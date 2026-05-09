„Uniunea Europeană s-a născut ca un proiect al păcii, iar R. Moldova își construiește viitorul în spiritul valorilor europene”. Mesajul ambasadoarei UE și președintelui Consiliului Europei

„De Ziua Europei, spunem cu toții cu mândrie: Europa sunt eu și Europa ești tu – R. Moldova”, a declarat ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko, în mesajul său publicat sâmbătă, 9 mai, de Ziua Europei. Totodată, Antonio Costa, președintele Consiliului Europei a transmis că „crede că viitorul vostru este în Uniunea Europeană și că R. Moldova depune multe eforturi pentru ca acest lucru să devină realitate”.

Iwona Piórko este pentru prima dată în R. Moldova de Ziua Europei, în calitate de ambasadoare.

„Moldova impresionează prin peisajele sale, prin tradiții și cultură, prin potențialul său imens de creștere și prin oamenii extraordinari: talentați, muncitori și ospitalieri. Este o onoare pentru mine pentru că R. Moldova avansează pe calea aderării la UE”, a susținut ambasadoarea.

Potrivit Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, Uniunea Europeană s-a născut ca un proiect al păcii, iar astăzi, R. Moldova își construiește viitorul în spiritul valorilor europene – pentru un viitor trăit în pace, libertate și demnitate.

„Parcursul european al R. Moldova înseamnă transformare, dar mai ales beneficii concrete pentru oameni. Înseamnă construirea unui viitor mai sigur, mai prosper și mai demn pentru cetățeni. Această transformare este pentru dumneavoastră. Pentru ca dumneavoastră să beneficiați încă de pe acum de noi investiții și locuri de muncă mai bune. Aceasta înseamnă o agricultură mai modernă, condiții de viață mai bune pentru toți, acces egal la justiție, sănătate, educație și oportunități. Să valorificăm pe deplin această oportunitate istorică. Europa ești TU, Republica Moldova! Pentru pace. Pentru libertate. Pentru creștere. La mulți ani de Ziua Europei”, a declarat ambasadoarea UE, Iwona Piórko.

Totodată, și Antonio Costa, președintele Consiliului European, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Europei

„Dragi cetățeni ai R. Moldova, de Ziua Europei, celebrăm proiectul nostru european comun, momentul în care membrii fondatori au ales unitatea în locul diviziunii și cooperarea în locul conflictului. Ei au decis să construiască un viitor al păcii, libertății și prosperității pe ruinele celui de-al Doilea Război Mondial. Credem că viitorul vostru este în Uniunea Europeană. Se depun multe eforturi pentru ca acest lucru să devină realitate. Dragi cetățeni ai Moldovei, alegerile din Moldova din septembrie anul trecut au reprezentat un vot clar în favoarea Uniunii Europene. Așteptăm cu nerăbdare să facem următorii pași în procesul vostru de aderare cât mai curând posibil”, a transmis Costa.

R. Moldova marchează pe 9 mai Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei, precum și Ziua Europei, conform hotărârii cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi zilele de odihnă în R. Moldova. De-a lungul timpului însă, ziua de 9 mai a devenit subiect de dispută, unii alegând să sărbătorească Ziua Victoriei, iar alții – Ziua Europei.