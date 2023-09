Un tânăr de 34 de ani, găsit mort pe malul unui iaz. Învinuitul, afiliat politic, trimis în arest la domiciliu. Mama victimei: „Se va mușamaliza cazul”

Corpul neînsuflețit al lui Serghei Popa, un bărbat de 34 de ani din satul Hîjdieni, raionul Glodeni, a fost descoperit pe malul unui iaz, la data de 25 august curent. După ce a fost reținut pentru 72 de ore, persoana învinuită de omorul acestuia a fost eliberată din penitenciar și trimisă în arest la domiciliu.

Mama victimei, Elisaveta Popa, într-o discuție cu ZdG, afirmă că se teme că acest dosar ar putea fi mușamalizat. „Ei sunt oameni mari în sat, oameni de cultură. (…) Mamă-sa spune prin sat că băiatul ei n-o să facă pușcărie. Se va mușamaliza”, crede femeia. Eduard Bîrgan, bărbatul reținut și ulterior învinuit de omorul lui Serghei Popa, este director interimar la Școala de Arte Hîjdieni, iar în 2019 a fost ales consilier local din partea partidului Democrat din Moldova (PDM) în localitate.

Elisaveta Popa, mama lui Serghei, a povestit pentru ZdG că fiul ei a fost omorât pe 24 august. În acea zi, în jurul orei 15:00, acesta a urcat în mașina lui Eduard Bîrgan și au plecat la pescuit la un iaz din Camenca. Cei doi ar fi fost însoțiți de încă un bărbat, dar și de un minor. Mama tânărului afirmă că Serghei avea și o undiță, care nu a fost de găsit după tragica întâmplare.

Întrebată despre relația dintre Serghei și Eduard, mama victimei a mărturisit că cei doi erau cumetri. Ea a adăugat că „Sergiu era sluga lui Eduard, îl chemau la ei acasă (n.r. la familia Bîrgan), îl puneau la masă să mănânce și să bea, iar apoi îl obligau să lucreze”.

„Bîrgan e acasă, iar copilul meu în mormânt. Mama lui spune prin sat că băiatul ei n-o să facă pușcărie, că nu-i vinovat. Cum nu-i vinovat? A bătut în puișorul meu ca într-o minge de fotbal. Ei au bani, sunt oameni de cultură, oameni văzuți în sat. Bîrgan e în partid cu Chicu acum. (…) Eu nu am posibilitățile lor, toți banii pe care îi aveam, i-am dat pentru înmormântări. Vreau să se facă dreptate și la oamenii simpli”, a declarat Elisaveta Popa pentru ZdG.

Eduard Bîrgan este director interimar la Școala de Arte Hîjdieni, iar în 2019 a fost ales consilier local din partea partidului Democrat din Moldova (PDM) în localitate. Între timp, susțin oameni din localitate, acesta ar fi aderat la Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), condus de Ion Chicu. Numele lui Bîrgan este adesea vizat în postările publice ale PDCM din Glodeni, atunci când formațiunea are întâlniri electorale în zonă.

ZdG a scris anterior că, în ultimul an, mai mulți primari, inclusiv președintele raionului Glodeni, aleși în 2019 pe listele PDM au aderat la PDCM.

Decizia de a-l elibera pe Bîrgan din arest a fost luată de judecătorul Vasile Nogai, judecător la Judecătoria Drochia, sediul Glodeni. Acesta a dispus instituirea măsurii de arest la domiciliu în privința învinuitului.

„Este un demers, este un material secret și este secret în încheiere și în mandat. Omul are prezumția nevinovăției până la stabilirea tuturor circumstanțelor. Noi ne-am învățat să facem justiție pe Internet, pe Facebook și la televizor. Persoana a fost luată din sala de judecată, sub control judiciar cu brățară, este aceeași măsură de privarea libertății. (…) Dacă am dispus această măsură, înseamnă că există temei. Urmează ca organul de anchetă să stabilească toate circumstanțele. La momentul de față există foarte multe neclarități în acest caz, este un cerc vicios”, a declarat Vasile Nogai.