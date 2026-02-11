Un nou acord semnat între R. Moldova și Ucraina pentru a proteja și a repatria în siguranță copiii neînsoțiți din ambele țări la locul lor de trai

În cadrul vizitei oficiale la Kiev a premierului Alexandru Munteanu, a fost semnat Acordul dintre R. Moldova și Ucraina privind cooperarea în domeniul repatrierii copiilor neînsoțiți la locul obișnuit de trai al acestora, a anunțat Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Potrivit unui comunicat, Acordul stabilește un mecanism interstatal de cooperare pentru identificarea, protecția și repatrierea în siguranță a copiilor neînsoțiți aflați pe teritoriul celor două state.

Documentul va permite intervenții mai rapide și o colaborare directă între autoritățile competente din R. Moldova și Ucraina, în conformitate cu standardele internaționale în domeniul protecției drepturilor copilului.

„Prin acest Acord consolidam cooperarea dintre R. Moldova și Ucraina în sprijinul copiilor aflați în situații vulnerabile. Este un angajament comun de acțiune rapidă și coordonată, pentru ca fiecare copil neînsoțit să fie protejat și să poată reveni în siguranță în locul său de trai permanent”, a precizat Ministerul.

Astfel, prin acest instrument juridic, cele două state vor putea oferi soluții prompte și eficiente pentru restabilirea drepturilor copiilor neînsoțiți aflați în situații de dificultate sau risc, facilitând întoarcerea acestora la reședința obișnuită.

Totodată, Acordul contribuie la alinierea cadrului normativ național și a practicilor din domeniul protecției copilului la prevederile Convenției ONU cu privire la drepturile copilului.

Documentul face parte din pachetul celor trei acorduri bilaterale semnate la Kiev.