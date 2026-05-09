Conducerea țării a depus flori la complexul memorial „Eternitate”. „Astăzi comemorăm oamenii care au luptat ca să readucă pacea pe continent”

Conducerea R. Moldova, președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu și prim-ministrul Alexandru Munteanu, au depus sâmbătă, 9 mai, flori la complexul memorial „Eternitate” din Chișinău în contextul comemorării victimele celui de-Al Doilea Război Mondial. Alături de conducere, la complexul memorial au fost, pentru a depune flori, și miniștri, șeful Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, precum și reprezentanții Primăriei Chișinău.

„Astăzi comemorăm oamenii care și-au pierdut viața în al Doilea Război Mondial, oamenii care au luptat ca să readucă pacea pe continent. Din 2022, când Rusia a atacat Ucraina, înțelegem cu toții mai profund semnificația păcii, apreciem pacea și vrem să o păstrăm. Suntem recunoscători Ucrainei, care rezistă și datoritcă acestui curaj, moldovenii astăzi pot să trăiască în pace. Ne dorim ca pacea să revină și în Ucraina, să avem pace pe tot continetul și cel mai important, cel ami puternic proiect de oace este UE, de aceea noi în continuare vom munci ca să materilizăm acest proiect”, a declarat șefa statului.

Totodată, Igor Grosu susține că „pacea este un cuvânt care a căpătat o semnificație aparte, în special după 2022”.

„Este o zi a memeoriei, a memoriei celor care sunt nevoiți să lupte pentru noi să trăim în pace. Treceam pe lângă monumente, soldați de 16 ani, de 21 de ani și primul gând care mi-a venit e că au fost ostași la vârsta copiilor mei. Pacea este un cuvânt care a căpătat o semnificație aparte, în special după 2022.”

De asemenea, și premierul Munteanu afirmă că „Rusia, succesorul Uniunii Sovietice nu și-a învățat lecția”.

„Astăzi marcăm o zi a memoriei, precum și a reflecției asupra costului imens plătit de generațiile trecute. În realitatea de azi, când războiul a revenit la granițele noastre, conștientizăm cât de prețioasă și vulnerabilă este pacea. Este datoria noastră să o păstrăm și să avem grijă de securitatea cetățenilor.”

Totodată, și primarul Chișinăului, Ion Ceban, împreună cu colegii din cadrul Primăriei, au mers în această dimineață la Complexul Memorial „Eternitate” pentru a marca Ziua Victoriei și pentru a aduce un omagiu celor care și-au dat viața pentru pace.

„Recunoștință veșinică tuturor celor care au luptat și au suferit în cel de-al Doilea Război Mondial”, a transmis edilul, menționând că sute de mii de moldoveni și oameni de diferite naționalități au trecut prin tragediile războiului.

R. Moldova marchează pe 9 mai Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei, precum și Ziua Europei, conform hotărârii cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi zilele de odihnă în R. Moldova. De-a lungul timpului însă, ziua de 9 mai a devenit subiect de dispută, unii alegând să sărbătorească Ziua Victoriei, iar alții – Ziua Europei.