Datele a peste 750 de mii de cetățeni au fost vizate de cel mai mare atac cibernetic din istoria țării. Ce informații au fost furate și dacă ne sunt în pericol banii de pe carduri, aflați în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi, vorbim despre averile pretendenților la funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze și încercăm să aflăm de ce încă nu avem taxare electronică în transportul public din Chișinău după ani de promisiuni și milioane de lei investite.

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După o săptămână de la atacul cibernetic de amploare din noaptea de 22 octombrie asupra datelor deținute de Agenția de Guvernare Electronică, consecințele sunt încă în curs de evaluare, iar autorii rămân necunoscuți. Potrivit Agenției de Guvernare Electronică, în perioada 19–23 octombrie, au fost interpelate aproximativ un milion de IDNP-uri, în încercarea de a extrage neautorizat seturi de date cu caracter personal ale cetățenilor. Conform estimărilor preliminare, au fost extrase seturi de date pentru circa 750 de mii de IDNP-uri. Informațiile vizate includ date de identificare, precum numele, prenumele, data și locul nașterii, date despre membrii familiei de gradul I, permisul de conducere, fotografia, companiile deținute sau administrate, precum și informații financiare, inclusiv codul IBAN, datoriile fiscale și istoricul plăților prin MPay. Potrivit instituției, informațiile privind cardurile bancare nu au fost afectate, întrucât plățile cu cardul prin MPay și EVO sunt procesate prin sistemele securizate ale băncilor, iar platforma guvernamentală nu stochează aceste informații sensibile. Astfel, simpla cunoaștere a unui cod IBAN nu permite accesarea contului bancar sau efectuarea unor transferuri neautorizate. IBAN-ul este utilizat în mod obișnuit pentru încasări și transferuri, inclusiv pentru donații.

Prim-ministrul Vasile Tofan a anunțat că există indicii privind implicarea unor actori statali străini în atacul cibernetic, iar organele competente investighează acest aspect.

Vasile Tofan, prim-ministrul R. Moldova: „Atacatorii au exploatat vulnerabilități ale unor servicii digitale și au automatizat extragerea informațiilor, vulnerabilități care anterior puteau rămâne nedescoperite, greșeli sau omisiuni în codul sursă. Trebuie să înțelegem că aceste sisteme au milioane de rânduri de cod și au putut fi exploatate cu ajutorul inteligenței artificiale”.

În urma incidentului, directoarea Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, a anunțat că se retrage de la conducerea instituției „din propria inițiativă”, dar că rămâne alături de echipă. Interimatul funcției urmează să fie asigurat de Artiom Cociu, fost consilier pentru managementul proiectelor al ex-premierului Dorin Recean. Președinta Maia Sandu a convocat o ședință a Consiliului Național de Securitate, în cadrul căreia urmează să fie evaluat atacul și stabilite măsurile de răspuns. Deputatul Lilian Carp a anunțat că subiectul va fi discutat și în Parlament, cu ușile închise, unde urmează să fie audiați reprezentanți ai mai multor instituții. În contextul atacului cibernetic, autoritățile avertizează că principalul risc îl reprezintă utilizarea datelor în tentative de fraudă și manipulare online. Cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți la apelurile, SMS-urile și e-mailurile suspecte, precum și să verifice orice solicitare neobișnuită, contactând direct instituția sau banca prin canalele oficiale.

Mai mulți pretendenți la funcția de bașcan al Autonomiei Găgăuze nu și-au declarat toate averile la Comisia Electorală Centrală. Ziarul de Gardă a constatat că în declarațiile de avere ale candidaților lipsesc mai multe afaceri de milioane din R. Moldova și de peste hotare, bunuri imobile sau automobile. Neconcordanțele dintre declarații și realitate nu se opresc însă doar la averi. Cornel Dudnic, unul dintre candidați, promitea în trecut să apere „cu arma” Autonomia Găgăuză dacă „vreodată proiectul Unirii se va produce”, în timp ce este român cu acte în regulă, beneficiind de avantajele cetățeniei române. Un alt candidat, Oleg Garizan, declara în 2013 că „valorile noastre fundamentale sunt: Famila, Credinţa faţă de Rusia şi Ortodoxia”. Fiul său însă a beneficiat de sprijinul programelor UE pentru dezvoltarea unei afaceri cu produse tradiționale găgăuze. În cursa pentru funcția de bașcan s-au înscris opt persoane, în timp ce pentru un mandat de membru al Adunării Populare candidează 135 de persoane. Investigația Ziarului de Gardă despre averile ascunse și controversele la vedere ale candidaților la funcția de bașcan poate fi găsită pe canalul nostru de youtube. Vă-ndemnăm să o vizionați și să scrieți opiniile voastre în comentarii.

În această săptămână, prim-ministrul Vasile Tofan și Cabinetul de miniștri au prezentat 19 proiecte strategice de investiții incluse în Planul de Creștere al R. Moldova pentru perioada 2025–2027, susținut de Uniunea Europeană cu 1,9 miliarde de euro. Proiectele vizează modernizarea infrastructurii rutiere și energetice, construcția unui spital regional, extinderea rețelelor de apă și renovarea instituțiilor de învățământ.

Vasile Tofan, prim-ministrul R. Moldova: „Sunt 19 proiecte majore pe care le-am prioritizat ca și Guvern: în energie, drumuri, educație, sănătate, irigație și economie digitală. Nu sunt doar investiții în infrastructură, sunt schimbări concrete în viața oamenilor. Planul de Creștere al UE este sursa principală de finanțare a acestor proiecte. Livrăm reforme și ca rezultat primim bani pentru aceste proiecte. Proiectele sunt în etape diferite. Unele din ele avansate, altele la faza de fezabilitate tehnică”.

Unul dintre proiecte prevede construcția primei autostrăzi din R. Moldova, pe segmentul Ungheni–Chișinău. Aceasta ar urma să fie finalizată în 2031. De asemenea, autoritățile planifică o centură a Chișinăului, care va avea aproximativ 54 de kilometri. Lucrările ar urma să fie încheiate în primul trimestru al anului 2032. Unul dintre proiectele principale din domeniul sănătății vizează construcția Spitalului Regional Bălți, cu o capacitate de 200–230 de paturi. Printre inițiativele care ar duce la dezvoltarea economiei se numără Moldova Hi Tech Park, care presupune crearea unui spațiu destinat companiilor și centrelor de cercetare din domenii precum IT-ul și tehnologiile medicale avansate.

Atragerea investițiilor românești, sprijinul României pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, situația de securitate din regiune și continuarea sprijinului pentru Ucraina. Acestea au fost subiectele de discuție dintre prim-ministrul Vasile Tofan și omologul său român, Luca Niculescu, care, pe 27 octombrie, a efectuat prima sa vizită externă de la preluarea mandatului.

Vasile Tofan, prim-ministrul R. Moldova: „Pentru R. Moldova, România este cel mai apropiat prieten, țara pe care am știut întotdeauna că ne putem baza. Ne leagă aceeași limbă, istoria, cultura, familiile și comunitățile noastre, copii care învață în România, oameni care muncesc, construiesc afaceri și își fac planuri de viitor împreună. Dar ne leagă, mai ales, viitorul pe care vrem să-l construim împreună”.

Luca Niculescu, prim-ministrul României: „Susținem intens și deschiderea ultimelor două clustere rămase, până la sfârșitul acestui an, pentru aderarea la Uniunea Europeană. Vă asigur, încă o dată, domnule prim-ministru, dragă Vasile, că România va fi pe mai departe cel mai vocal susținător al R. Moldova la nivel european în toate formatele. Vom intensifica și furnizarea de expertiză tehnică, inclusiv cu experți români care să continue să sprijine Chișinăul în toate domeniile de aliniere la legislația comunitară”.

Cei doi oficiali au vizitat Stația electrică Chișinău, parte a proiectului strategic de construcție a Liniei electrice Vulcănești–Chișinău, care ar urma să consolideze securitatea energetică a R. Moldova. În cadrul vizitei, cei doi premieri au fost informați despre stadiul lucrărilor. Potrivit Guvernului, echipa responsabilă de realizarea proiectului a solicitat convocarea comisiei de recepție a lucrărilor de construcție, aceasta fiind ultima etapă înainte de punerea în funcțiune a liniei electrice și darea acesteia în exploatare comercială.

Fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, condamnat în dosarul accidentului rutier soldat cu moartea unui adolescent, nu a fost, deocamdată, repartizat la muncă în penitenciar. Dumitru Buliga, avocatul acestuia, susține că sistemul penitenciar ar trebui să creeze condiții pentru ca persoanele condamnate să poată munci potrivit calificărilor profesionale. Pe de altă parte, reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor au comunicat pentru Ziarul de Gardă că fostul primar nu a depus nicio cerere pentru a fi încadrat în muncă. Instituția a refuzat să precizeze în ce penitenciar se află în prezent Ciochină, ce regim de detenție i se aplică și dacă a beneficiat de permisiuni de ieșire, invocând protecția datelor personale. Între timp, Ion Andronache, condamnat în același dosar la doi ani de închisoare, dintre care șase luni cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, iar restul pedepsei cu suspendare condiționată, și-a ispășit pedeapsa și a fost eliberat din detenție. Raisa Ciurel, mama lui Mihai, adolescentul de 14 ani ucis în accident, a declarat că medicul stomatolog Ion Andronache a revenit la muncă după eliberarea din penitenciar. Într-un comentariu pentru ZdG, acesta a confirmat că și-a ispășit pedeapsa și și-a reluat activitatea profesională.

Partidul „Mișcarea Alternativă Națională”, condusă de primarul Chișinăului, Ion Ceban, a printat și distribuit 150 de mii de ziare și pliante care conțin acuzații nefondate de partizanat politic în adresa mai multor instituții media și organizații neguvernamentale, printre care și Ziarul de Gardă. Compania care a tipărit materialele la comanda partidului MAN, „Global Print Grup”, a semnat în ultimii ani mai multe contracte și cu Primăria municipiului Chișinău, condusă tot de Ion Ceban. Contractele au fost semnate, deși, într-un caz, agentul economic a oferit cel mai mare preț dintre toți participanții la licitație, iar în altul, fiind singurul participant, a propus un preț chiar mai mare decât plafonul stabilit de autoritățile municipale. Ziarul de Gardă a scris anterior că aceeași companie, „Global Print Grup”, a tipărit mai multe materiale ce abundau în falsuri pentru rețeaua de partide afiliate lui Ilan Șor. Mai multe detalii la subiect aflați de pe zdg.md.

Terenul pe care se află Penitenciarul nr. 13 este unul dintre cele mai scumpe din capitală și ar trebui vândut, iar banii obținuți să ajungă în bugetul de stat, a declarat prim-ministrul Vasile Tofan. Acesta a cerut grăbirea construcției noului penitenciar și mutarea celui actual din centrul Chișinăului.

Vasile Tofan, prim-ministrul R. Moldova: „Deținuții totuși, chiar dacă-s criminali, trebuie să fie în condiții cât de cât umane. Înțelegem cu toții asta și la moment condițiile nu întotdeauna sunt la nivelul care trebuie să fie. Noi avem un penitenciar în centrul Chișinăului – cel mai scump pământ din Chișinău – noi ținem deținuți. Cu tot respectul, poate să stea și la Băcioi undeva, sau în afară, sau unde vrem noi să-l construim”.

După ani de promisiuni și milioane investite, sistemul de taxare electronică din transportul public din Chișinău așa și nu a mai fost implementat. Ar putea deveni complet funcțional , abia peste doi ani. De ce întârzie atât de mult autoritățile locale cu implementarea acestui proiect și ce riscuri de corupție există în lipsa acestuia, am încercat să aflăm într-un material care poate fi vizionat pe canalul nostru de youtube. Vă îndemnăm să-l vizionați.

O rundă de negocieri trilaterale între Rusia, SUA și Ucraina ar putea avea loc la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, după 4 noiembrie, au anunțat reprezentanți ai Kremlinului. De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negocierile ar putea avea loc pe 10 noiembrie. Liderul de la Kiev și-a exprimat speranța că evoluțiile din Orientul Mijlociu nu vor împiedica desfășurarea discuțiilor. Între timp, Iuri Ușakov, unul dintre consilierii dictatorului rus Vladimir Putin, a declarat că „nimeni nu intenționează” să invite reprezentanții Uniunii Europene la masa negocierilor trilaterale privind Ucraina.

Dosarele de îmbogățire ilicită ale unor foști actori importanți din sistemul de justiție stagnează pe mesele instanțelor de judecată, iar unele au fost clasate, fără să mai ajungă în instanță. Colega noastră Natalia Zaharescu vă prezintă, în continuare, detalii din dosarele judecătorilor și procurorilor care au intrat pe mâna justiției.