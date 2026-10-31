LIVE TEXT Zelenski a sosit la Istanbul pentru „discuții importante” cu Erdogan, președintele Turciei. Război în Ucraina, ziua 1711

UPDATE 15:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la Istanbul pe 31 octombrie pentru a se întâlni cu liderul turc Recep Tayyip Erdogan, iar problemele de securitate din relațiile dintre Ucraina și Turcia din jurul Mării Negre vor fi probabil în centrul discuțiilor, potrivit Kyiv Independent.

Se așteaptă ca cei doi lideri să poarte „discuții importante”, a declarat Zelenski pe rețelele de socializare.

„Lucrăm pentru a consolida protecția poporului nostru, parteneriatul nostru bilateral cu Turcia și perspective diplomatice reale”, a scris Zelenski pe rețelele de socializare. „Există probleme importante privind transportul maritim în Marea Neagră.”

Vizita are loc în contextul în care atacurile Rusiei și Ucrainei în Marea Neagră s-au intensificat în ultimele luni, determinând Ankara să solicite în august un moratoriu asupra atacurilor împotriva navelor, după mai multe incidente care au implicat nave sub pavilion turcesc.

În timp ce Kievul a declarat că este gata să accepte un moratoriu asupra atacurilor în Marea Neagră, Moscova nu a arătat niciun interes în dezescaladarea situației.

UPDATE 12:10 O femeie, în vârstă de 43 de ani, a fost ucisă și 12 persoane au fost rănite în atacurile rusești din regiunea Sumî din ultima zi. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost raportat de Poliția Regională Sumî pe Facebook.

Potrivit comunicatului, forțele ruse au bombardat 20 de așezări din regiune în ultima zi, înregistrând un total de 56 de atacuri. O persoană a fost ucisă și 12 rănite.

În special, în comunitatea Șostka, o femeie în vârstă de 43 de ani a fost ucisă în urma atacului cu drone rusești. Zece persoane au fost rănite.

În comunitatea Sumî, o femeie a fost rănită în urma loviturii unei case de către o dronă. Case private, o spălătorie auto și vehicule au fost avariate.

UPDATE 09:30 Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au neutralizat 105 dintre cele 134 de drone lansate de forțele de invazie ruse împotriva Ucrainei începând cu seara zilei de 30 octombrie. Potrivit agenției Ukrinform, Comandamentul Forțelor Aeriene Ucrainene a comunicat acest lucru pe Telegram.

Începând cu ora 18:00, vineri, 30 octombrie, forțele ruse au atacat Ucraina cu 134 de drone de atac, inclusiv drone Shahed (dintre care 72 cu propulsie cu reacție), drone Gerbera și drone-momeală de tip Parodiya. Acestea au fost lansate din direcțiile Oryol, Kursk, Shatalovo și Millerovo din Rusia, precum și din Donetsk, aflat sub ocupație temporară, și Hvardiiske, din Crimeea.

Atacul aerian a fost respins de avioane, unități de rachete antiaeriene, unități de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupuri mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.

Conform datelor preliminare, până la ora 8:30, sâmbătă, 31 octombrie, apărarea antiaeriană a doborât sau a neutralizat 105 drone.

Mai multe drone de atac rămân în spațiul aerian deasupra Ucrainei, iar operațiunile de luptă sunt în desfășurare.

Au fost înregistrate lovituri ale dronelor în 20 de locații, iar resturile țintelor doborâte au căzut în 10 locații.