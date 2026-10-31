Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în localitatea Pîrlița

Polițiștii din Ungheni documentează un grav accident rutier produs pe 31 octombrie, pe traseul R-1, în localitatea Pîrlița. În urma accidentului, bărbatul de 65 de ani a murit la spital, comunică Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Preliminar s-a stabilit că un bărbat de 65 de ani, aflat la volanul unei Skoda, din motive care urmează a fi stabilite, a pierdut controlul mașinii și a ieșit pe sensul opus de circulație, unde s-a tamponat cu un camion care transporta materiale de construcție, condus de un bărbat de 41 de ani.

„În urma impactului, bărbatul de 65 de ani a fost transportat la instituția medicală, însă din cauza traumelor primite acesta a decedat. Şoferul camionului a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ”, potrivit Poliției.

Oamenii legii precizează că stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului.