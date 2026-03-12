Un tânăr a fost condamnat la 19 ani închisoare, după ce a exploatat sexual trei adolescente și a înlesnit practicarea prostituției de către alte trei tinere

Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la 19 ani închisoare, după ce a participat la exploatarea sexuală timp de două luni a trei adolescente în Chișinău, în 2021, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Acesta ar face parte dintr-o rețetea de traficanți.

Conform procurorilor, tânărul a contribuit „la înlesnirea practicării prostituției de către alte trei tinere” cu vârste de 18 și 19 ani, dintre care una din ele era mamă a unui copil de 7 luni.

Potrivit informației din dosarul penal instrumentat de PCCOCS, celei trei adolescente aveau vârste de 15 și 16 ani.

„Toate trei aveau nevoie stringentă de bani, mai ales că una din ele rămăsese fără supraveghere părintească și fără loc de trai. Atunci, aceasta din urmă i-a cerut ajutor colegei cu care studiau în anul I la drept într-un colegiu, ca să înnopteze. Așa cum avea nevoie și de bani și știa că colega are surse de venit, aceasta a făcut aranjamentele necesare, ca colega să discute cu angajatorul. În cadrul discuției, adolescenta a aflat că ar fi vorba de prestarea serviciilor sexuale – activitate care s-a adeverit că o practica și colega ei de studii – atunci când unul din traficanți i-a spus că aceasta ar urma să muncească ca «fluture de noapte». Așa cum adolescenta nu avea multe opțiuni de muncă legală la acea vârstă, a acceptat cu condiția ca să primească 50% din venit”, se arată în comunicatul de presă emis de PCCOCS.

Condamnatul, cu rol de șofer și paznic, dotat cu bâtă și pistol

Potrivit procurorilor, în 2021, tânărul condamnat era și el student în anul IV în același colegiu la care învățau două din victime. „Prin urmare, acesta știa că victima avea doar 15 ani, totuși acest fapt nu l-a împiedicat să se implice în exploatarea ei sexuală – infracțiune prevăzută de Codul penal ca trafic de copii, pedepsit cu până la 20 ani închisoare sau chiar cu detenție pe viață”, se arată în comunicat.

PCCOCS scrie că tânărul avea rol de transportator – atât al adolescentelor, cât și celorlalte trei tinere cărora astfel le favorizase practicarea prostituției.

„Pe lângă acest rol, condamnatul le asigura și paza adolescentelor în cazul unor conflicte cu clienții; iar în acest scop, avea o bâtă, precum și un pistol pneumatic. De asemenea, condamnatul colecta banii obținuți de către fete, imediat după prestarea serviciilor sexuale. Totodată, oamenii legii au constatat faptul că victimele erau drogate (cu amfetamină) de către rețeaua de traficanți, pentru ca să dețină controlul asupra lor, ca sursă de venit”, notează oamenii legii.

După cele două luni de exploatare sexuală a adolescentelor și favorizare a prostituției, grupul criminal a fost deconspirat de autorități, în 2021, după care cinci membri ai acestuia au fost trimiși în judecată de PCCOCS.