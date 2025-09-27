Un fost europarlamentar a recunoscut în fața instanței că a primit mită din Rusia, pentru a susține interesele acesteia în Parlamentul European

Fostul europarlamentar Nathan Gill, una dintre figurile importante ale Brexit, a recunoscut în fața instanței că a primit mită din Rusia, pentru a susține interesele acesteia în Parlamentul European și în politica internă, potrivit Biziday.

Fost lider al Reform UK (anterior UKIP și Partidul Brexit) din Țara Galilor, Nathan Gill, acum în vârstă de 52 de ani, a pledat vinovat pentru toate cele opt capete de acuzare de luare de mită, între 6 decembrie 2018 și 18 iulie 2019. El a recunoscut că a primit bani și a fost controlat de un agent al Rusiei pentru a face declarații în favoarea acesteia în timp ce era membru al Parlamentului European.

Arestat de serviciile secrete britanice în septembrie 2021 pe aeroportul din Manchester, Gill avea asupra sa un telefon în care investigatorii au găsit toată corespondența cu un cetățean ucrainean care era în realitate agent al Rusiei – Oleg Voloșin. Acesta era, la rândul său, un fost parlamentar ucrainean dintr-un partid filorus, pus (mai târziu, în 2022) de către SUA pe lista persoanelor sancționate, ca „pion al serviciilor secrete rusești”.

Investigatorii au putut dovedi că, în opt situații diferite, Nathan Gill a primit instrucțiuni de la Oleg Voloșin despre ce declarații specifice să facă, în schimbul unor sume de bani.

Gill a făcut numeroase declarații împotriva autorităților de la Kiev, aflate în conflict cu Rusia încă din 2014, iar procurorii au prezentat în instanță dovezi că Gill și Voloșin aveau „un acord de a primi bani în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor sale de membru al Parlamentului European”, care au inclus „adresarea unor interpelări, contactarea unor înalți funcționari ai Comisiei Europene, organizarea de evenimente și formularea de declarații”.

Apărătorul fostului europarlamentar britanic a recunoscut că acesta riscă „o pedeapsă substanțială la închisoare” (sentința va fi pronunțată în noiembrie), dar a cerut eliberarea până atunci pe cauțiune, invocând faptul că Nathan Gill are cinci copii.

În deceniul trecut, Nathan Gill a fost o figură proeminentă în aripa pro-Brexit a politicii galeze, extrem de activ în campania pentru ieșirea Marii Britanii din UE. Membru al partidului UKIP, el a devenit apoi lider al Partidului Brexit din Țara Galilor, între 2014 și 2020, și lider al Reform UK Wales, între martie și mai 2021.