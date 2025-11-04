Un român a murit după ce a fost prins sub dărâmăturile unui turn medieval prăbușit în centrul Romei. Salvatorii au încercat să-l scoată timp de 11 ore

Un muncitor român a decedat după ce a fost prins sub dărâmături, după ce turnul medieval Torre dei Conti, din centrul Romei, s-a prăbușit luni, 3 noiembrie.

Potrivit G4Media, la acest turn munceau mai mulți români. Unul a reușit să fugă înainte să cadă o parte din structura turnului, în timp ce un altul a rămas prins sub dărâmături mai multe ore. Ulterior, după ce a fost scos, a decedat la spital.

Președintele României, Nicușor Dan, a trimis marți, 4 noiembrie, un mesaj de condoleanțe.

„Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu. Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate”, a transmis Nicușor Dan.

Presa italiană scrie că salvatorii au depus eforturi frenetice pentru a-l salva pe român. Echipele de salvare au folosit drone și utilaje de îndepărtare a molozului pentru a încerca să ajungă la el, în ciuda riscului ca turnul fragil să se prăbușească și mai mult.

După o operațiune de salvare de peste 11 ore, în jurul orei locale 23:00, l-au scos afară, dar românul a murit la spital. Inima lui s-a oprit în ambulanță, iar medicii de la spitalul la care a fost transportat de urgență nu au reușit să-l salveze.

Octav Stroici avea 66 de ani și alesese Italia să-i fie noua casă acum câțiva ani. Românul locuia alături de familia sa în Monterotondo, chiar lângă Roma.

Iubea marea, iar pe pagina sa de Facebook, românul postase o fotografie care îl arată cum admira dintr-un port marea alături de soția sa, cu care s-a căsătorit pe 26 aprilie 2021, scrie Rai News.

El lucrase la periferia Romei și făcea parte din echipa de muncitori care lucra la restaurarea turnului Torre dei Conti.

O porțiune din Torre dei Conti, unul dintre cele mai importante monumente medievale ale Romei, situat în apropierea Colosseumulu, s-a prăbușit luni, în jurul orei locale 11:30, în timpul lucrărilor de restaurare.

Alți trei muncitori, dintre care un român de 48 de ani, au fost iniţial blocaţi la nivelul superior al clădirii, dar au fost salvaţi. Potrivit autorităților italiene, românul de 48 de ani dus la spital a suferit răni ușoare și se află în afara oricărui pericol.

Torre dei Conti, cu o înălţime de 29 de metri, se află pe Via dei Fori Imperiali, ampla arteră care leagă Piazza Venezia de Colosseum.

Edificiul a găzduit odată birourile primăriei, dar nu a mai fost utilizat din 2006, aflându-se în prezent în renovare în cadrul unui proiect de restaurare de patru ani, ce urma să fie finalizat anul viitor, potrivit autorităţilor din Roma.

În urma incidentului de luni, clădirea era încă în picioare, dar prezintă daune interne semnificative. Din cauza lucrărilor de restaurare, zona din jurul turnului fusese închisă pentru pietoni.

Torre dei Conti a fost ridicat la începutul secolului XIII de Papa Inocenţiu al III-lea pentru familia sa. Inițial, turnul era de două ori mai înalt, dar a fost redimensionat după pagubele provocate de cutremurele din secolele XIV şi XVII.

Ministerul italian de Externe a anunţat luni că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei pentru a i se transmite un protest, după ce purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a ironizat prăbuşirea turnului medieval.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, a declarat că în urma ajutorului oferit Ucrainei în conflictul cu Rusia, economia Italiei se va prăbuşi la fel ca turnul de la Roma.