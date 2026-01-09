Un cetățean străin bănuit de furt a fost identificat înainte de decolarea cursei Chișinău–Istanbul și reținut pentru 72 de ore

Un cetățean străin, în vârstă de 26 de ani, bănuit de comiterea unui jaf pe 4 ianuarie în Chișinău a fost identificat pe 5 ianuarie înainte de decolarea cursei Chișinău – Istanbul la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, anunță într-un comunicat Poliția de Frontieră.

Conform informațiilor, persoana vizată urma să decoleze la cursa avia Chișinău–Istanbul, însă, în baza informațiilor parvenite de la organele de drept, polițiștii de frontieră au intervenit, fiind dispuse acțiuni de intervenție care au presupus suspendarea temporară a procedurilor de decolare, pentru clarificarea situației.

Ulterior, bărbatul a fost escortat în terminalul aeroportuar și predat angajaților Inspectoratului de Poliție Buiucani, care, sub conducerea Procuraturii au dispus reținerea acestuia pentru 72 de ore.