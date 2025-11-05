Un tribunal francez anchetează TikTok cu privire la riscurile ca algoritmii rețelei să împingă tinerii la sinucidere

Autoritățile judiciare franceze au declarat că au deschis o anchetă privind platforma chineză de socializare TikTok și riscurile ca algoritmii acesteia să împingă tinerii la sinucidere. Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că ancheta a fost deschisă ca răspuns la solicitarea comisiei parlamentare franceze de a deschide o anchetă penală privind posibila responsabilitate a TikTok pentru punerea în pericol a vieții tinerilor utilizatori, scrie Reuters.

Comisia a încercat să examineze efectele psihologice ale aplicației TikTok, deținută de compania chineză ByteDance, asupra tinerilor, după ce șapte familii au acuzat-o într-un proces din 2024 că le-a expus copiii la conținut care îi împingea să se sinucidă. Companiile de social media s-au confruntat și cu numeroase procese în SUA, care susțin că algoritmii lor au contribuit la agravarea problemelor de sănătate mintală în rândul adolescenților.

Beccuau a declarat că un raport al comitetului a remarcat „moderarea insuficientă a TikTok, accesul facil al minorilor la această platformă și algoritmul său sofisticat, care ar putea împinge persoanele vulnerabile spre sinucidere, prin captarea rapidă a acestora într-o buclă de conținut dedicat”.

Un purtător de cuvânt al TikTok a declarat într-un e-mail adresat Reuters: „Respingem cu tărie acuzațiile și temeiurile juridice menționate în comunicatul de presă al procurorului din Paris și ne vom apăra cu fermitate reputația”.

„Cu peste 50 de funcții și setări prestabilite concepute special pentru a sprijini siguranța și bunăstarea adolescenților și 9 din 10 videoclipuri care încalcă regulile fiind eliminate înainte de a fi vizionate, investim masiv în experiențe sigure și adecvate vârstei adolescenților”.

Brigada de criminalitate cibernetică a poliției din Paris va investiga ceea ce procurorul a numit infracțiunea de furnizare a unei platforme pentru „propagandă în favoarea produselor, obiectelor sau metodelor recomandate ca mijloace de sinucidere”, care se pedepsește cu trei ani de închisoare.