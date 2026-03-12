Percheziții într-un dosar privind deposedarea unei companii de bunuri de peste 12 milioane de lei. Două persoane au fost reținute

Douăzeci de percheziții au avut loc joi, 12 martie, la mai multe persoane bănuite că ar fi pus la cale un plan infracțional de deposedare a unei companii de bunuri procurate prin licitație publică, cauzându-i un prejudiciu în sumă de peste 12 milioane de lei. Conform unui comunicat de presă emis de Procuratura Anticorupție (PA), două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, iar alte persoane urmează să fie cercetate în stare de libertate.

Potrivit probatoriului administrat, după neachitarea unor credite contractate de o companie autohtonă, de la o bancă comercială, s-a dispus transmiterea silită a bunurilor gajate în posesia băncii, în scopul valorificării ulterioare a acestora.

Cu toate acestea, administratorul companiei debitoare ar fi continuat să utilizeze bunurile transmise în posesia băncii timp de mai mulți ani.

„După mai multe tentative de valorificare silită a bunurilor gajate, la sfârșitul anului 2020 a avut loc o licitație, în cadrul căreia bunurile imobile au fost vândute cu suma de peste 12 milioane de lei. Deși a fost desemnată compania câștigătoare, care ulterior a achitat integral suma pentru procurarea bunurilor, iar toate operațiunile au fost aprobate în conformitate cu legea, mai multe persoane, printre care și administratorul companiei debitoare, ar fi inițiat diverse acțiuni în scopul împiedicării companiei desemnate câștigătoare să intre în drepturile de proprietate asupra bunurilor”, notează PA.

Aceste acțiuni ar fi culminat cu transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile către o companie terță, administrată de persoane afiliate companiei debitoare.

Ca urmare a acțiunilor infracționale, părții vătămate i-ar fi fost cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.