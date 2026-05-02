Un nou cod galben de înghețuri în țară: temperaturi de până la -3°C în următoarele zile

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o nouă avertizare de cod galben de înghețuri, valabilă pentru perioada 3–4 mai 2026. Minimele vor ajunge până la -3°C.

Potrivit meteorologilor, în special în orele nocturne și ale dimineții, pe arii extinse în data de 3 mai și izolat pe 4 mai, se vor înregistra temperaturi negative cuprinse între -3 și -1°C. Fenomenul vizat îl reprezintă înghețurile la sol, care pot afecta culturile agricole și vegetația sensibilă.

Conform hărții SHS, cea mai mare parte a teritoriului țării, inclusiv capitala Chișinău, se află sub cod galben, în timp ce unele regiuni din nord-vest sunt mai puțin afectate.

Specialiștii recomandă agricultorilor să ia măsuri de protecție pentru culturile vulnerabile, în special livezile și vița-de-vie. De asemenea, populația este îndemnată să fie atentă la schimbările bruște de temperatură.

Meteorologii precizează că avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția condițiilor atmosferice.



