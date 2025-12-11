Aproape 11 tone de margarină de import au fost nimicite după ce ANSA a depistat un nivel mare de contaminanți chimici

Un lot de aproape 11 tone de margarină de masă pentru torturi de import a fost nimicit din cauza depistării nivelului prea mare de contaminanți chimici, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Mai exact, ANSA precizează că a depistat 8600 kilograme de contaminanți chimici (3-monoclorpropandiol și esteri ai acizilor grași de 3-MCPD), iar legea admite doar 2500. Contaminanții chimici pot apărea în unele alimente, în special în uleiurile vegetale rafinate și în produsele procesate care conțin astfel de uleiuri.

„Urmare a acțiunilor inspectorilor ANSA, lotul de margarină neconform a fost plasat sub reținere oficială și supus prelucrării la o fabrică de procesare a uleiurilor uzate. Toate acțiunile s-au desfășurat sub supravegherea nemijlocită a inspectorilor ANSA, fiind modificate proprietățile acestuia, astfel încât să nu poată fi utilizat în scop alimentar”, a precizat ANSA

Totodată, Agenția menționează că 3-MCPD și esterii săi cu acizi grași sunt contaminanți de proces care se formează, în principal, în timpul rafinării uleiurilor și grăsimilor vegetale, la temperaturi ridicate.

„Grăsimile vegetale, precum margarina, cu depășirea contaminantului 3-MCPD și esterii săi nu se admit spre utilizare în calitate de ingrediente alimentare și este interzis amestecul cu alte uleiuri care respectă limitele admisibile. Operatorii pot utiliza grăsimi vegetale doar dacă respectă limitele maxime de contaminanți impuse de legislația alimentară.”

ANSA susține că prin intermediul programelor de monitorizare și supraveghere în domeniul siguranţei alimentelor, prelevează anual peste 10 mii de probe, pentru a preveni orice potențială problemă de siguranță alimentară.

În cazul depistării produselor neconforme, ANSA anunță că inițiază controale cu aplicarea tuturor măsurilor necesare, „în vederea neadmiterii introducerii pe piață a produselor alimentare ce prezintă risc pentru siguranța consumatorilor”.