față că atât timp cât nu o să accepte «pe hârtie» proiectele ca fiind conforme – n-o să primească fonduri pentru niciun proiect nou”.

Conform documentului, doi consilieri de la PSRM, patru de la PAS și un consilier de la Partidul Schimbării au inițiat precedura de revocare a primăriței la inițiativa consilierilor pe 26 februarie. Aceștia scriu că „necesitatea proiectului de decizie este determinată de existența unor circumstanțe care afectează buna administrare a intereselor publice locale și funcționarea eficientă a autorității executive a administrației publice locale”.

„În special, au fost constatate următoarele aspecte: nerespectarea codului etic pentru funcția de demnitate publică.

nerespectarea intereselor generale ale comunității locale, prin adoptarea sau omiterea unor măsuri care nu reflectă prioritățile și necesitățile locuitorilor comunei;

nu corespund necesităților reale ale comunității (infrastructură, servicii publice, educație, iluminat, salubrizare etc.);

infrastructură – depunerea pachetului pentru Programul Europa mai aproape la Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) fără consultare publică cu emiterea Decizie nr. 3/3 din 18.07.2025 (consultarea fiind ulterior la depunerea actelor la program);

servicii publice – mărirea prețului la salubrizare apă fără prezentarea calculului necesar pentru a ajunge la acest preț;

educație – panourile fotovoltaice de la grădiniță instalate în anul 2023 nu sunt date în exploatare până în prezent;

proiecte – cheltuirea banilor publici pentru proiecte tehnice fără Avize de Mediu;

procurarea mașinei de serviciu cu preț mai mare decât în Decizia nr. 3/8 din 28.06.2024;

neasigurarea executării deciziilor Consiliului local, fapt ce contravine principiului legalității și obligației autorității executive de a pune în aplicare actele deliberative ale autorității reprezentative;

exercitarea necorespunzătoare a atribuțiilor prevăzute de lege pentru funcția de primar, inclusiv în ceea ce privește administrarea patrimoniului public, gestionarea resurselor financiare și organizarea executării hotărârilor Consiliului local”, se arată în decizie.

Potrivit lui Gligor, cu aproximativ două săptămâni în urmă președintele PAS Igor Grosu a întreprins o vizită la Sîngerei și a avut o întâlnire cu primarii din raion.

„Când i s-a oferit cuvântul primăriței, aceasta a relatat despre problemele cu care se confruntă localitatea, despre dosarele în derulare privind delapidarea fondurilor europene, despre instituțiile de stat responsabile de domeniul infrastructurii care nu dau răspunsuri la demersuri oficiale câte jumătate de an, astfel tergiversând ancheta, și despre faptul că din cele peste 15 proiecte depuse în ultimii doi ani la Satul European, până în prezent nu i s-a acceptat niciunul, pe motive formale. Asta în timp ce în discuții neformale i se spune în fașă că atât timp cât nu o să accepți „pe hârtie” proiectele ca fiind conforme – n-o să primești fonduri pentru niciun proiect nou. Grosu și-a notat grijuliu toate problemele și a promis că se clarifică. După ceva timp de la vizita dumnealui, consilierii locali PAS și PSRM vor să pornească procedura de revocare a primarului. Stranie interpretare a promisiunii de a se clarifica cu problemele localității. Sau poate dumnealui nu e la curent cu ce a urmat după vizita lui la Sîngerei?”

„Sunt o persoană incomodă și chiar nu pot să schimb absolut nimic”

Contactată de Ziarul de Gardă, Natașa Bezerău ne-a zis că această situație a avut o întorsătura mai gravă după întâlnirea cu Grosu.

„Eu am avut posibilitatea la întâlnirea lucrativă să deschid mai multe paranteze legate de Satul European 1, iar în urma discursului meu s-a întâmplat de fapt ce s-a întâmplat. De la începutul mandatului meu s-au depus foarte multe proiecte, la ambasade, la ONDRL, dar niciun proiect nu a fost trecut. Ba mai mult, am insistat cu un proiect al unei săli sportive de la gimnaziu și prin diferite mesaje neoficiale mi s-a transmis că nu o să văd nimic pentru Bilicenii Vechi. Nu este legat doar de proiecte, aici este legat și de audit, pentru că am scris de câteva ori Ministerului Finanțelor pentru a avea un control de finanțe, în urma controlului s-a despistat o delapidare de fonduri în sumă de peste 800 000 lei, contractele care au fost în arendă au fost toate eronate. Indiferent de cât se muncește, sunt o persoană incomodă și chiar nu pot să schimb absolut nimic”, a declarat pentru ZdG actuala primăriță.

Fosta primariță, Ala Guzun, susține că decizia de revocare a primăriței vine după ce localitatea nu s-a dezvoltat timp de doi ani și a mai declarat că localnicii doresc să participe la un referendum dacă consilierii nu vor vota pentru revocarea acesteia.

„Motivele sunt mai multe: targiversarea unor fonduri care au fost investite, dar astăzi nu benificiază oamenii, pentru lucrurile de confort care au fost făcute pe parcursul acestor doi ani pentru interesele sale, plus neexecutarea unor decizii care ar fi îmbunătățit aspectul satului. Consilierii au ascultat vocea cetățenilor și s-au gândit că procedura de revocare este mai ușoară, în cazul în care va fi un vot democratic și argumentat din partea fiecărui consilier. Dacă nu, va fi organizat un referendum. Mâine trebuie să argumenteze dumneai de ce nu s-a dezvoltat localitatea, dar cu părere de rău este plecată într-o deplasare”, a declarat pentru ZdG Ala Guzun.

De asemenea, fosta primăriță susține că prima etapă a canalizării trebuia să fie deja dată în exploatare. Întrebată de ilegalitățile legate de construirea canalizării și apeductului despre care ZdG a scris la începutul anului 2025, Guzun a răspuns că „ilegalitățile le vor confirma instituțiile de drept, în prezent sistemul de canalizarea funcționează doar pentru o parte de cetățeni pe care ea (Natașa Bezerău) i-a conectat”.

Proiectul „Sanitație pentru Bilicenii Vechi”, o comună din raionul Sângerei, are o valoare de 10,12 milioane de lei. Acesta a fost inițiat la 30 iunie 2023 și urma să fie finalizat peste un an. Proiectul a fost finanțat prin intermediul programului „Satul European”. Guvernul României a contribuit cu 1,82 milioane de lei, iar restul sumei a fost plătit de Guvernul R. Moldova. Aceste lucrări reprezentau o primă etapă a unui proiect mai amplu, în valoare de peste 40 de milioane de lei, care urma să ofere întregii localități acces la sistemul de canalizare.

La etapa de implementare, primăriță a localității era Ala Guzun, care a condus localitatea Bilicenii Vechi în perioada 2015-2023, pentru două mandate. A reprezentat PSRM, dar în 2023 a candidat din partea PAS, dar a pierdut alegerile.

În iunie 2024, autoritățile anunțau că proiectul finanțat de guvernele de la Chișinău și București „a adus schimbări majore în viața comunității”. Doar că, noua conducere a localității, primărița Natașa Bezerău, a expediat un demers în adresa tuturor organelor de drept din țară, inclusiv CNA, prin care a adus acuzații de corupție celor care au implementat proiectul.

În scrisoare se menționează că Primăria a examinat devizul de cheltuieli pentru materiale și lucrări și „a constatat lipsa materialelor care urmau a fi folosite conform documentației de execuție pentru a menține durabilitatea acestei rețele de canalizare și anume, lipsește stratul de nisip și pietriș sub conducta de canalizare pentru 6,9 km”. În același document se punctează că în localitate, „la traseul de canalizare deja există fisuri după ploile din această toamnă”.

Examinând documentația de execuție, Primăria Bilicenii Vechi anunța constatarea faptului că „pentru stratul de nisip (conform devizului) a fost achitată suma de 207.297,201 lei; pentru stratul de piatră (conform devizului) a fost achitată suma de 170.466,388 lei, iar pentru aceste lucrări (conform devizului) s-a achitat suma de 300.263,752 lei”, iar „în total, pentru aceste materiale și servicii în cadrul Proiectului nominalizat, Primăria, cu susținerea Guvernului României (Satul European I), a achitat suma de 678.027,341 lei antreprenorului «Valdcongrup» SRL”.

Instituția, prin vocea primarei Natașa Bezerău, solicită „aportul în verificarea încălcărilor comise cu rea intenție de antreprenorul «Valdcongrup» SRL, responsabil tehnic Guzun Ghenadie și ex-primarul comunei, Guzun Ala, în gestionarea banilor publici, prin neexecutarea documentației de deviz a proiectului și delapidarea fondurilor europene destinate acestui proiect, finanțat prin programul «Satul European 1»”.

Atunci, solicitată de ZdG, Guzun, care a implementat proiectul, afirma însă că acuzațiile sunt nefondate, iar responsabilul tehnic pune acuzațiile pe seama unei răfuieli „electorale” a actualei primărițe cu fosta conducătoare a comunei.

După perchezițiile efectuate de CNA pe 30 iulie 2025 au fost reținute mai multe persoane. Potrivit lui Gligor, dosarul penal se află în continuare în faza de urmărire penală la CNA și Procuratura Bălți.

Mai mult, acesta susține că au existat câteva tentative de intimidare „prin crearea unui pericol real pentru viața și sănătatea Natașei Bezerău, urmate de mai multe tentative de corupere”.

Astfel, Partidul Schimbării face apel către PAS să documenteze cazul.