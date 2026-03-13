DOC Prima reacție a lui Roman Babuțki după ce instanța l-a obligat să plătească prejudicii morale de 20 de mii de lei medicului Igor Curov: „A trecut un an, dar eu sunt unica persoană care a fost pedepsită”

Roman Babuțki, soțul femeii de afaceri decedate în ianuarie 2025 la un salon de frumusețe din capitală, a fost obligat de Judecătoria Chișinău să plătească medicului Igor Curov 20 de mii de lei drept prejudiciu moral și peste 30 de mii de lei pentru taxe și cheltuieli juridice. Hotărârea a fost pronunțată pe 10 martie de judecătoarea Alina Brăgaru, care a admis parțial cererea de chemare în judecată înaintată de Curov.

Totodată, instanța îl obligă pe Roman Babuțki să dezmintă mai multe informații lansate despre Igor Curov, care în iulie 2024 a fost suspendat din funcția de director al Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, vicepreședinte al partidului „Respect Moldova” (înființat de ex-deputatul PD Eugeniu Nichiforciuc, n.r.).

„(…) Se obligă pârâtul Babuțki Roman, IDNP **** să dezmintă informațiile false și defăimătoare, care lezează onoarea, demnitatea şi reputația profesională a lui Curov Igor, prin publicarea dezmințirii prin intermediul rețelei de socializare Facebook, și anume «prin prezenta, subsemnatul Babuțki Roman dezmint următoarele afirmații defăimătoare făcute publice în cadrul conferinței de presă la Agenția de Presă Infotag pe 21 februarie 2025, precum și afirmațiile făcute în cadrul interviului cu Nata Albot, postat pe pagina personală de Facebook a lui Babuțki Roman, în special: …Operații ilegale în spitalul Ministerului Sănătății, unde director era Igor Curov, când el împreună cu iubirea lui Maniuc Ecaterina…».

«… Este așa un nume, Igor Curov, pentru mine e foarte straniu de ce nimeni nu a scris dintre jurnaliști, informația acesta și despre acest om, fiindcă acest om cu Ecaterina Maniuc făceau operații plastice foarte mult timp, foarte mulți despre asta știu, s-au făcut investigații… mi-au zis și medicii câți bani se învârteau acolo, asta tot se făcea ilegal, asta nu era spitalul Ministerului Sănătății, asta era o încăpere aparte de spital unde asta se făcea ilegal. Nimeni despre asta nu a scris și eu aș vrea ca noi să ridicăm temele acestea… Noi trebuie să scriem fapte despre ce au făcut oamenii aceștia…». (…) Hotărârea este cu drept de atac în ordine de în apel în Curtea de Apel Centru în termen de 30 zile din momentul pronunțării dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul centru)”, se menționează în dispozitivul hotărârii Judecătoriei Chișinău.

În cadrul unei conferințe de presă, pe 21 februarie 2025, Roman Babuțki l-a acuzat pe Igor Curov că ar proteja-o pe Ecaterina Maniuc, judecată în cazul morții femeii de afaceri Liubovi Babuțki, și că l-ar împiedica să-și găsească dreptatea. Ulterior, Curov a respins acuzațiile formulate de Babuțki, susținând că afirmațiile sunt „complet false și defăimătoare”.

Joi, 12 martie 2026, Cabinetul Avocatei „Străisteanu Doina Ioana” a scris pe Facebook: „Da. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a emis dispozitivul hotărârii judecătorești în ziua de 10 martie 2025. Da. Am demonstrat că foarte multe declarații, exprimări și „fapte” prezentate de Roman Babuțki despre Igor Curov la conferințe de presă și interviuri erau întemeiate pe bârfe neverificate. Deci, false. Situația este regretabilă, desigur. Dar circumstanțele tragediei personale nu pot servi scut pentru calomnii și răspândirea de falsuri sub pretextul libertății de exprimare”.

Reacția lui Roman Babuțki: „A trecut un an, dar eu sunt unica persoană care a fost pedepsită”

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, Roman Babuțki a declarat că va contesta hotărârea la Curtea de Apel.

„Omul care era director de spital, acolo unde se făceau operații clandestine, care lucra cu Maniuc, nu doar că a scăpat de pedeapsă, dar încă și bani vrea să câștige (…). A trecut un an, dar eu sunt unica persoană care a fost pedepsită (…). Cred că fiecare își poate face o opinie despre cum lucrează totul la noi”, subliniază Roman Babuțki pentru ZdG.

Dosarul, încă în prima instanță

Pe 13 iunie 2025, Procuratura Generală (PG) a anunțat că despre finalizarea urmăririi penale și trimiterea în judecată a două femei învinuite de practicarea ilegală a medicinei – faptă care în ianuarie 2025 a dus la decesul unei femei de 35 de ani, într-un salon de frumusețe. Pe banca acuzaților au fost trimise Ecaterina Maniuc, doctorița care i-a administrat anestezie generală femeii de afaceri decedate, și Natalia Sacaliuc – asistentă medicală. Persoanele sunt acuzate de faptul că au participat activ la efectuarea procedurilor cosmetologice și intervenției chirurgicale într-o instituție neacreditată în desfășurarea activităților cu caracter medical.

Ecaterina Maniuc a activat anterior în calitate de șefă a Secției de Anesteziologie și Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății. De-a lungul timpului, aceasta a evoluat de la rolul de asistentă medicală la cel de medic anesteziologă-reanimatologă, conform unor informații publicate pe site-ul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății.

După decesul femeii de afaceri, fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat, într-o postare pe Facebook, fără a da nume, că doctorița anesteziologă a activat anterior în cadrul unui spital public, unde în urma unei anchete instituite prin ordinul său, au fost descoperite mai multe ilegalități, dar și o secție clandestină de chirurgie estetică.

„Directorul, care mai era și vicepreședinte al unui partid nou cu politicieni vechi, a fost demis, secția închisă, personalul disponibilizat, iar materialele trimise imediat la Procuratură. A trecut ceva timp, dar de la procuratură niciun semn. Doctorița și-a mutat cuibul și rezultatul îl vedem (…)”, a scris anterior Nemerenco.

Potrivit Codului penal, pentru practicarea ilegală a medicinei sau activității farmaceutice, care a cauzat din imprudență decesul victimei, persoanele riscă o pedeapsă cu închisoare de la un an la 5 ani. Urmează ca Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani să se pronunțe, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

În privința celei de a treia persoane învinuite, Irina Borodchina, originară din Ucraina și cunoscută drept „Dr. Serebrova”, în al cărei salon de frumusețe a decedat femeia în urma unei intervenții estetice, cauza a fost disjunsă în procedură separată, aceasta fiind anunțată în căutare internațională.

Potrivit unei anchete a jurnaliștilor de la RISE Moldova, în Ucraina, Irina Borodchina este administratoarea companiei „GL CLINIC” și proprietara a 30% din afacere. Celelalte 70% sunt deținute de o femeie din India. Compania a fost fondată la începutul anului 2022, cu o lună înainte ca Rusia să atace Ucraina. Firma deține un cabinet care prestează de la servicii de chirurgie plastică, la manichiură și masaj sau saună. „Clinica de chirurgie plastică și cosmetologie”, așa cum se prezenta pe rețelele de socializare, se află în orașul Kiev, la demisolul unui bloc. Pe pagina de Instagram a „clinicii”, Borodchina era prezentată drept unul dintre chirurgii plasticieni care lucrează acolo. Spre deosebire de colegii săi, care erau prezentați cu nume complet și cu experiență anterioară, femeia era prezentată doar „Irina”.

Conform datelor consultate de ZdG, dosarul privind practicarea ilegală a medicinii sau a activității farmaceutice, în care sunt vizate cele două femei, se află pe rolul Judecătoriei Chișinău. Prima ședință de judecată a avut loc pe 19 iunie 2025. Cea mai recentă ședință fusese stabilită pentru 13 martie 2026, iar următoarea este programată pentru 20 martie 2026.

Detalii despre cazul lui Liubovi Babuțki, care a murit la un salon de frumusețe

Liubovi Babuțki, proprietara unui magazin de haine din Chișinău, în vârstă de 35 de ani, a decedat pe 30 ianuarie 2025 după ce i-a fost efectuată o procedură estetică la „Dr. Serebrova”.

Soțul femeii a declarat, pe 5 februarie 2025, într-o primă apariție publică după deces, că se încearca mușamalizarea cazului. Bărbatul a spus că în ziua tragediei a venit la salon pentru a-și conduce soția acasă, însă doctorița anesteziolog și administratoarea salonului i-au comunicat că soției sale „i s-a oprit inima” și a fost dusă la spital, acolo unde ar fi plecat și el imediat.

„Când am revenit la salon, totul era perfect curat. Când am fost prima dată mi s-a zis că acolo totul era în sânge, că era groaznic. Mi-au spus că Liuba era plină de sânge. Când noi am venit, era totul curat. Era greu de găsit vreo urmă. Am găsit doar niște picături de sânge pe care probabil nu le-au observat sau nu au reușit să le șteargă”, a declarat Roman Babuțki.

Ulterior, expertiza medico-legală în cazul decesului femeii de afaceri Liubovi Babuțchi a fost finalizată. Cauza morții este o embolie, adică o afecțiune medicală gravă, caracterizată prin obstrucția bruscă a unei artere sau vene de către cheaguri de sânge. Embolia a fost provocată de mai multe injectări efectuate în fese, gât și bărbie.