Un lot de mărar proaspăt a fost nimicit de ANSA: conținea reziduuri de pesticid peste limita admisă

Un lot de 7500 de kg de mărar proaspăt, provenit din import, a fost reținut și nimicit, informează Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) într-un comunicat. Decizia a fost luată după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticid Penconazol – un risc potențial pentru sănătatea umană.

Conform rezultatelor încercărilor de laborator depășirea LMA a fost de aproape 10 ori.

Imediat după confirmarea neconformităților, inspectorii ANSA au reținut lotul suspect de mărar direct în depozitul operatorului importator.

„Întreaga cantitate a fost sigilată și ulterior nimicită sub supravegherea strictă a inspectorilor Agenției. Niciun kilogram din lotul contaminat nu a ajuns în rețeaua comercială sau la consumatorul final”, accentuează ANSA.

Depășirea limitei maxime admisibile a reziduurilor apare atunci când nu sunt respectate bunele practici agricole de către producători, după cum se arată în comunicat, și anume:

utilizarea în exces a produselor fitosanitare;

aplicarea unei doze prea mari de produse fitosanitare care depășește doza maximă recomandată pe eticheta produsului;

nerespectarea termenului de așteptare până la recoltare – perioada dintre ultimul tratament cu un produs fitosanitar și recoltare este esențială pentru ca substanța activă să se descompună sau să fie metabolizată sub nivelul LMA.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor solicită tuturor operatorilor economici să dea dovadă de responsabilitate și să respecte cu strictețe legislația în vigoare.