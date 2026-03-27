Uniunea Transportatorilor și Drumarilor: „Dacă Guvernul nu va trece la o abordare strategică de susținere, Moldova riscă să rămână fără transport public în zonele rurale”

Uniunea Transportatorilor și Drumarilor (UTD), prin intermediului directorului său executiv, Oleg Tofilat, „trage un semnal de alarmă critic” privind „viitorul mobilității în R. Moldova”. Potrivit entității, în contextul actual, marcat de „creșteri galopant”e ale prețurilor la carburanți și o „infrastructură rutieră degradată”, sectorul transportului rutier de persoane se află în incapacitate operațională.

UTD subliniază că operatorii de transport „nu se confruntă doar cu o criză energetică, ci cu o degradare sistemică a condițiilor de lucru”:

„Starea dezastruoasă a drumurilor raionale și interraionale reprezintă o „taxă ascunsă” masivă. Gropile și denivelările duc la o uzură accelerată a unităților de transport, dublând cheltuielile de mentenanță și piese de schimb. Această degradare forțează o viteza redusă de deplasare și un consum sporit de combustibil, agravând pierderile financiare. Fără investiții reale în drumuri, nicio ajustare de tarif nu va putea salva parcurile auto de la degradare”, se arată în declarația Uniunii Transportatorilor și Drumarilor.

Alte probleme semnalate sunt faptul că prețul motorinei a depășit orice prag de rentabilitate, astfel încât acum „încasările din bilete nu acoperă nici măcar cheltuielile directe pentru combustibil, lăsând zero resurse pentru salarii, taxe sau reparații”, și exodul forței de muncă.

„Deficitul de șoferi a devenit o problemă de siguranță națională. Din cauza condițiilor grele de muncă pe drumuri proaste și a salariilor neatractive, industria își pierde cei mai buni profesioniști”, atrage atenția entitatea.

În plus, UTD consideră că majorarea de 16% aprobată recent de Guvern este „o măsură superficială care nu rezolvă rădăcina problemei”.

„Statul insistă să controleze tarifele și graficele (piață reglementată), dar refuză să își asume responsabilitatea financiară pentru acest control prin subvenții sau compensații, așa cum se întâmplă în statele europene. Guvernul alege soluția cea mai simplă – creșterea tarifului plătit de cetățean – în loc să reducă taxele considerabile la combustibil pe care statul le încasează de la transportatori (TVA și accize)”, afirmă UTD.

În această ordine de idei, uniunea solicită autorităților integrarea „urgentă” a următoarelor propuneri în Strategia de Mobilitate 2030, ca pachet de măsuri de sprijin direct ce nu lovesc în buzunarul călătorului:

Compensații Fiscale: Aplicarea cotei 0% la TVA pentru serviciile de transport și restituirea accizei la motorină pentru operatorii licențiați;

Vouchere de Mobilitate: Subvenționarea directă a categoriilor vulnerabile (pensionari, elevi) prin vouchere de mobilitate. Acest mecanism permite ajustarea tarifelor la realitatea pieței fără a afecta accesibilitatea, deoarece persoanele cu venituri mici vor folosi aceste vouchere pentru a acoperi integral costul călătoriilor;

Facilități de Investiții pentru Modernizare: Implementarea unui mecanism de susținere a reînnoirii parcului auto prin amânarea plății TVA la importul unităților noi, subvenționarea dobânzilor la credite/leasing și acoperirea parțială a asigurărilor de tip HULL (CASCO) pentru noile achiziții.

Program Național pentru Șoferi: Implicarea statului în formarea profesională a conducătorilor auto (inclusiv în rândul tinerilor din serviciul militar);

Prioritizarea Drumurilor Strategice: Alocarea transparentă a Fondului Rutier către traseele pe care se desfășoară transportul public de pasageri, pentru a reduce costurile de uzură.

Uniunea Transportatorilor și Drumarilor subliniază că rămâne deschisă dialogului, însă avertizează că „timpul declarațiilor a expirat”: „Dacă Guvernul nu va trece de la ajustări simbolice la o abordare strategică de susținere a transportului de călători, Moldova riscă să rămână fără transport public în zonele rurale în următoarele luni”.

Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA) a anunțat că începând de mâine, 26 martie, „va fi sistat un număr enorm de curse regulate raionale și interraionale, iar numărul acestora ar putea ajunge la 80% din numărul total”. Conform asociației, sistarea curselor vine „în contextul crizei din ramura transporturilor regulate de pasageri provocată de inacțiunile MIDR/ANTA vine cu următoarele informații suplimentare”.

Începând cu 1 martie 2026, a intrat în vigoare noua Metodologie de calculare a tarifelor pentru transportul rutier de persoane în trafic raional și interraional, aprobată de Guvern în octombrie 2025, amintește ANTA.

Pe 26 martie, Miniștrii au aprobat creșterea tarifelor pentru transportul rutier de pasageri. Pentru transportul interraional tariful crește de la 75 de bani la 87 de bani lei/km, cu 12 bani, iar pentru transportul raional de la 85 de bani la 98 de bani lei/km, cu 13 bani.