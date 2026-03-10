Un copil de 5 ani a decedat după ce un șopron cu paie a luat foc într-o gospodărie din Șoldănești

Un copil a decedat marți, 10 martie, în urma unui incendiu în satul Răspopeni, raionul Șoldănești. În după amiaza zilei de astăzi pompierii au fost alertați pentru lichidarea unui incendiu izbucnit într-o gospodărie din localitate, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit primelor informații, flăcările au cuprins un șopron cu suprafața de 4 metri pătrați, în care erau depozitate paie.

La fața locului a fost îndreptat un echipaj de pompieri și salvatori. Ajunși la fața locului, aceștia au depistat în interiorul șopronului corpul neînsuflețit al unui copil în vârstă de 5 ani.

Conform IGSU, înainte de izbucnirea incendiului, în interiorul construcției au fost obervați doi copii care se jucau. Unul dintre aceștia, în vârstă de 11 ani, a reușit să iasă la timp din șopron, în timp ce copilul mai mic a rămas în interior.