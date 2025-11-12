Un șef din cadrul Spitalului raional Florești, găsit vinovat de 14 episoade de corupere pasivă și obligat să achite 150 de mii de lei. Ar fi luat bani pentru determinarea gradului de dizabilitate și ar fi trimis pacienții la clinici private

Doctorul neurolog de la Spitalul raional Florești, Boris Dubalaru, a fost găsit vinovat de prima instanță în mai multe episoade de corupere pasivă. Dubalaru, care a condus Secția neurologie a spitalului din 2006, a recunoscut învinuirile aduse, conform cărora a primit bani pentru determinarea gradelor de dizabilitate, a indicat pacienților să facă investigații la unele clinici private, dar și să cumpere medicamente de la anumite companii farmaceutice, de la care primea comision.

Conform sentinței consultate de ZdG, magistrata din cadrul Judecătoriei Soroca, sediul Florești, Rosița Rusu-Parii, i-a stabilit marți, 11 noiembrie, lui Dubalaru, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, o pedeapsa definitivă sub formă de amendă în mărime de 150 de mii de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție de conducere în cadrul Ministerului Sănătății al R. Moldova și în cadrul subdiviziunilor subordonate Ministerului pe un termen de un an și șase luni. Acesta poate achita jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult trei zile lucrătoare din momentul în care hotărârea devine executorie.

Procurorul, în ședința de judecată, a pledat pentru a-l recunoaște vinovat pe Boris Dubalaru de corupere pasivă în 14 episoade și a-i stabili acestuia pedeapsa definitivă sub formă de amendă în mărime de 150 de mii de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa orice funcție de conducere în cadrul Ministerului Sănătății al R. Moldova și în cadrul subdiviziunilor subordonate Ministerului pe un termen de doi ani.

Primul caz de corupere pasivă înregistrat de oamenii legii a avut loc la 15 noiembrie 2024.

„Activând în funcția de *** din cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul raional Florești”, la data de 15 noiembrie 2024 ora 10:21, aflându-se în biroul său de serviciu amplasat în incinta Instituției, a pretins, a acceptat și a primit în aceeași zi de la *** mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă nestabilită la moment de organul de urmărire penală, pentru efectuarea înscrierilor și aplicarea semnăturilor în fișa de trimitere a ultimei pentru expertizare în vederea determinării dizabilității și capacității de muncă a acesteia”, se arată în decizia instanței.

Cel de-al doilea episod de corupere pasivă, la trei zile după primul, a implicat reprezentantul unei clinici private.

„Tot el, deținând aceeași funcție, la data de 18 noiembrie 2024, ora 10:06, aflându-se în biroul său de serviciu amplasat în incinta Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul raional Florești”, a pretins, a acceptat și a primit în aceeași zi de la reprezentantul SRL „Novamed Nord” *** mijloace bănești ce nu i se cuvin, în sumă nestabilită la moment de organul de urmărire penală, mijloace bănești care au fost acceptate și primite de către Boris Dubalaru pentru îndeplinirea acțiunilor ce rezultă din exercitarea nemijlocită a atribuțiilor sale de serviciu, acțiuni exprimate prin îndreptarea anumitor categorii de pacienți la instituția medicală privată SRL „Novamed Nord” pentru efectuarea investigațiilor medicale”, au menționat procurorii.

Conform acuzării de stat, reprezentantul Novamed Nord a mai fost implicat în alte două episoade înregistrate, în decembrie 2024 și ianuarie 2025. În ianuarie, reprezentantul companiei i-ar fi spus medicului că, „în perioadele următoare, cuantumul lunar al acestor mijloace bănești va fi mai mic, urmând a fi reduse de la 15% la 10% din costul total al îndreptărilor eliberate pacienților pentru efectuarea investigațiilor medicale la instituția medicală privată SRL „Novamed Nord””.

Un reprezentant al companiei „Distrimed” ar fi fost implicat în alte două cazuri episode.

„La data de 20 noiembrie 2024, ora 12:02, aflându-se în biroul său de serviciu amplasat în incinta Instituției Medico-Sanitare Publice „Spitalul raional Florești”, a pretins, a acceptat și a primit în aceeași zi de la reprezentantul SRL „Distrimed” ***, întreprindere al cărei gen de activitate este promovarea și vânzarea medicamentelor, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă nestabilită la moment de organul de urmărire penală, mijloace bănești care au fost acceptate și primite de către Dubalaru pentru îndeplinirea acțiunilor ce rezultă din exercitarea nemijlocită a atribuțiilor sale de serviciu, acțiuni exprimate prin recomandarea și prescrierea pacienților a unor medicamente, cu ulterioara procurare a acestor medicamente din farmaciile SRL „Distrimed””, notează instanța.

Reprezentantul unui alte companii, „Grindeks Riga”, i-ar fi oferit medicului bani în două cazuri.

„La data de 22 noiembrie 2024 ora 09:02, aflându-se în biroul său de serviciu (…), a pretins, a acceptat și a primit în aceeași zi de la reprezentantul SA „Grindeks Riga” sucursala Chișinău *** întreprindere al cărei gen de activitate este promovarea și vânzarea medicamentelor, mijloace bănești ce nu i se cuvin în sumă nestabilită la moment de organul de urmărire penală, mijloace bănești care au fost acceptate și primite de către Dubalaru Boris pentru îndeplinirea acțiunilor ce rezultă din exercitarea nemijlocită a atribuțiilor sale de serviciu, acțiuni exprimate prin recomandarea și prescrierea pacienților a unor medicamente, cu ulterioara procurare a acestor medicamente din farmaciile SA „Grindeks Riga””, se menționează în sentinței.

Conform documentului, medicul a „pretins, acceptat și primit” bani și de la reprezentanți ai companiilor ÎM „Vitapharm-Com” și SRL „Welfar Pharmaceuticals”, companii care vând medicamente.

În ședința de judecată, până la începerea cercetării judecătorești, Dubalaru a declarat că recunoaște în totalitate faptele incriminate în rechizitoriu, nu solicită administrarea de noi probe și acceptă judecarea cauzei în baza probelor administrate la urmărirea penală. Fiind audiat în ședința de judecată, medicul a declarat că „de cele comise îi pare rău, solicitând instanței de judecată aplicarea unei pedepse sub formă de amendă”.

Potrivit hotărârii pronunțate, unul dintre martorii în dosar, reprezentantul Spitalul Polivalent „Novamed-Nord”, a declarat că s-a autodenunțat.

„Banii sub formă de procente erau dispuși spre transmitere de către serviciul contabil, în persoana contabilei cu numele ***. Ea făcea calcularea lunară a sumei necesare pentru transmitere lui Boris Dubalaru, în baza serviciilor acordate de SRL „„Novamed-Nord””, în temeiul îndreptării medicului respectiv, bani în diferite sume, pe care personal i-a transmis lui Dubalaru. Sumele variau în dependență de numărul pacienților îndreptați la spital, nefiind sume constante. Modalitatea de transmitere a banilor necuveniți medicului în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu este următoarea: banii primiți de la contabilă se puneau într-un pliant al SRL „Novamed-Nord”, care ulterior erau transmiși medicului. Banii respectivi necuveniți, transmiși medicului, este o decizie a administrației Spitalului Polivalent SRL „Novamed-Nord”, nu a lui personală. Conștientizând caracterul ilegal al acțiunilor sale, a decis să se autodenunțe”, a spus martorul.

În prezent, pentru corupere pasivă, Cod penal prevede în calitate de pedeapsă amendă în mărime de la 1000 la 2000 de unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

În cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute, în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.

În calitate de circumstanțe atenuante în privința inculpatului, magistrata Rosița Rusu-Parii a reținut săvârșirea pentru prima dată a unei infracțiuni ușoare și recunoașterea vinovăției.

Dubalaru Boris by Ziarul de Gardă

În februarie 2025, Centrul Național Anticorupție (CNA) a anunțat că o schemă de corupție sistemică, cu implicarea a doi șefi de secție din cadrul Spitalului raional Florești, a fost deconspirată de ofițeri CNA și procurorii municipiului Bălți. Cei doi angajați ai Spitalului raional Florești au fost audiați de oamenii legii și ulterior cercetați în stare de libertate pentru trafic de influență și corupere pasivă, conform unui comunicat de presă.

Potrivit probatoriului administrat, cei doi funcționari ar fi pretins și acceptat remunerații ilicite de la pacienți pentru diferite servicii, acordate contrar atribuțiilor funcționale. În dimineața zilei de miercuri, 5 februarie, peste 20 de percheziții au avut loc la mai multe adrese din Chișinău, Bălți și Florești, acțiunile vizând instituții medicale, centre de diagnostic medical și companii farmaceutice.

Conform unui comunicat de presă emis de CNA, bănuiții ar fi acționat în complicitate cu mai multe persoane din sistemul medical, prin corupere și trafic de influență, pe care le-ar fi determinat să elibereze concluzii medicale pentru determinarea gradelor de dizabilitate în lipsa fizică a pacienților.

De asemenea, aceștia ar fi eliberat pacienților fișe de trimitere (îndreptări) pentru investigații medicale la anumite centre de diagnostic private, iar pentru fiecare investigație ar fi primit de la agenții economici un comision de 15 la sută per serviciu prestat. În cadrul investigațiilor, s-a mai constatat că aceeași schemă ar fi funcționat și cu prescripțiile medicale. Bănuiții ar fi eliberat pacienților prescripții pentru preparate farmaceutice, cu indicarea concretă a agentului economic de unde urmau a fi achiziționate medicamentele, pentru care, de asemenea, primeau comisioane.

„În urma perchezițiilor desfășurate astăzi, sub conducerea procesuală a procurorilor municipiul Bălți, au fost ridicate mijloace financiare, proveniența cărora urmează a fi stabilită, înscrisuri de ciornă și purtători de informații”, nota atunci CNA.