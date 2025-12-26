Un obiect zburător a survolat spațiul aerian din zona de nord a R. Moldova. „Cetățenii sunt în afara oricărui pericol”, informează Poliția de Frontieră

Un obiect zburător a fost detectat pe 26 decembrie de radarele autorităților ucrainene, în zona de nord a R. Moldova. Potrivit Poliției de Frotieră, obiectul s-a dovedit a fi un balon cu aer cald, iar cetățenii R. Moldova sunt în afara oricărui pericol.

Pe 26 decembrie 2025, ora 15:45, Poliția de Frontieră a fost informată de către autoritățile ucrainene că radarele acestora au detectat un obiect zburător care a survolat spațiul aerian din zona de nord a R. Moldova, pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni.

La ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei a comunicat că obiectul zburător a dispărut de pe radare în regiunea localității Brătușeni.

„Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării că obiectul zburător s-a dovedit a fi un balon cu aer cald”, informează autoritățile.

Pe teritoriul R. Moldova, în zona de frontieră nu au fost înregistrate riscuri sau pericole pentru cetățeni. Situația este monitorizată continuu, iar cetățenii R. Moldova sunt în afara oricărui pericol, potrivit Poliției de Frontieră.