Un europarlamentar i-a adresat președintelui Consiliului European o scrisoare prin care solicită demararea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova

Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a solicitat printr-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, să fie inițiată procedura negocierilor de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană.

Scrisoarea adresată președintelui Consiliului European, António Costa a fost semnată de 55 de eurodeputați din 19 țări europene, la inițiativa vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu, și reprezintă o solicitare de deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu R. Moldova.

„Este un semnal politic puternic: Parlamentul European susține fără rezerve viitorul european al Republicii Moldova, recunoaște reformele realizate și cere ca opțiunea cetățenilor moldoveni, exprimată prin rezultatul alegerilor parlamentare, să fie valorificată și respectată. Această inițiativă are sprijinul unor lideri importanți ai Parlamentului European și demonstrează unitatea și solidaritatea Europei cu Republica Moldova într-un moment decisiv pentru întreaga regiune. Demersul nu menționează nimic despre decuplare, concentrându-se pe sprijinul care trebuie acordat eforturilor realizate de Republica Moldova”, a scris europarlamentarul Victor Negrescu pe Facebook.

Conținutul scrisorii: „R. Moldova este mai mult decât un partener și își are locul în Uniunea Europeană”

„Recentele alegeri parlamentare din R. Moldova reprezintă un moment decisiv pentru Europa. Victoria clară a forțelor pro-europene, exprimată printr-o prezență ridicată la vot atât în ​​țară, cât și în diaspora, este o afirmare puternică a angajamentului țării față de valorile noastre europene comune: democrația, statul de drept, transparența și solidaritatea.

De ani de zile, Parlamentul European s-a aflat în prima linie a sprijinului pentru traiectoria europeană a R. Moldova. Am mobilizat asistență financiară, am sporit prefinanțarea și am direcționat fonduri UE către domenii prioritare precum educația, sprijinul social și ajutorul energetic. Mesajul nostru a fost ferm și consecvent: R. Moldova este mai mult decât un partener și își are locul în Uniunea Europeană.

Alegerile libere și corecte care au avut loc duminica trecută nu lasă nicio îndoială: poporul moldovean și-a reafirmat dorința clară de a se integra în Uniunea Europeană. Alegerea lor, făcută în ciuda presiunilor externe și a campaniilor de dezinformare, atestă rezistența și hotărârea lor democratică.

Acesta este un punct de cotitură care necesită un răspuns la fel de puternic și prompt din partea Uniunii Europene. Prin urmare, vă facem un apel respectuos, în calitatea dumneavoastră de Președinte al Consiliului European, să vă asigurați că deschiderea negocierilor de aderare privind capitolele acquis-ului este inclusă fără întârziere pe ordinea de zi a Consiliului și aprobată de statele membre. Un astfel de pas ar afirma hotărârea cetățenilor moldoveni și le-ar da încredere că alegerea lor europeană este auzită și respectată.

Această decizie nu este doar următorul pas logic, ci și o investiție strategică în stabilitatea, securitatea și prosperitatea regională. De asemenea, ar transmite un mesaj clar că UE își onorează angajamentele, că procesul său de extindere este credibil și că se bazează atât pe voința cetățenilor, cât și pe reformele substanțiale realizate.

Parlamentul European rămâne un partener dedicat în acest demers. Suntem pregătiți să folosim toate instrumentele legislative și de supraveghere de care dispunem pentru a sprijini reformele și a aprofunda integrarea Moldovei în familia europeană.

Acum este momentul să acționăm. Republica Moldova și-a îndeplinit partea. Uniunea Europeană trebuie să răspundă cu aceeași hotărâre, arătând că Europa nu este doar o aspirație, ci un proiect concret care aduce beneficii reale cetățenilor săi”, este menționat în textul scrisorii.

Scrisoare integrală; sursa: Facebook/ Victor Negrescu

Europarlamentar: Victoria pro-europenilor din R. Moldova este un semnal pentru începerea negocierilor de aderare la UE și finalizarea acestora până în 2028 – Ziarul de Gardă

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu consideră că rezultatul alegerilor din Republica Moldova, unde forțele pro-europene au ieșit câștigătoare, reprezintă un moment-cheie pentru parcursul european al țării vecine.