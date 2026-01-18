Un microbuz care transporta 11 moldoveni spre Germania a fost implicat într-un accident în România

Un microbuz care circula din R. Moldova spre Germania a fost implicat într-un accident rutier, în noaptea de 16 ianuarie, în jurul orei 23:30, pe DN 17, între Ilișești și Păltinoasa, România. În microbuz se aflau 11 persoane, iar consecințele au fost relativ minore, rezultând doar doi răniți, potrivit presei din România.

Din cercetările polițiștilor s-a stabilit că un cetățean moldovean, în vârstă de 35 de ani, în timp ce conducea ansamblul de vehicule format dintr-un microbuz Mercedes Benz, înmatriculat în Polonia, care tracta și o remorcă, având direcția de deplasare dinspre Ilișești spre Păltinoasa, având traseul R. Moldova – Germania, la o curbă spre dreapta, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul asupra microbuzului.

„Vehiculul a părăsit partea carosabilă, pătrunzând pe acostament, a lovit un cap de pod aflat pe marginea părții carosabile, după care s-a răsturnat pe partea stângă în șanțul betonat de pe marginea DN17 iar remorca mai în față, în același șanț”, potrivit Monitorul de Suceava.

Echipajele medicale au constatat că din totalul de 11 persoane implicate, două prezentânt leziuni.

Un bărbat și o femeie au fost transportați la Spitalul Județean, cu plăgi, contuzii, unul dintre pacienți și cu traumatism cranian minor. Șoferul nu era în stare de ebrietate.

Intervenția la fața locului a fost asigurată cu o autospecială pentru descarcerare, o ambulanță SMURD de la ISU Suceava și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.