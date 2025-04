Un judecător de la CSJ îi răspunde Veronicăi Dragalin. „Dacă e cazul tot pot să trec poligraful. Se primește «poligraf» contra la «poligraf»”

Judecătorul Curții Supreme de Justiție (CSJ), Ion Malanciuc, răspunde printr-o postare Veronicăi Dragalin și apără judecătorii CSJ. Acesta afirmă că „membrii care examinăm contestații Pre-vetting n-a îndrăznit nimeni să se apropie cu o listă a acțiunilor care trebuie și care nu trebuie să fie admise”.

Malanciuc a susține că este gata să treacă și el un poligraf, pentru a demonstra adevărul că „nu s-a apropiat nimeni nici în sensul să mă convingă să pledez pentru admitere, nici în sensul pentru respingere al”.

Judecătorul susține că în prima rundă al comisiei Pre-vetting, din lipsă de timp, asistenții au primit indicații să întocmească câte două proiecte pe fiecare caz (de admitere și de respingere a acțiunii), „eu am încercat, ca membru al completului, să lucrez cu ele la faza de elaborare, dar mi s-a spus franc de asistenți că au indicații să nu le dea nimănui, nici chiar judecătorului care urmează să se pronunțe”.

Cert e că pentru a fi verificat acest lucru nu trebuie un «poligraf». E destul de întrebat asistenții și de verificat documentele din calculatoare, unde cu ușurință se vor găsi și proiecte de respingere cu o motivare destul de consistentă de ce actele comisiei nu ar fi ilegale nici pe motive de formă, nici de fond. Inclusiv, și eu am reușit să redactez patru opinii separate în aceiași zi datorită faptului că am preluat de la asitenți proiectele de respingere. Nu e cazul să vă spun că un document word foarte ușor poate fi verificat când și unde a fost generat, când a fost prelucrat etc.

Judecătorul CSJ a menționat că doi procurori ai Procuraturii Anticorupție, ar fi amenințat membrii Comisiei Pre-vetiing cu dosare penale „la examinarea contestațiilor în instanța de judecată nu s-au sinchisit să dea de înțeles că-n cazul unei soluții nefavorabile pentru ei am putea să ne trezim cu vreun dosar penal într-un viitor nu atât de îndepărtat”.

„Despre bravii procurori anticorupție și liste bune și rele.

Sunt de acord că nu trebuia sau nu trebuie să existe liste a celor care ar fi cazul să treacă Pre-vetting / Vetting-ul și care nu. Și nu știu dacă au existat sau există. Cel puțin la noi, cei care examinăm contestații prevetting n-a îndrăznit nimeni să se apropie cu o listă a acțiunilor care trebuie și care nu trebuie să fie admise (pot doar argumentez prin faptul că sunt gata să trec poligraful ca să confirm, odată ce am înțeles că aceasta reprezintă un argument beton).

Doar că, se pare că cineva nu ar fi împotriva unei astfel de «liste» dacă în ea s-ar fi găsit oamenii potriviți pentru a fi promovați. Adică, doamna și-a făcut concluzia despre calitatea evaluării prevetting în baza propriilor viziuni cine era cazul și cine nu să treacă. Adică vezi, cei patru bravi procurori anticorupție care lucrau pe dosare complicate și-n care avea încredere n-au trecut evaluarea, da alții, cu «probleme», au trecut. Da poate totuși era cazul să fie citite deciziile comisiei și instanței de judecată și de văzut care au fost argumentele ce au stat la baza concluziilor de nepromovare?

Apropo, doi din acești patru bravi, la examinarea contestațiilor în instanța de judecată nu s-au sinchisit, indirect, într-un mod foarte voalat (cel puțin noi toți trei judecători așa am perceput), să dea de înțeles că-n cazul unei soluții nefavorabile pentru ei am putea să ne trezim cu vreun dosar penal într-un viitor nu atât de îndepărtat. Nemaivorbind că la direct amenințau membrii comisiei Pre-vetting cu dosare penale pentru anumite pretinse fapte (semnătura președintelui comisiei nu ar corespunde viziunilor lor «estetice» cum ar trebui să arate una ca asta etc). Asta ca să înțelegeți cu ce se ocupau unii bravi procurori anticorupție în timpul examinării contestațiilor și din câte știu conducerea era la curent (din anumite surse, dar nu pot confirma cu certitudine) dar nu prea am văzut să reacționeze”, a mai adăugat Malanciuc.