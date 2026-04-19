UPDATE Coaliția condusă de euroscepticul Rumen Radev, pe cale să câștige alegerile parlamentare anticipate. Rezultatele exit poll

UPDATE 21:20 „Bulgaria Progresistă”, coaliţia de partide condusă de fostul preşedinte eurosceptic Rumen Radev, a fost creditată cu un avans semnificativ, de 37,5%, în fața partidului fostului premieru Boiko Borisov, care obține un scor de 16,2%, potrivit rezultatelor unui sondaj exit poll, realizat de Alpha Research, cu sediul în Sofia, transmite Reuters, potrivit Agerpres.



Totuși, datele exit poll arată că „Bulgaria Progresistă” nu reușește să obțină majoritatea și va fi nevoită să formeze o coaliţie majoritară cu alte partide, relatează Politico.

Mişcarea „Bulgaria Progresistă”, recent înfiinţată de Radev, este pe cale să obţină puţin sub 40% din voturi, potrivit exit poll-urilor difuzate la televiziune. Agenţia de sondaje Alpha Research i-a atribuit 37,5%, cu mult înaintea partidului GERB condus de fostul prim-ministru Boiko Borisov, care se află pe locul al doilea, cu 16,2%.

La 19 aprilie 2026, în Bulgaria a fost organizat al optulea scrutin în ultimii cinci ani – pe fondul unor crize politice repetate şi al unor coaliţii fragile — iar Radev, fost comandant al forţelor aeriene în vârstă de 62 de ani, a încercat să pună pe picioare un nou partid politic pentru a ieşi din impas.

Radev şi-a construit reputaţia politică prezentându-se ca un duşman al „statului mafiot” oligarhic al ţării, dar adversarii săi susţin că politicile sale se aliniază adesea cu cele ale Kremlinului, în special în ceea ce priveşte războiul din Ucraina.

Radev a încurajat Ucraina să ceară pacea, nu susţine trimiterea de arme la Kiev şi afirmă că insistenţa sa asupra faptului că Crimeea este „rusă” reflectă pur şi simplu o realitate strategică. De asemenea, el critică aderarea Sofiei la zona euro din acest an, susţinând că noua monedă a alimentat inflaţia.

În declaraţiile sale de după votul de duminică dimineaţă, Radev a spus că alegerile au reprezentat o oportunitate de a „recupera” ţara de la oligarhi, dar a cerut, de asemenea, relaţii de „respect reciproc” cu Moscova, bazate pe rolul Rusiei în eliberarea Bulgariei de sub Imperiul Otoman în 1878.

Deşi aceste poziţii l-au ajutat să-şi construiască o bază de sprijin în ţară, el a evitat confruntarea directă cu Occidentul şi, în general, s-a aliniat curentului principal european atunci când a participat la reuniunile Consiliului European de la Bruxelles.

Fondurile europene sunt vitale pentru cea mai săracă ţară membră a UE, iar liderii bulgari au evitat în mod tradiţional orice gesturi provocatoare la Bruxelles, în stilul liderului maghiar Viktor Orbán, care îşi încheie mandatul.

În zilele premergătoare alegerilor, fostul pilot de MiG-29 a respins acuzaţiile că ar fi pro-rus.

„Nu văd ce fel de poziţie pro-rusă aş avea. Am poziţii complet pro-bulgare, am poziţii pro-europene”, a spus el.

El refuză să intre în coaliţie cu cei doi politicieni cei mai proeminenţi ai Bulgariei – fostul prim-ministru Boyko Borissov şi Delyan Peevski, liderul partidului Noul Început – acuzându-i că se află în vârful „piramidei oligarhice” care conduce statul mafiot.

În timp ce îşi exprima votul duminică, Borissov a ripostat încercând să-l asocieze pe Radev cu o anchetă de corupţie din anturajul său apropiat.

Știrea inițială:

Duminică, 19 aprilie 2026, în Bulgaria au loc alegeri parlamentare anticipate, a opta rundă în ultimii cinci ani. După atâtea runde de alegeri și niciun guvern care să-și ducă mandatul până la capăt, atitudinea predominantă în rândul cetățenilor bulgari (49%) este că un partid ar trebui să aibă majoritatea și să poarte întreaga responsabilitate pentru guvernare, potrivit Sofia Globe, care citează datele unui sondaj Alpha Research. Același sondaj arată însă că și de această dată șansele să se întâmple acest lucru sunt foarte scăzute, transmite digi24.ro.

Cronologia zilei alegerilor

Secțiile de votare din Bulgaria s-au deschis la ora locală 7:00 și vor rămâne deschise până la ora 20:00. În cazurile în care cozile persistă, votul poate fi prelungit până la ora 21:00.

Autoritățile continuă să monitorizeze îndeaproape tendințele prezenței la vot pe măsură ce ziua avansează, datele preliminare sugerând o implicare mai puternică în comparație cu ciclurile anterioare.

Ce arată sondajele dinaintea votului

Cu două zile înainte de alegerile parlamentare anticipate din Bulgaria, sondajul realizat de agenția Alpha Research arată că Bulgaria Progresistă, partidul fostului președinte Rumen Radev are un sprijin de 34,2% în rândul celor care intenționează să voteze, în timp ce GERB-UDF, partidul fostului prim-ministru Boiko Borisov, are 19,5%.

Un sondajul anterior realizat de același institut, ale cărui rezultate au fost publicate pe 29 martie, arăta Bulgaria Progresistă cu 30,8% și GERB-UDF cu 21,2%.

Noul sondaj al agenției arată că coaliția Noi Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democrată are 11,6%, în ușoară creștere față de 11,1% în sondajul anterior.

Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți – Un Nou Început, condusă de Delian Peevski, sancționat prin Legea Magnitsky, are 9,4%, în ușoară scădere față de precedentul 9,8%.

Partidul pro-rus Vuzrajdane, condus de Kostadin Kostadinov, are 5,8%, o scădere față de 6,9%, cifra anterioară.

Sondajul Alpha Research arată coaliția Partidului Socialist Bulgar – Stânga Unită la patru procente, pragul necesar pentru a câștiga un număr de locuri în Adunarea Națională, și este în creștere față de 3,9%, valoarea anterioară. Noua cifră contrastează cu un sondaj realizat de Market Links, care arăta coaliția BSP – Stânga Unită la două procente.

Partidul lui Radev, în creștere

Alpha Research a declarat că Bulgaria Progresivă avea un avans de 10 puncte la începutul perioadei oficiale de campanie electorală și a crescut acest avans la aproape 15 puncte.

GERB-UDF își păstra nucleul solid de alegători, dar odată cu prezența la vot mai mare așteptată, ponderea sa relativă scade.

Agenția Alpha Research a mai arătat că prezența la vot ar putea ajunge la peste 3,3 milioane de persoane. Datele arată o creștere de cinci procente doar în ultima săptămână a numărului de persoane care spun că vor vota.