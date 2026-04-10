Un lider informal al organizației criminale „Kitaeț” a fost trimis în judecată: Sechestre de peste 6 milioane de lei și riscul de a sta în închisoare până la 15 ani

Un lider informal al organizației criminale „Kitaeț” a fost trimis în judecată, care, conform oamenilor legii, a fost responsabil de colectarea sistematică a mijloacelor financiare destinate așa-numitei „visterii criminale”, la nivel național, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

În vederea asigurării eventualei confiscări speciale, la demersul procurorilor au fost aplicate sechestre asupra bunurilor mobile și imobile în valoare totală de 6,26 milioane de lei, scrie sursa citată.

Conform comunicatului de presă, acesta era recunoscut de membrii organizației drept o verigă de conducere, exercitând atribuții de coordonare și influență. Învinuitul este cercetat pentru organizarea și susținerea activității organizației criminale, inclusiv recrutarea membrilor, organizarea întrunirilor, constituirea fondurilor financiare, precum și coordonarea acțiunilor criminale, dar și pentru spălarea banilor în interesele organizației criminale.

Pentru faptele incriminate, legislația prevede o pedeapsă cu închisoare de până la 15 ani, însoțită de amendă în mărime de până la 1 milion de lei.

„Investigația reprezintă rezultatul unei operațiuni complexe, desfășurate pe parcursul anilor 2024–2026, în cadrul căreia procurorii au coordonat un amplu spectru de măsuri speciale de investigații și acțiuni de urmărire penală. Activitățile au fost realizate în strânsă conlucrare cu subdiviziunile specializate ale INI, inclusiv prin valorificarea mecanismelor de cooperare internațională, fapt ce a permis identificarea circuitelor financiare și a conexiunilor infracționale transfrontaliere”, scrie IGP.

La fel, oamenii legii precizează că urmărirea penală în privința altor membri ai organizației criminale continuă, procurorii întreprinzând în continuare măsuri în vederea tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate.