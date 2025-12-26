Curtea de Apel Centru a menținut sentința de condamnare a unui judecător vizat în dosarul Laundromat

La 24 decembrie 2025, Colegiul penal al Curții de Apel Centru a respins ca nefondat apelul judecătorului Gheorghe Gorun, menținând sentința de condamnare pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 28 iunie 2024. Instanța de fond a constatat vinovăția judecătorului pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii, însă l-a liberat de pedeapsă pe motivul intervenției termenului de tragere la răspundere penală, informează Procuratura Anticorupție (PA).

Cauza penală a fost pornită în septembrie 2016 de către Procurorul General, în temeiul autosesizării de către Procuratura Anticorupție (PA), care a instrumentat acuzarea de stat în instanță, informează un comunicat al instituției.

Potrivit materialelor, în anul 2010, Gheorghe Gorun, în exercitarea funcției sale de judecător, a emis o hotărâre contrară legii, într-un caz civil, la cererea unei companii cu sediul în Marea Britanie, privind încasarea datoriei în sumă de 180 milioane dolari, în mod solidar, de la debitorii: o persoană fizică cu domiciliul în Republica Moldova și două companii din Federația Rusă, potrivit PA.

În al doilea episod, prin aceeași schemă, în martie 2013, judecătorul, ar fi emis o altă hotărâre contrară legii, într-un alt caz civil, la cererea unei companii cu sediul în Marea Britanie, privind încasarea datoriei în sumă de 610 milioane dolari, în mod solidar, de la debitorii: o persoană fizică cu domiciliul în Republica Moldova, o companie din Republica Seychelles și patru companii din Federația Rusă.

Ce s-a întâmplat cu alți judecători vizați în dosarul „Laundromat”?

La sfârșitul lunii aprilie, 2024, un judecător cercetat în dosarul Laundromat a fost achitat în privința pronunțării cu bună-ştiinţă a unei hotărâri contrare legii. Este vorba despre Mihail Moraru, care a activat la Judecătoria Ungheni. Decizia de achitare a magistratului, din motiv că „fapta nu întrunește elementele infracțiunii” a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Hotărârea vine la scurt timp după ce alți doi judecători, Garri Bivol și Ştefan Niţă, inculpați pentru pronunţarea cu bună-ştiinţă a unei hotărâri contrare legii, au scăpat de pedepse.

Garri Bivol deține roba de magistrat din luna mai 2004. Conform magistrat.md, în aprilie 2012 a fost desemnat pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie la Judecătoria Centru, municipiului Chişinău. Patru ani mai târziu plenul CSM a eliberat acordul pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penală – de reținere, de aducere silită, de arestare și de percheziție în privința lui Bivol și a decis suspendarea acestuia din funcția de judecător.

Magistratul Garri Bivol a fost vizat în dosarul „Laundromat”, cunoscut și sub numele de „Spălătoria rusească”. Bivol este unul din cei cinci judecători care au cerut reîncadrarea în funcții după ce, în septembrie 2020, procurorii anticorupție au emis ordonanțe prin care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală a 13 foști și actuali judecători vizați în dosarul „Laundromat”, pentru învinuirea de complicitate la spălarea de bani, pe motiv că fapta nu a întrunit elementele infracțiunii.