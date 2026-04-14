Un petrolier chinez a tranzitat Strâmtoarea Ormuz și ulterior a făcut cale întoarsă, scrie Bloomberg

Un petrolier chinez a tranzitat Strâmtoarea Ormuz, posibil pentru a testa eficiența blocadei americane, și ulterior a făcut cale întoarsă. Bloomberg a aflat că Iranul ia în calcul să evite astfel de teste cel puțin pentru câteva zile, pentru a evita o escaladare cu americanii și pentru a menține deschisă calea negocierilor de pace, scrie Biziday.

Potrivit unor oficiali de la Teheran, citați sub protecția anonimatului, această măsură ar avea rolul de a preveni incidente într-un moment diplomatic sensibil, în care SUA și Iran încearcă să stabilească detaliile unei noi întâlniri față în față.

Decizia vine în contextul în care administrația condusă de Donald Trump continuă presiunea asupra Iranului, printr-o blocadă navală menită să reducă exporturile de petrol iranian. În paralel, cele două părți iau în calcul extinderea unui armistițiu temporar, iar evitarea unor provocări în teren este esențială pentru succesul negocierilor, consideră Teheranul.

O eventuală oprire de scurtă durată a transporturilor ar transmite un semnal de dezescaladare din partea Iranului, dar ar avea și efecte imediate asupra pieței petroliere. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice din lume, iar orice perturbare a traficului duce la fluctuații de preț. Totuși, analiștii consideră că piețele globale ar putea reacționa mai degrabă la perspectiva unui acord decât la lipsa temporară de livrări.

Situația din teren rămâne însă volatilă, explică analiștii, care arată că Garda Revoluționară iraniană ar putea schimba rapid strategia, inclusiv prin încercări de a testa eficiența blocadei americane, ceea ce ar risca să compromită eforturile diplomatice. În același timp, Statele Unite monitorizează atent traficul naval din regiune, în special în Golful Oman și Marea Arabiei, unde sunt poziționate nave militare.

Nava a reușit să traverseze Strâmtoarea Ormuz și să ajungă în Golful Oman, însă ulterior a făcut un viraj brusc și s-a întors, fără să își continue ruta spre o destinație finală. Mișcarea a atras atenția traderilor și investitorilor, care urmăresc îndeaproape dacă și cum funcționează în practică blocada americană.

Deși tranzitul prin Ormuz a fost realizat, întoarcerea rapidă a navei sugerează că riscurile apar abia după ieșirea din strâmtoare, acolo unde navele americane patrulează și pot interveni. În acest context, gestul petrolierului pare mai degrabă un test al limitelor impuse de SUA decât o încercare reală de a livra petrol, scrie sursa citată.