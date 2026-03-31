Un nou proiect pentru Nistru de 7,9 milioane de dolari. Zonele umede din 15 raioane vor fi restaurate
Zonele umede din 15 raioane, de-a lungul bazinului Nistru, vor fi restaurate. Ministerul Mediului a anunțat marți, 31 martie, proiectul „Restaurarea ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine – RE-MAP”.
Potrivit Ministerului, proiectul se va desfășura în următorii 4 ani și este finanțat printr-un grant de 7,9 milioane de dolari oferit prin Fondul Global de Mediu și implementat de Banca Mondială.
Proiectul vizează restaurarea zonelor umede, refacerea pășunilor și regenerarea pădurilor în 15 raioane de-a lungul bazinului Nistrului.
„Intervențiile vor contribui la protejarea resurselor de apă, reducerea poluării și îmbunătățirea calității vieții oamenilor”, a precizat instituția.
Astfel, în cadrul proiectului vor fi:
- plantate 1800 de hectare de păduri
- elaborate planuri de management silvopastoral pentru 10.000 de hectare de teren
- restaurate zone umede pentru a păstra și filtra apa natural.