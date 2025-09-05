Un membru CEC susține că ar fi supus unor tentative de intimidare din partea colegilor. Președinta Comisiei: „Când sunt păreri în contradictoriu, considerați că este o presiune?”

În cadrul ședinței din 5 septembrie a Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vadim Filipov a declarat că ar fi presat de către colegi să ia anumite decizii în cadrul subiectelor examinate la ședințele Comisiei. Angelica Caraman, președinta CEC a intervenit imediat spunând că „este bine că sunt prezenți observatorii internaționali” în cadrul ședinței.

Vadim Filipov, membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC), a spus că ar fi fost supus unor tentative de intimidare din partea colegilor, pentru a influența anumite decizii luate de el asupra unor subiecte examinate la ședințele Comisiei. Declarațiile au fost făcute de membrul CEC la începutul ședinței din 5 septembrie.

„Înaite de a începe ședința, doresc să vă aduc la cunoștință în mod public, că în privința mea în calitate de membru a Comisiei Electorale Centrale, în repetate rânduri, se întreprind acțiuni care depășesc limitele unui comportament colegial, care contravine regulamentului CEC de activitatea a comisiei și inclusiv a codului electoral, și calific ca influență necoresponzatoare. Aceste acțiuni le percep drept tentative de intimidare și influență a mea în calitate de membru CEC, la pozițiile luate asupra unor subiecte care sunt examinate în cadrul Comisiei. Solicit încetarea acțiunilor care depășesc limitele prevăzute de regulamentul de activitate a CEC. În mod repetat am anunțat că mă voi conduce strict de legislația R. Moldova și de Constituție”, a declarat Vadim Filipov.

Președinta CEC, Angelica Caraman a reacționat la declarațiile lui Vadim Filipov imediat, în cadrul ședinței.

„E bine că avem aici prezența observatorilor internaționali, și poate, într-adevăr, în prezența lor și a participanților vom clarifica în anumite momente. (…) Aș vrea să vă întreb dacă veți participa la viitoarele ședințe preparatorii, când sunt păreri în contradictoriu, considerați că asta este o presiune?”, a întrebat președinta CEC, Angelica Caraman.

În răspuns, Vadim Filipov a declarat că va participa și la următoarele ședințe preparatorii.

Vadim Filipov

În noiembrie 2023, Vadim Filipov a fost desemnat în calitate de membru al Comisiei Electorale Centrale (CEC) de către Parlament. Filipov a fost numit în calitate de membru al CEC, după demisia fostului membru al Comisiei, Lilian Enciu.

În perioada 2017-2021, Filipov a mai ocupat funcția de membru al CEC.

În perioada 2015 – 2017, Filipov a activat în calitate de consilier în Consiliul municipal Chișinău (CMC). În 2015 a fost consilier netitular al fracțiunii parlamentare Partidul Socialiștilor din R. Moldova. În anii 2009 – 2010, noul membru al CEC a activat în calitate de jurist în S.A. „Agromașina”.

Anterior, Filipov a fost consilier municipal al PSRM. La alegerile parlamentare din 2014, acesta a donat partidului 228.300 de lei. Numele lui a figurat în documentele legate de afacerile dubioase ale fostului președinte al R. Moldova Igor Dodon cu firme offshore într-o investigație publicată de rise.md.