VIDEO Afaceri pe bani publici: finul – președinte de raion, nașul – consilier raional și om de afaceri care câștigă licitații de milioane în raion

O întreprindere individuală gestionată de nașul de cununie al președintelui raionului Glodeni a câștigat în perioada mandatului acestuia contracte de peste 23 de milioane de lei cu instituții ale statului din nordul țării. Majoritatea contractelor au fost obținute în urma unor licitații organizate de entități din raionul Glodeni, inclusiv de Consiliul Raional, cu finul de cununie pe post de președinte al Comisiei de Licitații.

Ion Cojocari a devenit președinte de raion în 2019. De atunci, întreprinderea nașului său, omul de afaceri Alexandru Gamureac, tot el și consilier raional în Glodeni, și-a extins, subit, domeniile de activitate, trecând de la afacerile cu mobilă și materiale de construcții, la reparația clădirilor și drumurilor, amenajarea terenurilor de sport și instalarea sistemelor de iluminare stradală, pe banii statului.

Cojocari și Gamureac, colegi în PDM-ul lui Plahotniuc, apoi – în PDCM-ul lui Chicu

Ion Cojocari (35 de ani) a fost ales președinte al Consiliului Raional (CR) Glodeni în aprilie 2019 și apoi reales în această funcție în decembrie 2019 din partea Partidului Democrat din Moldova (PDM). Înainte de a deveni președinte de raion, fusese din 2015 consilier raional în Glodeni și manager de vânzări la Biroul Comercial Glodeni al SA „Furnizarea Energiei Electrice Nord”. Cojocari a făcut parte din Organizația de Tineret a PDM, fiind președintele Organizației de Tineret Glodeni a formațiunii.

Ion Cojocari, în perioada în care era membru al PDM

În luna aprilie 2023, s-a anunțat că președintele raionului Glodeni a părăsit Partidul Social Democrat European (PSDE), urmașul PDM și a aderat, împreună cu nouă primari din raionul Glodeni, la Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), condus de fostul premier Ion Chicu. Pe 11 iunie 2023, Cojocari a fost ales vicepreședinte al PDCM, responsabil de domeniul Dezvoltării Regionale și Cooperării Transfrontaliere.

Alexandru Gamureac (36 de ani) este consilier raional în Glodeni, ales, la fel ca și Ion Cojocari, pe listele PDM. Până în noiembrie 2022 el a deținut și un mandat de consilier local în satul de baștină, Fundurii Vechi, la fel, din partea PDM, ales inițial în 2015 și reales în 2019. La 15 noiembrie 2022, Comisia Electorală Centrală (CEC) i-a retras însă mandatul de consilier local, după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că a ​​încălcat regimul juridic al incompatibilităților, deținând simultan funcția de consilier și cea de specialist responsabil de problemele tineretului și sportului în cadrul Primăriei Fundurii Vechi. A rămas cu mandatul de consilier raional.

Alexandru Gamureac fondatorul ÎI „Gamureac Alexandru” și consilier raional în Glodeni / Foto: ZdG

Din august 2015, Alexandru Gamureac este fondator și administrator al Întreprinderii Individuale (ÎI) „Gamureac Alexandru”. La fel ca și Ion Cojocari, Alexandru Gamureac a făcut parte din Organizația de Tineret a PDM, iar la începutul anului 2023 a aderat la PDCM, fiind acum vicepreședintele Organizației Teritoriale Glodeni.

„Scumpii noștri nănășei”

Pe Ion Cojocari și Alexandru Gamureac nu-i unește însă doar activitatea politică și cea din CR Glodeni. O fotografie publicată în noiembrie 2019 pe rețelele de socializare de soția lui Ion Cojocari demonstrează faptul că Alexandru Gamureac este nașul de cununie al președintelui raionului Glodeni. „Scumpii noștri nănășei”, este mesajul care însoțește o fotografie cu cei patru de la nunta familiei Cojocari.

Nașul Alexandru Gamureac și finul Ion Cojocari la nunta actualului președinte de raion/ Foto: instragram.com

ÎI „Gamureac Alexandru” deține un magazin de materiale de construcții în satul Fundurii Vechi, r. Glodeni. Datele publice arată că în 2019, după patru ani de activitate, în perioada în care Ion Cojocari devine președinte al raionului Glodeni, iar Alexandru Gamureac – naș de cununie al acestuia, întreprinderea își extinde, subit, domeniile de activitate, iar din 2020 devine o prezență constantă la achizițiile publice organizate în raionul Glodeni, dar și în alte localități din zona de nord a țării. Până în 2019, compania se ocupa cu producerea și comercializarea mobilei și a materialelor de construcții.

Datele de pe portalurile Agenției Achiziții Publice (AAP) arată că până să devină Ion Cojocari președinte de raion, întreprinderea obținuse doar un singur contract cu statul. În 2018, pentru 167 de mii de lei, ÎI „Gamureac Alexandru” obținuse dreptul de a repara bucătăria gimnaziului din Hîjdieni. 2019 a fost, la fel, un an modest pentru ÎI „Gamureac Alexandru”. În aprilie 2019, lună în care Ion Cojocari devenea președinte de raion, întreprinderea obținea dreptul de a efectua lucrări de reparații la acoperișul secției de prelucrare a lemnului din cadrul Întreprinderii pentru Silvicultură Glodeni, pentru suma de 599 de mii de lei.

Contracte în urma unor licitații publice în valoare de peste 23 de milioane de lei, majoritatea în raionul Glodeni

Datele publice relevă și un alt aspect al activității întreprinderii individuale. În 2018 întreprinderea avea doar doi angajați. Încet-încet, numărul lor s-a tot mărit, iar în 2021, conform acelorași informații publice, firma avea deja 12 muncitori angajați oficial. În aceeași perioadă au crescut și veniturile declarate: de la 680 de mii de lei în 2018 și pierderi de 112 mii de lei – la 5,5 milioane în 2021 și profit de 648 de mii de lei. Nu sunt încă disponibile datele pentru anul 2022, cel mai prolific an din istoria întreprinderii lui Alexandru Gamureac.

Informație statistică care arată cum a evoluat în ultimii ani firma lui Alexandru Gamureac. Captură/ infobiz.md

În perioada august 2020 – iunie 2023, ÎI „Gamureac Alexandru”, conform informațiilor de pe portalul AAP, a câștigat nu mai puțin de 24 de licitații organizate de instituții ale statului din nordul țării, în sumă totală de circa 23 de milioane de lei. Majoritatea lor, în valoare de circa 18 milioane de lei, au fost organizate de instituții publice din raionul Glodeni.

Peste șapte milioane de lei câștigați în urma unor contracte cu instituția condusă de fin, care este și președintele Comisiei de Licitații

În perioada 2022 – mai 2023, ÎI „Gamureac Alexandru” a câștigat și cinci licitații organizate de CR Glodeni, condus de Ion Cojocari, cu o valoare totală de circa șapte milioane de lei. Patru dintre licitațiile câștigate de firma lui Gamureac au fost pentru „lucrări curente de profilare și plombare a drumurilor locale de interes raional” sau pentru reparația unor drumuri care leagă sate din raionul Glodeni. Cel mai bănos contract, în sumă de 4,2 milioane de lei, a fost semnat în mai 2023, pentru etapa a treia a lucrărilor de reparație capitală a drumului Ciuciulea – Dușmani – Limbenii Vechi.

Drumul Ciuciulea – Dușmani – Limbenii Vechi care urmează să fie reparat capital (betonat) de ÎI Gamureac Alexandru/ Foto: ZdG

Primele două etape fuseseră câștigate de alte companii, cu activitate de mai mulți ani în domeniul reparației drumurilor. Reprezentanții companiilor care au pierdut licitația susțin însă că nu au pretenții sau evită să discute despre întreprinderea care a câștigat-o.

„Am participat, am pierdut și m-am dus la alta. N-am pretenții față de nimeni”, ne-a transmis Nicolae Teodorescu, directorul SA „Drumuri Bălți”, care participase la această licitație. „Sunt concurenți și nu vreau să discut”, ne-a mai spus.

O poziție similară a avut și Vladimir Badrajan, directorul companiei „Primatex-Nord”. „Participăm des la licitații. Am pierdut, am pierdut, m-am dus mai departe, nu m-am complicat cu detalii. La ziua de azi, oameni nespecialiști în domeniu pot să participe unde vor, așa e legislația R. Moldova. Ne chinuim, investim în oameni, salarii, certificări, să fim la un nivel european, dar legislația permite să participe oricine. Nu știu cui este afiliată (întreprinderea care a câștigat licitația, n. r.), nici nu m-am interesat. Nici nu știu cine e președinte de raion acolo, pentru că noi participăm în toată țara”, a menționat Badrajan.

ÎI „Gamureac Alexandru” a câștigat alte trei licitații organizate de CR Glodeni pentru reparația sau întreținerea drumurilor din raion: „lucrări curente de profilare a drumurilor locale de interes raional (varianta albă)”, „lucrări curente de profilare și plombare a drumurilor locale de interes raional”, „lucrări de reparație a drumului Fundurii Noi – Limbenii Vechi – Ustia. Amenajarea trotuarelor”. În toate cazurile, oferta întreprinderii lui Alexandru Gamureac a fost cea mai bună din punct de vedere financiar, depășind ofertele altor companii specializate în reparația și întreținerea drumurilor.

La o altă licitație organizată de Consiliul Raional, pentru „amenajarea terenului de minifotbal din covor cu iarbă artificială în orașul Glodeni”, întreprinderea lui Gamureac nu a avut rival, fiind singura participantă la licitația în valoare de 599 de mii de lei.

Licitațiile câștigate de întreprinderea lui Alexandru Gamureac, organizate de CR Glodeni

Licitațiile organizate de CR Glodeni sunt gestionate de o comisie de licitații, condusă chiar de președintele raionului, Ion Cojocari. Angela Onuțu, specialistă în achiziții publice în cadrul Consiliului și una dintre membrii Comisiei, susține că președintele raionului niciodată nu a încercat să influențeze pentru ca firma nașului său să câștige vreo licitație. „Aoleu. Nici într-un caz. Sigur că nu. Orice agent economic poate să participe la procedurile de achiziție dacă el consideră că este necesar. Cine depune oferta, se vede ora și data indicată în program. Este comisie, se face evaluarea ofertelor. Dar, vă spun, niciodată nu am auzit așa ceva, ca să influențeze. Noi activăm după legislația în domeniu. E foarte transparent totul”, a punctat angajata Consiliului.

Alte licitații – la primăriile conduse de colegii de partid. „Pe mine poate să mă influențeze numai unul singur, Dumnezeu”

În 2022, firma lui Alexandru Gamureac a câștigat șase din cele 16 licitații publice organizate în raionul Glodeni pentru implementarea proiectelor din programul „Satul European”. Multe dintre contractele semnate de întreprinderea nașului președintelui de raion sunt încheiate cu primăriile conduse de colegii săi de partid. În 2021, la Viișoara, de exemplu, unde primar este Cătălin Bogdan, fost coleg cu Gamureac și Cojocari în PDM și acum în PDCM, ÎI „Gamureac Alexandru” a amenajat teritoriul adiacent străzii centrale din localitate.

Cătălin Bogdan, primar de Viișoara. În 2019 a fost ales primar pe listele PDM. recent a aderat la PDCM-ul condus de Ion Chicu

Cătălin Bogdan afirmă că lucrările au fost efectuate calitativ și că relațiile la nivel politic nu au avut vreo influență. „Pe mine nu mă interesează chestiile astea. N-are una cu alta nimic. S-a câștigat prin licitație, iar licitația s-a făcut prin intermediul AIPA. Noi cât suntem verificați și prin câte trecem, ce relații pot să mai fie. Ai făcut lucrul, s-a plătit, n-ai făcut… Cât a fost mersul lucrărilor, am fost verificați de specialiști din cadrul Agenției”, a precizat primarul de Viișoara.

În satul Cobani, unde primar este un alt coleg de partid, Ivan Pluta, care a trecut și el recent de la PSDE la PDCM, firma lui Gamureac a efectuat lucrări de reparație la grădiniță, pentru 1,8 milioane de lei.

„N-are nimic de-a face nănașul cu finul. Pur și simplu, dacă ne uităm la asta, noi toți suntem naș sau cumătru. Noi dacă să ne gândim bine, eu și cu tine-s neam”, afirmă Ivan Pluta, primarul satului Cobani, întrebat dacă relațiile de partid, dar și cele personale, au influențat cumva câștigarea licitației de către firma lui Alexandru Gamureac. „N-o fost influențat de nimeni. Bolnavul când se duce la doctor, doctorul îl întreabă din ce partid îi? Ce are partidul cu lucrările și cu toate astea? La mine partidu-i pe ultimul loc. La mine-n primul rând e lucrul, dar în al doilea rând, sunt oamenii din sat”, precizează primarul de Cobani. Întreprinderea lui Gamureac efectuase și în 2020 lucrări în sat, construind blocul sanitar al Gimnaziului.

Și Alexandru Cojocari, primarul satului Ustia, acolo unde întreprinderea lui Gamureac a obținut dreptul să efectueze „lucrări de construcție a terenului sportiv universal pe lângă Casa de Cultură”, pentru circa jumătate de milion de lei, neagă că cineva l-ar fi influențat pe parcursul derulării licitației. Alexandru Cojocari este și el fost membru PDM-PSDE, trecut ulterior la PDCM-ul lui Chicu. Alexandru Cojocari este însă și fratele președintelui raionului Glodeni, Ion Cojocari, ambii fiind originari din această localitate.

Alexandru Cojocari, primarul de Ustia, ne arată terenul de joacă pe care trebuie să-l amenajeze întreprinderea lui Alexandru Gamureac / Foto: ZdG

„La dânsul a fost cel mai mic preț. Și normal. Noi nu am avut atribuții. Guvernul, ei banii au alocat”, afirmă Cojocari. Deși conform datelor de pe panoul de lângă viitorul teren de sport, lucrările urmau să fie finalizate la mijlocul lunii iunie, la începutul lunii iulie, pe șantier încă mai era de lucru. „Lucrările trebuiau să fie gata în iunie… Pe data de 15 trebuiau să fie gata. Vedeți, undeva 80%… vedeți singur. A rămas numai covorul de pus și bara de fotbal. De ce nu au reușit? Eu mă gândesc că lucrările îs mai multe și nu s-au încadrat. Numai de asta”, susține primarul de Ustia, care nu ezită să-l laude pe nașul fratelui său. „Anul trecut mi-a făcut reparație la grădiniță. Mi-o făcut 100%. Așa de ideal. O câștigat el, Dumnezeu cu dânsul, putea să câștige și altcineva”, susține Cojocari.

ZdG: Faptul că el e nașul fratelui Dvs., n-a influențat?

Alexandru Cojocari: Dar ce are nașul și cu asta? Nașul asta e când stau la masă, astea-s neamuri cu bani, cinstit. Ce are asta? El ca specialist, treaba lui. Ca rude… Pe mine poate să mă influențeze numai unul singur, Dumnezeu. Mai mult nu poate să mă influențeze nimeni.

Alexandru Cojocari, primar de Ustia. Este fratele președintelui raionului Glodeni, Ion Cojocari

La Cuhnești – câștigătoare, deși nu a avut cele mai bune oferte: „Acolo a sunat primărița și a spus că «Eiii, ce nu înțelegi, ăsta-i de-al nostru. Dă-te într-o parte și gata»”

ÎI „Gamureac Alexandru” a câștigat licitații și atunci când nu a oferit cea mai bună ofertă financiară. La Cuhnești, întreprinderea lui Gamureac a câștigat două licitații, ambele în 2022, în valoare totală de peste trei milioane de lei. Cea mai valoroasă dintre ele (2,59 milioane de lei) viza „instalarea sistemului de iluminare stradală eficientă” și a fost finanțată din proiectul „Satul European”.

Oferta ÎI „Gamureac Alexandru” a fost desemnată câștigătoare, chiar dacă prețul propus era cel mai mare dintre toate cele patru oferte depuse, cu peste un milion de lei mai mare decât oferta cu cel mai mic preț, propusă de „Zepto” SRL, o companie din Chișinău, specializată pe lucrări în domeniul electricității și iluminatului stradal. Deși a depus o contestație, „Zepto” SRL a retras-o ulterior.

Panou instalat la intrarea Primăriei Cuhnești care arată cine efectuează lucrările de amenajare a iluminatului stradal în localitate/ Foto: ZdG

„Noi atunci am participat la foarte multe licitații, că era Satul European și nu aveam când să dăm la contestații, că trebuia să ne pregătim de alte licitații. Unde ne alegeau câștigători – mergeam mai departe, unde nu – am lăsat așa, nici nu am analizat, pentru că în altă parte erau condiții puse la corpurile de iluminat, în altă parte nu erau puse condiții. Într-o parte câștiga prețul cel mai mic, în altă parte câștiga prețul cel mai mic, dar să corespundă cerințelor și tot așa mai departe”, spune Dmitrii Rotari, administratorul „Zepto” SRL.

Datele publice de pe site-ul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor arată că firma care a propus cel mai bun preț a contestat rezultatele licitației, ulterior însă a retras-o

Ofertele celor trei companii care au oferit prețuri apropiate (între 0,92 și 1,26 milioane de lei), mult mai mici decât ale ÎI „Gamureac Alexandru” (2,16 milioane de lei), au fost respinse pe motiv că „oferta este anormal de scăzută”, așa cum este indicat pe site-urile care publică informații despre achizițiile publice. „Primăria a cerut să dăm o explicație de ce este așa de mic prețul. Toate firmele cred că au dat explicația aceasta. Noi am dat explicația că așa e prețul”, explică Gheorghii Ciliuța, administratorul altei firme participante la licitație, care se clasase pe locul trei după prețul oferit.

Ciliuța spune că, deși avea pregătită o contestație privind rezultatul licitației, nu a mai depus-o, deoarece făcuse deja acest lucru un alt concurent, „Zepto” SRL, care propusese un preț mai mic decât firma sa și în cazul descalificării ÎI „Gamureac Alexandru”, Zepto ar fi fost cea care urma să fie desemnată câștigătoare. Doar că Zepto și-a retras ulterior contestația, rămânând astfel câștigătoare ÎI „Gamureac Alexandru”.

Ofertele depuse de cei patru agenți economici la licitația de la Cuhnești pentru instalarea sistemului de iluminat stradal

Deși, conform informațiilor de pe un panou instalat chiar în fața Primăriei Cuhnești, lucrările urmau să fie finalizate la 1 iulie 2023, la mijlocul lunii iulie, când ZdG a fost la Cuhnești, oamenii din sat ne-au informat că iluminatul stradal nu este funcțional.

La mijlocul lunii iulie, iluminatul stradal în Cuhnești nu era încă funcțional / Foto: ZdG

A doua licitație câștigată de ÎI „Gamureac Alexandru” la Cuhnești, în valoare de 685 de mii de lei, a fost organizată pentru achiziționarea lucrărilor de reparație capitală la grădinița-creșă nr. 1. În acest caz, oferta prezentată de Gamureac s-a clasat pe locul trei după prețul propus (570,9 mii de lei, fără TVA), cu 65 de mii de lei mai mult decât cea mai mică ofertă de preț, depusă de firma „Stanila Agro” SRL. „Știți cum, nu vreau să vorbesc de rău sau de bine, dar acolo a sunat primărița și a spus că «Eiii, ce, nu înțelegi, ăsta-i de-al nostru. Dă-te într-o parte și gata». Cum puteai să mai contestezi?” ne-a spus Vladimir Stanila, administratorul „Stanila Agro”, atunci când l-am întrebat despre licitația de la Cuhnești.

Victor Schin, consilier local în Cuhnești

Victor Schin, consilier local în Cuhnești, susține că nici el, nici alți colegi, nu cunosc detalii despre derularea acestor licitații. „Ce ține de contracte, noi nu cunoaștem nici firmele, dacă e să vorbim sincer. În ședințele Consiliului, noi de câte ori cerem informații și devizele de cheltuieli, contracte, absolut nimic nu ni se prezintă. S-a făcut licitație, dar s-a ales compania cu cea mai mare ofertă. Straniu e puțin zis, e puțin zis. Noi știm așa, că un primar încearcă cumva, dacă vrea ca anumite lucruri să meargă în sat, le face cât mai econom, ca să poți face cât mai multe lucruri. Dar…, la noi se vede că se fac lucrurile invers”, remarcă Victor Schin.

Primara de Cuhnești: „Niciodată nu au fost solicitări și niciodată nu s-a apăsat”

Angela Ceban, primara de Cuhnești, aleasă în 2019 din partea Partidului „Șor”, confirmă că întreprinderea lui Alexandru Gamureac a câștigat licitațiile din satul pe care îl conduce, pentru că celelalte oferte ar fi fost „anormal de mici”. „În regulamentul cu privire la licitații este un punct care spune că trebuie să iei prețurile reale, dar unde erau prea coborâte. După devizul nostru de cheltuieli, nicidecum nu se încadrau cu caietul nostru de sarcini”, argumentează primara. Ea spune că știe despre relațiile dintre firma câștigătoare și președintele raionului, dar neagă că ar fi fost influențată.

Foto: Medium.com

„Niciodată nu au fost solicitări și niciodată nu s-a apăsat. Noi am știut de lucrul ăsta, știm că președintele e nănașul, dar nu gestionează el. Noi tot timpul am lucrat la direct cu dl Gamureac… Din partea dlui președinte n-am avut niciodată nici presiuni, nici să zică, ia vedeți, sau nu mai știu ce. Niciodată. Asta-i aderație. Aberație, cum li se mai spune”, ne-a zis Angela Ceban.

Primara neagă și afirmația reprezentantului firmei „Stanila Agro” SRL, precum că la licitația pentru reparația grădiniței câștigătorul ar fi fost știut din start. „Așa că să nu se bage, că nu știu ce, nu am avut niciodată așa reclamație sau așa discuție nu am avut cu nimeni. Cum poți să spui așa ceva? Îmi pare rău, nu”, a argumentat primara. Ea afirmă că ar fi prezentat consilierilor toate documentele solicitate și că lucrările pentru iluminatul stradal din localitate ar fi „pe ultima sută de metri”.

Alte licitații câștigate, la primării conduse de primari ce reprezintă alte formațiuni: „Eu cred că n-o fost trucată, mă gândesc eu”

ÎI „Gamureac Alexandru” a câștigat și alte licitații, organizate de primării conduse de exponenții altor partide. În Dușmani, r. Glodeni, de exemplu, întreprinderea a câștigat dreptul de a repara cantina gimnaziului din localitate, pentru 1,37 milioane de lei. Deși datele publice arată că a fost semnat un contract încă în luna noiembrie 2022, lucrările nu au fost finalizate, iar la începutul lunii iulie, pe șantier nu era niciun muncitor.

Petru Rusu, primar de Dușmani, ales în 2019 pe listele Partidului Șor

„Eu pe dl Gamureac l-am văzut acum și nu a fost nicio influență nici din partea președintelui, nici din partea lui Gamureac, absolut nimic, nicio influență. Pur și simplu, licitația. Eu cred că n-o fost trucată, mă gândesc eu. Asta-i situația”, ne-a transmis Petru Rusu, primarul de Dușmani, care a câștigat alegerile din 2019 pe listele Partidului „Șor”, declarat neconstituțional între timp.

Și la Ciuciulea, tot din raionul Glodeni, unde în 2019 primar a fost ales Ilie Calistru din partea Blocului ACUM, firma lui Gamureac a câștigat dreptul de a repara cantina gimnaziului, pentru o sumă similară – circa 1,37 milioane de lei. Într-o discuție cu ZdG, primarul de Ciuciulea ne-a spus că nu dorește să vorbească în fața camerei de filmat, dar ne-a asigurat că licitația nu a fost trucată, la ea participând doar un singur agent economic – ÎI „Gamureac Alexandru”. Întreprinderea câștigase anterior în localitate o altă licitație, pentru reparația unei străzi.

În Ciuciulea, firma lui Gamureac urmează să repare cantina Gimnaziului pentru 1,37 milioane de lei

Gamureac: „Inclusiv Ziarul de Gardă, dacă-și face o companie în construcții, poate să participe la orice licitație din toată țara”

Pe Alexandru Gamureac l-am întâlnit în orașul Glodeni, pe un mic șantier, unde supraveghea cum câțiva bărbați amenajau terenul adiacent construcției „Locuințe protejate”, un proiect implementat de CR în parteneriat cu organizația finanțatoare „Caritas Cehia”.

Întreprinderea lui Gamureac a obținut anterior dreptul de a construi acest obiectiv. În acest caz, deși este un proiect comun între Consiliu și organizația din Cehia, ÎI „Gamureac Alexandru”, nefiind bani publici la mijloc, a fost desemnată să efectueze lucrările fără ca licitația să fie organizată prin intermediul sistemului de achiziții publice. La începutul anului 2023, aceeași întreprindere a implementat un alt proiect în Glodeni finanțat din surse externe: construcția spălătoriei sociale pentru bătrâni și persoane cu dizabilități. Proiectul a fost finanțat cu ajutorul Uniunii Europene și al Fundației Soros Moldova.

Alexandru Gamureac susține că nici aceste proiecte, finanțate din surse externe, și nici licitațiile publice, inclusiv cele organizate de CR Glodeni, nu au fost obținute cu ajutorul și influența finului său, tot el, președintele raionului Glodeni.

„Compania gestionată de mine personal deține toate actele necesare pentru a participa la achizițiile care sunt făcute în cadrul raionului, chiar și-n afara raionului. Pot să vă comunic că nu doar în raionul Glodeni noi ne desfășurăm activitatea. Puteți să vedeți în anul 2022 că noi, dacă vorbim de drumuri, și la Șoldănești am câștigat licitații, am câștigat și în raionul Sîngerei licitații și inclusiv și în raionul Glodeni. Pentru mine personal și pentru compania gestionată de mine totuși e mai ușor (să participe la Glodeni, n. r.)… drumul ăsta, deplasările, e mai ușor să facem lucrări în teritoriu. Deplasările astea costă, vă dați seama”, argumentează Alexandru Gamureac.

El susține că este o „coincidență” faptul că întreprinderea sa a ajuns să obțină contracte cu statul, inclusiv cu Consiliul Raional Glodeni, anume în perioada în care finul său a devenit președinte de raion. „Indiferent de faptul că dlui este finul meu de cununie, nu are nicio atribuție, absolut. Dvs. știți că la moment toate licitațiile sunt publice, inclusiv Ziarul de Gardă, dacă-și face o companie în construcții, poate să participe la orice licitație din toată țara. Și nu poate nicicum influența dacă vorbim de domnul Cojocari sau de altcineva, mersul licitației. Noi nu știm cine o să participe”, argumentează Gamureac.

Alexandru Gamureac, discutând cu echipa ZdG despre licitațiile câștigate de compania sa

„Chiar vă spun că este mai greu în așa situații, știind că toți stau pe urmele noastre, inclusiv și Ziarul de Gardă”

El afirmă că „era și de așteptat” să existe întrebări față de participarea sa la licitații. „Eu așteptam ca și anul trecut și în alți ani că o să fie întrebări de genul dat, dar știți, la noi persistă nănășia asta și cumătrismul și nu cred eu că trebuie să fug din raion că dl Cojocari e președinte sau dlui trebuie să-și lase funcția că eu am companie de construcție. Înțelegeți? Ne-am cunoscut 5-6 ani în urmă. Eu, pe timpuri, cum spuneți și Dvs., făceam doar mobilă și geamuri, am și magazine în gestiune, de materiale de construcție. Pe urmă, am încercat să dezvolt activitatea. Am văzut că într-adevăr, la noi în raion nu este tehnică de reparat drumurile, am făcut investiții, am luat credite și la moment încercăm să lucrăm, să facem, să prestăm servicii de reparare a drumurilor”, susține Alexandru Gamureac.

„Vă spun cu siguranță – indiferent dl Cojocari unde n-ar fi sau unde…, noi mergem spre dezvoltare. Noi am venit de peste hotare, am adus bani aici în țară, am făcut investiții. Adică, nu mă poate opri nimeni. Eu știu că acuși îs alegerile și se încep diferite manipulări, presări, dar asta-i situația. Noi suntem dați”, zice directorul întreprinderii, care susține că, fiind nașul președintelui raionului, simte „o presiune întotdeauna la desfășurarea lucrărilor”. „Știm că o să fim vizați, atât eu cât și dl președinte și alți colegi. Întotdeauna ne stăruim să facem cât mai bine. Niciodată nu am mers pe varianta că să facem ceva eschivări, să nu facem lucrări. Discuții sunt multe pe marginea întrebării date, dar întotdeauna ne stăruim să fim la nivel”, susține omul de afaceri.

El afirmă că și licitațiile câștigate în satele unde primari sunt colegi de-ai săi de partid s-ar fi derulat conform legii. „Chiar vă spun că este mai greu în așa situații, știind că toți stau pe urmele noastre, inclusiv și Ziarul de Gardă”, a argumentat Alexandru Gamureac. Acesta a admis că întreprinderea sa a avut și contracte directe semnate cu Consiliul Raional, în lipsa unui concurs public. „Direct, a fost ceva, foarte puțin acolo, au fost niște lucrări adăugătoare, în cazul în care noi am câștigat licitația pentru 6-7-8 sute de mii de lei, acolo, în mersul lucrărilor s-au depistat lucrări care trebuie… și vă dați seama că n-o să vină altă companie de la Bălți să aducă tehnică grea pentru, bunăoară, cum a fost într-o localitate, defrișată o bucată de margine de drum de copaci. Dar sumele-s mici acolo”, a remarcat Alexandru Gamureac.

Intrarea în raionul Glodeni, acolo unde Ion Cojocari este președinte din 2019

Cojocari: „Toată situația cu dl Gamureac nu se încadrează într-un potențial conflict de interese”

Ion Cojocari, președintele raionului Glodeni, susține și el că nu l-ar fi ajutat pe nașul său să câștige vreo licitație. Cojocari a precizat că atunci când firma acestuia a câștigat prima licitație organizată de Consiliu, ținând cont de faptul că Alexandru Gamureac este și consilier raional, colegii săi au apelat la Autoritatea Națională de Integritate (ANI) pentru a interpreta situația creată.

„Noi avem un răspuns de la ANI că dacă îi licitație publică și el când a participat la vot nu știa că… sau nu avea interesul să participe, când a fost alocarea, că de obicei alocarea banilor se face prin ședința CR Glodeni, noi avem un răspuns. Tot atunci eu am telefonat și am întrebat: «Băi, trebuie să scriu? Iată, uitați-vă, noi avem o relație nu de rudenie.» Rudenia, eu îs jurist, licențiat în drept, master în științe penale, criminologie, master în administrație publică, eu cunosc foarte bine legislația și ei au zis: «Asta nu-i nicio… îs chestii creștinești cum s-ar spune, noi nu putem să examinăm.» ANI-ul nu se poate expune și au zis că degeaba, că nu face… subiectul examinării noastre, nu examinează situațiile de cumătrism ș.a.m.d. De asta, ei așa și au spus, se ocupă jurnaliștii și alți…”, susține președintele de raion.

ZdG: Aveți așa răspuns?

Ion Cojocari: Nu, n-avem. Au spus că „noi nu vă putem da răspuns, dar, în mare parte, ei au spus că nu se încadrează… dar asta reiese din Codul Civil, din Codul Familiei ce înseamnă rudă și așa mai departe.”

Ion Cojocari admite că, fiind președintele Comisiei de Licitații, nu s-a recuzat atunci când au fost organizate licitații cu participarea firmei nașului său. „Eu la prima (licitație, n. r.), dacă nu greșesc, eu m-am abținut și nu am semnat declarația … nu mai țin minte. Însă în regulament scrie clar că trebuie să aduci motive de ce un membru al comisiei nu semnează. Și te conduci după regulament. În regulament scrie, iarăși – rude până la al treilea grad inclusiv. Toate chestiile astea, toată situația cu dl Gamureac nu se încadrează într-un potențial conflict de interese. Mai mult ca atât, Comisia e formată din mai mulți membri și, până la urmă, votul meu nu-i decisiv. Eu înțeleg la ce se face referire, că eu dacă îs președintele… Noi tot timpul am selectat prețul cel mai mic, dacă s-a încadrat și cu documentația și nu au fost motive de contestare”, precizează Ion Cojocari.

„Ar fi o doză de bănuială atunci când, spre exemplu, ar fi fost unele contestații prin care s-ar fi demonstrat că noi am încălcat legea, favorizându-l sau am mers peste unele reguli doar ca să ajungem la dumnealui. Eu vreau să vă spun că discuții asupra acestui subiect au apărut încă de la bun început. Cu toate că el îmi este nănaș până eu a ajunge în funcția de președinte, adică, așa cum sunt tradițiile. El avea atunci activitate. Da, cu drumurile și cu…, dacă nu greșesc, cu drumurile probabil a început mai încoace, dar să facă mobilă, să construiască stadioane, să… nu știu ce lucrări mai face el acolo – o face de mai mulți ani”, susține Cojocari.

Ion Cojocari, președintele raionului Glodeni

„Niciodată n-am încercat măcar să-l favorizez sau să vorbesc”

Președintele raionului afirmă că anterior ar fi avut o discuție cu Alexandru Gamureac la subiectul licitațiilor. „El zice: «Înțelegi, eu sunt aici, în raion, eu nu pot de-atâta că tu ești președinte de raion, să-mi iau toată averea și să plec în altă parte». El îi unul dintre tinerii care a rămas aici în raion, a dezvoltat afacerile, o să vedeți dacă o să discutați cu dânsul, a dezvoltat, are credite. Cunosc chestia asta, nu pot să zic că nu cunosc despre activitatea lui. Dar vreau să vă spun că ținând cont că erau bănuieli și tot timpul au fost în vizor la organe legat de situația asta, niciodată n-am încercat măcar să-l favorizez sau să vorbesc”, insistă Cojocari.

Oficialul exclude și faptul că relațiile politice l-au ajutat pe nașul său să câștige licitații în satele în care primari sunt colegii lor de partid. „Jumătate din primarii din raionul Glodeni fac parte din echipa noastră. Adică, e logic și e posibil ca dlui să aibă lucrări. Dacă a participat la licitație… nu poate el să nu participe la o licitație când legislația îi permite, chiar și la Consiliul Raional, dar cu atât mai mult la o primărie, doar pentru că președintele raionului are o relație de asta, cum îi spunem noi, creștinească”, susține Cojocari.

ZdG: Nu ați vorbit cu ei?

Ion Cojocari: Cu primarii? Nuuu, nu am vorbit.

ZdG: Nici cu Ustia?

Ion Cojocari: Nici Ustia.

ZdG: Unde-i fratele Dumneavoastră.

Ion Cojocari: Da, îi fratele. Dar acolo era cel mai mic preț. Eu înțeleg că erau dubii dacă poate erau alte… Dar dacă e cel mai mic preț – nu. Cum, cu fratele meu nu pot să spun că nu am vorbit despre proiectul „Satul European”, dar să spun „băi, selectează pe persoana respectivă” – n-am avut discuții la subiectul respectiv.

Președintele raionului a admis și el că, pe lângă licitațiile publice, Consiliul a semnat și contracte directe cu firma lui Alexandru Gamureac. „Dacă nu greșesc, este unul în baza unei… cred că e de 100 și nu știu cât – o situație de urgență în satul Cajba, s-a blocat acolo la un drum, la un pod”. Apoi și-a amintit că a fost și un alt contract „de vreo 60 de mii pentru că a înlăturat zăpada”, dar precizează că atunci au fost contractate și alte firme pentru a efectua lucrări similare.

Expertă: „Legal nu este un conflict de interese, moral este un conflict de interese”

În categoria persoanelor apropiate, definite prin prisma legii privind declararea averii și a intereselor personale, nu se regăsesc cumetrii, nașii sau finii, astfel că luarea unor decizii în privința acestora nu poate fi calificată drept conflicte de interese conform legislației în vigoare. Totuși, Lilia Zaharia, directoare executivă a Transparency International (TI) Moldova crede că „aleșii poporului ar trebui să reglementeze acest aspect, deoarece suntem țara cu obiceiul de a avea 99 de cumătri.”

Lilia Zaharia, directoare executivă Transparency International Moldova

„Legal nu este un conflict de interese, moral este un conflict de interese”, susține Zaharia. Totodată, ea afirmă că, deși legea spune ca nu există conflict de interese, la mijloc ar putea fi acte de corupție, iar organele de drept ar trebui să verifice cum această întreprindere a câștigat licitații anume în perioada în care finul proprietarului ei e președinte de raion.

„Aici văd o problemă și la membrii grupului de lucru, fiindcă membrii grupului de lucru, într-o localitate mică, se știu între ei. Și dacă președintele nu are moralitatea să-și declare acest conflict de interese, atunci membrii grupului de lucru ar trebui să facă acest lucru, să anunțe, ori Autoritatea Națională de Integritate, ori să anunțe ulterior pe ceilalți ofertanți, pe ceilalți agenți economici și concursurile să poată fi contestate la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor, motivând că ar fi o problemă, este o relație, nu e de rudenie, dar e o relație prin afiliere cu președintele și câștigătorul concursurilor”, menționează reprezentanta TI Moldova.

„Ciudat este că Agenția Achizițiilor Publice nu a văzut că o firmă care anterior avea o activitate într-un domeniu, rapid, subit, își schimbă activitatea în alt domeniu și ia toate contractele din acea localitate”, remarcă directoarea executivă a TI Moldova.